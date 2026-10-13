Η Λέα Μαλένη μιλά για τη σκηνοθεσία των «Επτά επί Θήβας» σε διαδικτυακό σεμινάριο του ΑΠΚΥ

Τη σκηνοθετική προσέγγιση της τραγωδίας «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου θα παρουσιάσει η Λέα Μαλένη σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικών Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00.

Το σεμινάριο είναι ανοικτό στο κοινό και απευθύνεται σε φοιτητές θεατρικών σπουδών, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες του θεάτρου και όσους ενδιαφέρονται για το αρχαίο δράμα και τη σύγχρονη σκηνική του προσέγγιση.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η παραγωγή της Θεατρικής Ομάδας Persona «Επτά επί Θήβας», σε μετάφραση Γιώργου Μπλάνα, η οποία παρουσιάστηκε το 2026 στο 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος.

Μια πολυγλωσσική προσέγγιση στην τραγωδία του Αισχύλου

Η σκηνοθεσία της Λέας Μαλένη επικεντρώθηκε στην αδελφοκτόνο σύγκρουση των γιων του Οιδίποδα, συνδέοντας το αρχαίο έργο με τη σύγχρονη εμπειρία του εμφυλίου πολέμου, της βίας και της απώλειας.

Βασικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η πολυγλωσσική της προσέγγιση, με τη συμμετοχή συνεργατών διαφορετικών εθνικών, γλωσσικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών καταβολών.

Στη σκηνή ακούστηκαν αραβικά, σερβικά, σομαλικά, χίντι, περσικά, καθώς και αρχαία και νέα ελληνικά. Οι διαφορετικές γλώσσες λειτούργησαν ως μέρος της δραματουργίας, αναδεικνύοντας κοινές εμπειρίες φόβου, πένθους και αναζήτησης διεξόδου από τη βία.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, η σκηνοθέτρια θα αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το αισχύλειο κείμενο σε σχέση με τη σημερινή εποχή, στις επιλογές της ως προς τη γλώσσα και τη σκηνική απόδοση, αλλά και στη συνεργασία της με τους ηθοποιούς.

Θα συζητήσει επίσης τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη μεταφορά ενός κλασικού έργου στη σύγχρονη θεατρική σκηνή. Μετά την παρουσίασή της θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Η Λέα Μαλένη έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο University of London και έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Πολωνία, ενώ δουλειές της έχουν παρουσιαστεί επίσης στη Μεγάλη Βρετανία, την Ουγγαρία, την Τσεχία και τη Γερμανία.

Έχει εργαστεί ως ηθοποιός σε παραστάσεις σύγχρονου ρεπερτορίου και αρχαίου δράματος, τόσο στο ανεξάρτητο θέατρο όσο και στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, ενώ έχει συμμετάσχει και σε κινηματογραφικές παραγωγές.

Στο εκπαιδευτικό της έργο περιλαμβάνεται η διδασκαλία υποκριτικής στην Ανώτερη Σχολή «Βλαδίμηρος Καυκαρίδης» και στο Πρόγραμμα Υποκριτικής Τέχνης του Intercollege.

Έχει λάβει βραβεία και διακρίσεις, ενώ υπήρξε υποψήφια για βραβεία σκηνοθεσίας και δημιουργίας. Από το 2011 έως την ολοκλήρωση του θεσμού περιλαμβανόταν στους 50 υποψηφίους για το ευρωπαϊκό βραβείο «New Theatrical Realities» των Europe Theatre Prize Awards, ως η μοναδική δημιουργός από την Κύπρο.

INFO

Εκδήλωση: Διαδικτυακό σεμινάριο «Η σκηνοθεσία των “Επτά επί Θήβας” του Αισχύλου»

Ομιλήτρια: Λέα Μαλένη

Ημερομηνία: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 18:00

Διοργάνωση: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικών Σπουδών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παρακολούθηση: Ανοικτή στο κοινό, διαδικτυακά

Σύνδεσμος: https://tinyurl.com/3s2r6jum