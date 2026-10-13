Στα Πυργά επιστρέφει το Αναγεννησιακό Πανηγύρι με παρελάσεις, μουσική και ιστορικές αναπαραστάσεις

Το τρίτο Αναγεννησιακό Πανηγύρι διοργανώνεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στην κοινότητα των Πυργών, στην επαρχία Λάρνακας, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ιστορικές αναπαραστάσεις, μουσική, χορό και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Από τις 15:00 έως τις 22:00, η κεντρική πλατεία της κοινότητας θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις εμπνευσμένες από την εποχή της Αναγέννησης, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, ιστορικών συλλόγων και ομάδων από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Κεντρική στιγμή της διοργάνωσης θα είναι η παρέλαση στις 16:00, με επικεφαλής τη βασίλισσα Αικατερίνη Κορνάρο και τη συνοδεία της. Στην πομπή θα συμμετάσχουν οι Ιταλοί σημαιοφόροι του ιστορικού συλλόγου Sbandieratori Castiglion Fiorentino, καθώς και μεσαιωνικοί πολεμιστές.

Θα ακολουθήσουν επιδείξεις με σημαίες, αναπαραστάσεις μαχών και καλλιτεχνικές παρουσιάσεις.

Μουσική, χορός και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια

Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετέχουν η Έλενα Ξυδά, η Νίκη Ανδρονίκου στο αναγεννησιακό λαούτο, η Χριστίνα Πολυκάρπου στην κρητική λύρα, ο Βασίλης Βασιλείου στα κρουστά, ο Παναγιώτης Τσαππής στο νέυ, η Νικολέττα Δημητρίου στο τραγούδι και ο Συμεών Μερκούρης στο λαούτο και το τραγούδι.

Στις εκδηλώσεις θα λάβουν επίσης μέρος η ομάδα Μοίρες με παράσταση φωτιάς, ο Cyprus HEMA Club, που ασχολείται με τις ιστορικές ευρωπαϊκές πολεμικές τέχνες, οι κοινοτικές χορωδίες Πυργών και Πέρα Χωριού και Νήσου, καθώς και ο Χορευτικός Όμιλος Πυργών.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν επιδείξεις μεσαιωνικών πολεμικών τεχνών και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως τοξοβολία, ιππασία και παιχνίδια.

Παράλληλα, θα λειτουργεί υπαίθρια αγορά με τοπικά προϊόντα και χειροτεχνίες, ενώ θα προσφέρονται φαγητό και ποτά από επιχειρήσεις της περιοχής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δυνατότητες περιήγησης στα ιστορικά μνημεία και στο φυσικό τοπίο της κοινότητας.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα των Πυργών και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και εθελοντές της τοπικής κοινότητας.

Το Αναγεννησιακό Πανηγύρι διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών, με τη στήριξη τοπικών φορέων και επιχειρήσεων. Την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής έχει αναλάβει η Στέφανη Πολυκάρπου, την τεχνική διεύθυνση ο Χρίστος Χριστοδούλου και τα σκηνικά και κοστούμια η Κωνσταντίνα Ανδρέου και η Ιφιγένεια Αβραάμ.

INFO

Ημερομηνία: Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026

Ώρες: 15:00–22:00

Παρέλαση: 16:00

Χώρος: Κεντρική πλατεία Πυργών, επαρχία Λάρνακας

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: 22 532811 / 70007102

Διοργάνωση: Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών