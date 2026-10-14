«TWELFTH NIGHT»: Η Έβελυν Αναστασίου ενώνει το punk με το κινηματογραφικό μιούζικαλ σε τρεις χώρους της Λεμεσού

Τρεις γειτονικοί χώροι στο κέντρο της Λεμεσού θα αποτελέσουν, για ένα βράδυ, το πεδίο μιας ενιαίας εικαστικής δράσης της Έβελυν Αναστασίου. Το έργο της, με τίτλο TWELFTH NIGHT, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Παττίχειο, στο προαύλιό του και στην The Edit Gallery, με ελεύθερη είσοδο.

Η δράση συνδυάζει εικαστικές παρεμβάσεις και ζωντανή μουσική, καλώντας το κοινό να κινηθεί ελεύθερα ανάμεσα στους τρεις χώρους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων: του μεταπολεμικού κινηματογραφικού μιούζικαλ και της σύγχρονης punk σκηνής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το φινλανδικό hardcore punk 'n' roll συγκρότημα Hautaustoimisto θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην Κύπρο, με συναυλία στις 20:00 στο προαύλιο του Παττιχείου.

Από τον Σαίξπηρ στο punk

Ο τίτλος TWELFTH NIGHT παραπέμπει στη «Δωδέκατη Νύχτα ή Ό,τι θέλετε» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ένα έργο στο οποίο η μεταμφίεση, η σύγχυση των ταυτοτήτων και η ανατροπή των καθιερωμένων ρόλων βρίσκονται στο επίκεντρο.

Αντλώντας από αυτή την παράδοση, η Αναστασίου εξετάζει πώς μπορούν να μετατοπιστούν προσωρινά οι κοινωνικές συμβάσεις και οι ιεραρχίες, μέσα από μια συλλογική εμπειρία που εκτυλίσσεται τόσο σε θεσμικούς όσο και σε δημόσιους χώρους.

Η καλλιτέχνις φέρνει σε διάλογο το μεταπολεμικό κινηματογραφικό μιούζικαλ, το οποίο μετασχημάτιζε συχνά το κοινωνικό τραύμα και την ανασφάλεια σε τραγούδι, χορό και θέαμα, με την punk μουσική, που χρησιμοποιεί τον θόρυβο, την αμεσότητα και την κουλτούρα του do it yourself (DIY) ως μέσα αμφισβήτησης της εξουσίας.

Παρότι προέρχονται από διαφορετικά ιστορικά και αισθητικά περιβάλλοντα, οι δύο μορφές έκφρασης συναντιούνται στη δυνατότητα της μουσικής να δημιουργεί συλλογικές εμπειρίες.

Με αφετηρία αυτή τη συνάντηση, το TWELFTH NIGHT προσεγγίζει ζητήματα ταυτότητας, συνύπαρξης και συλλογικότητας σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από πολέμους και κοινωνικούς διχασμούς.

Οι Hautaustoimisto για πρώτη φορά στην Κύπρο

Η συμμετοχή των Hautaustoimisto συνδέεται με τη μακροχρόνια έρευνα της Έβελυν Αναστασίου γύρω από τη φινλανδική punk σκηνή και ιδιαίτερα το φεστιβάλ Puntala-Rock, που πραγματοποιείται στο Λεμπάαλα της Φινλανδίας.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2021 στο Τάμπερε και συνδυάζει στοιχεία hardcore punk, crust punk, crossover και rock 'n' roll. Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται τα άλμπουμ Suljetulla (2021), Terrorismin vastaista toimintaa (vastaista toimintaa) (2023) και Tuhlaajapojan paluu (2025).

Οι Hautaustoimisto έχουν εμφανιστεί μαζί με συγκροτήματα της φινλανδικής punk και hardcore σκηνής, όπως οι Terveet Kädet, Rattus και Bastards, διατηρώντας στενή σχέση με την τοπική DIY κουλτούρα.

Η συναυλία τους στη Λεμεσό δεν αποτελεί ξεχωριστή εκδήλωση, αλλά μέρος της ίδιας της εικαστικής πρότασης της Αναστασίου, η οποία επιχειρεί να συνδέσει τη μουσική περφόρμανς με τον χώρο και την εμπειρία των θεατών.

Η Έβελυν Αναστασίου

Η Έβελυν Αναστασίου γεννήθηκε το 1981 στη Λεμεσό και αποφοίτησε με διάκριση από την École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier το 2005.

Το 2009 εκπροσώπησε την Κύπρο στην Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Ευρώπης και Μεσογείου, όπου τιμήθηκε με το Βραβείο Res Artis International Residency Network.

Στις ατομικές της εκθέσεις περιλαμβάνονται οι Our Band Could Be Your Life στο Frans Masereel Centrum στο Βέλγιο (2010), A Well-Tempered Clavier στην Eins Gallery στη Λεμεσό (2019), Rejected Sounds of The Magic Flute στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού (2021) και Ad hoc Orchestra στο Pylon Art & Culture (2025). Το 2026 έργο της συμπεριλήφθηκε στην έκθεση Beauty in Question: Thinking Through and Beyond Form στο Andreas Murkudis στο Βερολίνο.

Η καλλιτέχνις ζει και εργάζεται στη Λεμεσό.

Το TWELFTH NIGHT παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Παττίχειο, τον Δήμο Λεμεσού και την The Edit Gallery. Η εικαστική έκθεση στην γκαλερί θα συνεχιστεί έως τις 14 Νοεμβρίου 2026.

INFO

Εγκαίνια: Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, 18:30–22:00

Χώροι: Δημοτικό Θέατρο Παττίχειο, προαύλιο Δημοτικού Θεάτρου Παττιχείου και The Edit Gallery, Λεμεσός

Συναυλία Hautaustoimisto: Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 20:00, προαύλιο Παττιχείου

Διάρκεια έκθεσης στην The Edit Gallery: 24 Οκτωβρίου – 14 Νοεμβρίου 2026

Είσοδος: Ελεύθερη σε όλους τους χώρους

Πληροφορίες: 25 251710 | info@theeditgallery.com | theeditgallery.com