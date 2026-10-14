Εργαστήριο για παιδιά «Μεταφέροντας Μνήμες: Από το Μουσείο στο Μετάξι» - Κυριακή 25/10/2026- 11:00

Με έμπνευση από τη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη, το εργαστήριο προσκαλεί παιδιά να ανακαλύψουν τα αντικείμενα, τα μοτίβα και τις ιστορίες του μουσείου και να τα μεταφέρουν πάνω στο δικό τους φουλάρι.

Μέσα από παρατήρηση, γρήγορα σκίτσα και ελεύθερη ζωγραφική, τα παιδιά θα δημιουργήσουν ένα προσωπικό έργο εμπνευσμένο από τη συλλογή του μουσείου, χρησιμοποιώντας ειδικά χρώματα και μαρκαδόρους για ύφασμα. Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από έναν σύγχρονο, βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο δημιουργίας.

Στο τέλος του εργαστηρίου, κάθε παιδί θα πάρει μαζί του το φουλάρι που έχει δημιουργήσει.

Ηλικία : 8+

Διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά

Εμψυχωτής: Μιχάλης Παντελίδης – Καλλιτέχνης και Σχεδιαστής Μόδας Υφασμάτων

Κράτηση Απαραίτητη στο 22128175-Δωρεάν Συμμετοχή/ Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών

Ημερομηνία: Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 11:00-13:30

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Οι δράσεις/εργαστήρια θα πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα και ομάδες.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf)

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128175

www.boccf.org