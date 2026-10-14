Το ON AIR επιστρέφει σε δημόσιους χώρους της Πάφου, Λάρνακας και Λευκωσίας

Το ON AIR είναι μια σειρά από περφόρμανς σε δημόσιους χώρους, που διαμορφώνονται κάθε φορά από την ενέργεια του τόπου, την παρουσία του κοινού και τα σώματα των περφόρμερ. Κάθε δράση είναι μοναδική και συντίθεται ζωντανά, σε άμεσο διάλογο με τον χώρο, τον ήχο και την ένταση του «φαίνομαι ή δεν φαίνομαι».

Μία περφόρμανς που εξερευνά την παρουσία ως μέσο μετάδοσης. Όπως οι φωνές που μεταφέρονται με ραδιοκύματα, έτσι και τα σώματα πάλλονται στον χώρο, εκπέμποντας σήματα εύθραυστα, επείγοντα, αόρατα. Το σώμα αποκτά πολιτική διάσταση και παρουσία· γίνεται ένα μέσο διεκδίκησης, παρέμβασης και ενεργής συμμετοχής στο δημόσιο πεδίο.

Η περφόρμανς ξεδιπλώνεται όπως μια «ζωντανή εκπομπή»: άμεση, ακατέργαστη, ασταθής. Προκαλεί ερωτήματα: τι σημαίνει να είσαι “on air” σε έναν κόσμο όπου όλοι μεταδίδουν συνεχώς; Τι σημαίνει να «πιάνεις χώρο», να γίνεσαι ορατός ή να παραμένεις αθέατος;

Το ON AIR είναι μια ανοιχτή σύνθεση που ανταποκρίνεται στη στιγμή. Κινείται στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πράξη και την παρουσία, ανάμεσα στο «παίζω» και στο «είμαι». Ο δημόσιος χώρος δεν είναι σκηνικό, αλλά συνομιλητής· γεμίζει και μεταμορφώνεται από την κίνηση, τη συμμετοχή και τις εφήμερες συναντήσεις. Κάθε performance αφήνει ίχνη: γίνεται υλικό, μνήμη και χορογραφική βάση για την επόμενη. Έτσι, το ON AIR εξελίσσεται συνεχώς, χτίζοντας ένα σώμα εμπειρίας που μεταφέρεται από τόπο σε τόπο, από κοινότητα σε κοινότητα.

Ημερομηνίες και τοποθεσίες

16/10/2026 · 17:30

Πάφος — Τα Μπάνια

Σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου

17/10/2026 · 17:30

Λάρνακα — Εξέδρα Φοινικούδων

Σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας

18/10/2026 · 17:50

Λευκωσία — Πλατεία Ελευθερίας

Σε συνεργασία με το φεστιβάλ Art Cargo

07/11/2026 · 15:30

Λάρνακα — Περβόλια

Σε συνεργασία με το φεστιβάλ Παθκιά Παθκιά και το Λάρνακα 2030

Συντελεστές

Σύλληψη / Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Εύη Δημητρίου

Δημιουργία / Ερμηνεία: Ράνια Γλυμίτσα, Κατερίνα Τυλληρίδου, Chris Mills, Διαμάντω Χατζηζαχαρία, Εύη Δημητρίου

Δημιουργία / Ζωντανή Μουσική: Kalaqs

Καταγραφή & Τεκμηρίωση Διαδικασίας: Άρτεμις Ευλογημένου

Επικοινωνία & Προώθηση: Ολίβια Χρίστου

Παραγωγή: Ομάδα Εν Δράσει

Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού

Περιοδείες σε συνεργασία με: Δήμο Πάφου, Synaxis Festival, Δήμο Λάρνακας, Art Cargo Festival, Λάρνακα 2030 και Παθκιά Παθκιά.

ON AIR – The Film

Προβολή σε συνεχή επανάληψη

Φεστιβάλ Σύναξης

16 & 17/10/2026 · 19:30–22:00

Λεμεσός — Πολυχώρος Συνεργείο

Παράλληλα με τις ζωντανές δράσεις του ON AIR, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ταινία ON AIR – The Film στο Φεστιβάλ Σύναξης, στον Πολυχώρο Συνεργείο στη Λεμεσό. Μέσα από συνεντεύξεις και οπτικοακουστικό υλικό από τις περφόρμανς σε δημόσιους χώρους, η ταινία φωτίζει τη σκέψη και τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το έργο, καταγράφοντας τη σχέση του σώματος με τον δημόσιο χώρο και τις συναντήσεις που γεννιούνται μέσα από αυτόν. Η ταινία θα προβάλλεται σε συνεχή επανάληψη, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει το ON AIR μέσα από μια διαφορετική οπτική.

Μια ταινία της: Άρτεμις Ευλογημένου

Σύλληψη ταινίας: Εύη Δημητρίου

Σκηνοθεσία, λήψη εικόνας και μοντάζ: Άρτεμις Ευλογημένου

Παραγωγή: Ομάδα Εν Δράσει

Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού

Σύντομο Βιογραφικό

Η Ομάδα Εν Δράσει ιδρύθηκε το 2007 από την Έμιλυ Παπαλοίζου και την Εύη Δημητρίου. Δραστηριοποιείται στους τομείς της χορογραφίας, της περφόρμανς, του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης. Η Εύη Δημητρίου, χορογράφος και περφόρμερ με έντονη διεθνή παρουσία, εστιάζει στις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι παραστάσεις της διερευνούν ζητήματα γύρω από τη γυναίκα, την πατριαρχία, την ταυτότητα και το φύλο, καθώς και τη σχέση του σώματος με τον δημόσιο χώρο.

Πληροφορίες:¨www.eviedemetriou.com Instagram: @evie.demetriou, Facebook: @eviedemetrioudanceartist