Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στις δράσεις για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2026

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2026 με την εκδήλωση «Η κληρονομιά της καθημερινής ζωής. Παραδοσιακή & Μοντέρνα Αρχιτεκτονική και Επιπλοτεχνία: κίνδυνοι, προστασία και προοπτικές», την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 από τις 18:00 μέχρι τις 20:00 στο Κτήριο Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία (Δημητρίου Χάματσου 13, Παλλουριώτισσα).

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της πολυετούς πανευρωπαϊκής δράσης για τη διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, που υλοποιεί στην Κύπρο το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Με αφετηρία το θέμα των Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς 2026 «Κληρονομιά σε κίνδυνο: Αναβιώστε, αντισταθείτε, επανασχεδιάστε», η εκδήλωση του Πανεπιστημίου Frederick αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά ως ζωντανό μέρος της καθημερινής ζωής, της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου, μέσα από σύντομες εισηγήσεις για τον κυπριακό μοντερνισμό την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, και την επιπλοτεχνία, θα εξετάσουν τις αλληλένδετες εκφάνσεις του χώρου που κατοικούμε και του τρόπου με τον οποίο ζούμε. Στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας της παραδοσιακής και μοντέρνας αρχιτεκτονικής αλλά και της τέχνης του επίπλου, των κινδύνων που απειλούν σήμερα τη διατήρησή τους, και των δυνατοτήτων προστασίας, αποκατάστασης, επανάχρησης και δημιουργικής συνέχισής τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα δοθούν τρεις σύντομες διαλέξεις:

Ξεκινώντας από το ερώτημα αν μπορεί η ανάλυση της τεχνικής φιλοσοφίας του παρελθόντος να δώσει απαντήσεις στον σύγχρονο σχεδιασμό, ο Δρ Μάριος Πελεκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, θα μοιραστεί σκέψεις για ένα πιθανό ανασχεδιασμό προθέσεων, βασισμένο σε επιτυχίες κατά το παρελθόν, αλλά προσαρμοσμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η Στέλλα Ευαγγελίδου, μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στη διάλεξή της με τίτλο «Κατοικώντας το μοντέρνο», θα αναφερθεί στον κυπριακό μοντερνισμό που συμπορεύτηκε με τον εκμοντερνισμό της κοινωνίας, αποτελώντας συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη πολιτιστική μας ταυτότητα. Θα αναδείξει τη σχέση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής με τον τόπο, το κλίμα και τον μεσογειακό τρόπο ζωής, και τις σημερινές προκλήσεις για τη διατήρηση, αποκατάσταση και επανάχρησή της.

Τέλος, η Δρ Άννα-Μέρρι Οικονόμου και ο κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης, και οι δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας, θα αναφερθούν στο έπιπλο ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και ως μέσο αποτύπωσης των τεχνικών, των υλικών, των αξιών και του τρόπου ζωής κάθε εποχής. Καθώς η παραδοσιακή τεχνογνωσία και οι τεχνικές κατασκευής απειλούνται με εξαφάνιση, θα αναδείξουν τη σημασία της διατήρησης, του ρόλου των δημόσιων φορέων στη μετάδοση της γνώσης, και της συνεργασίας με σχεδιαστές/τριες και δημιουργούς.

Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού χώρου γνώσης και διαλόγου γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά ως κοινό αγαθό και συλλογική υπόθεση της κοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ. Για πληροφορίες, τηλ. 22394465.