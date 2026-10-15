First Encounters: το νέο παιδικό πρόγραμμα του STYX Film Encounters

Το STYX Film Encounters παρουσιάζει το First Encounters, ένα νέο πρόγραμμα κινηματογραφικής παιδείας για παιδιά. Από τις 17 Οκτωβρίου έως τις 19 Δεκεμβρίου, σε έξι Σάββατα, το Θέατρο Πάνθεον φιλοξενεί τρεις προβολές ταινιών και τρία δίωρα δημιουργικά εργαστήρια.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι εκπαιδευτικός. Τα παιδιά γνωρίζουν τι είναι ο κινηματογράφος και πώς φτιάχνεται μια ταινία, αλλά πάνω από όλα μαθαίνουν να βλέπουν κριτικά. Σε μια εποχή όπου οι οθόνες και το περιεχόμενο βρίσκονται παντού, το First Encounters καλεί τα παιδιά να κατανοήσουν τι κρύβεται πίσω από τις οθόνες τους: πώς κατασκευάζεται αυτό που βλέπουν, πώς μπορεί να αλλάξει και πώς μπορεί να μας επηρεάσει.

Οι προβολές και τα εργαστήρια είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο τις προβολές, μόνο τα εργαστήρια ή και τα δύο.

Οι προβολές — για όλες τις ηλικίες

Θέατρο Πάνθεον

Hugo (Μάρτιν Σκορσέζε, 2011) — Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 15:00

Ένα αγόρι που ζει κρυμμένο σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού ανακαλύπτει την ιστορία του Ζορζ Μελιές, ενός από τους πρώτους μάγους του σινεμά. Μια ταινία για τη γέννηση του κινηματογράφου, και γι' αυτό η φυσική αρχή του προγράμματος.

Toy Story (Τζον Λασέτερ, 1995) — Σάββατο 14 Νοεμβρίου, 15:00

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων φτιαγμένη εξ ολοκλήρου σε υπολογιστή. Τριάντα χρόνια μετά, παραμένει ένα σημείο καμπής στην ιστορία του animation και μια ιστορία για τη φιλία και τη ζήλια που μιλά σε κάθε ηλικία.

Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας (Τιμ Μπάρτον, 2005) — Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, 17:30

Η διασκευή του Τιμ Μπάρτον στο βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ, με τον ιδιαίτερο οπτικό κόσμο του σκηνοθέτη.

Τα εργαστήρια — για παιδιά 7 έως 10 ετών

Θέατρο Πάνθεον

Τι είναι ο κινηματογράφος; — Σάββατο 7 Νοεμβρίου, 15:00-17:00

Από την κάμερα στο μοντάζ: τα παιδιά ανακαλύπτουν πώς φτιάχνεται μια ταινία και τι συμβαίνει πίσω από αυτό που βλέπουμε στην οθόνη.

Πώς οι ταινίες καθοδηγούν τα συναισθήματα; — Σάββατο 28 Νοεμβρίου, 17:30-19:30

Μουσική, χρώμα, κάδρο και ρυθμός: πώς οι κινηματογραφιστές μάς κάνουν να νιώθουμε φόβο, χαρά ή συγκίνηση, και πώς μπορούμε να το αναγνωρίζουμε.

Ιστορίες σε διαφορετικά μέσα — Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, 17:30-19:30

Τι κρατά και τι αλλάζει μια ιστορία όταν περνάει από διαφορετικά μέσα αφήγησης; Με αφετηρία τον Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας, τα παιδιά συγκρίνουν το βιβλίο με την οθόνη. Δεν χρειάζεται να έχουν παρακολουθήσει την προβολή.

Στόχος των εργαστηρίων είναι τα παιδιά να περάσουν από θεατές σε ενεργούς στοχαστές, που καταλαβαίνουν αυτό που βλέπουν.

Πρακτικές πληροφορίες

Χώρος: Θέατρο Πάνθεον, Λευκωσία

Θέατρο Πάνθεον, Λευκωσία Εισιτήρια εργαστηρίων: 10 ευρώ ανά παιδί

10 ευρώ ανά παιδί Εισιτήρια προβολών: 5 ευρώ ανά παιδί — ο πρώτος συνοδός ενήλικας εισέρχεται δωρεάν

5 ευρώ ανά παιδί — ο πρώτος συνοδός ενήλικας εισέρχεται δωρεάν Γλώσσα εργαστηρίων: Ελληνικά, με μετάφραση στα αγγλικά

Ελληνικά, με μετάφραση στα αγγλικά Γλώσσα προβολών: Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους Πληροφορίες: styxfilmencounters@gmail.com

styxfilmencounters@gmail.com Εγγραφές στα εργαστήρια: Στείλτε email στο styxfilmencounters@gmail.com ή μήνυμα στις σελίδες μας στο Instagram και στο Facebook

Τι είναι το STYX Film Encounters;

Το STYX Film Encounters είναι μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας και κουλτούρας μέσα από επιμελημένες προβολές, προσφέροντας μια κοινή στέγη σε νέους και παλιούς λάτρεις του κινηματογράφου στη Λευκωσία. Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε ταινίες-ορόσημα που διεγείρουν όχι μόνο τις αισθήσεις αλλά και τη σκέψη. Καθώς η συλλογική εμπειρία του κινηματογράφου αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή από την παθητική κατανάλωση μέσω των πλατφορμών streaming, το STYX επιδιώκει να αποκαταστήσει και να διαφυλάξει την κινηματογραφική εμπειρία.

Αντλώντας από την πλούσια κινηματογραφική κληρονομιά του κόσμου, επιδιώκουμε να δημιουργούμε χώρους ανοιχτούς σε όλους, όπου οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε βαθύτερη επαφή με τον κινηματογράφο. Οι κλασικές ταινίες δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν — ο κινηματογράφος πάντα ξεπερνούσε όρια, προκαλούσε τη σκέψη και έφερνε στο φως αλήθειες για την ανθρώπινη φύση. Αυτές οι αλήθειες διατηρούν τη δύναμή τους μέσα στον χρόνο και αξίζει να βιώνονται όπως προορίζονταν: σε έναν κοινό χώρο, στη μεγάλη οθόνη.