Τα «Σπιτάκια με Οθόνες» έρχονται στο Art Cargo με τέσσερις ταινίες κινουμένων σχεδίων για τη διαφορετικότητα και τη συνύπαρξη

Η ABR – Alternative Brains Rule συμμετέχει στο φετινό Art Cargo, από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026, φέρνοντας τα «Σπιτάκια με Οθόνες» στον δημόσιο χώρο της Λευκωσίας. Πρόκειται για μικρές εγκαταστάσεις προβολής που προσκαλούν τους περαστικούς να σταματήσουν για λίγο, να βάλουν το κεφάλι τους μέσα και να ανακαλύψουν έναν κόσμο κινουμένων σχεδίων, όπου η ταυτότητα, η αποδοχή, η διαφορετικότητα και η συνύπαρξη βρίσκονται στο επίκεντρο.

Τα «Σπιτάκια με Οθόνες» θα βρίσκονται στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Δημοτικό Κήπο και κοντά στο CYENS, μετατρέποντας σημεία της πόλης σε μικρούς, απρόσμενους χώρους κινηματογραφικής εμπειρίας.

Η φετινή επιλογή περιλαμβάνει τέσσερις ταινίες δημιουργών από διαφορετικές χώρες, οι οποίες προσεγγίζουν με χιούμορ, φαντασία και ευαισθησία τη σχέση ανάμεσα στο άτομο και το σύνολο.

Στο Love Me, Fear Me της Veronica Solomon, μια φιγούρα από πηλό μεταμορφώνεται διαρκώς μπροστά σε ένα αόρατο κοινό, αναζητώντας την αποδοχή του. Μέσα από τις συνεχείς αλλαγές της, η ταινία εξερευνά την ανάγκη να αρέσουμε στους άλλους και τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσουμε προκειμένου να αισθανθούμε ότι ανήκουμε κάπου.

Στο Luce and the Rock της Britt Raes, η ξαφνική εμφάνιση ενός τεράστιου Βράχου αναστατώνει ένα μικρό, ήσυχο χωριό. Οι κάτοικοί του αντιμετωπίζουν τον άγνωστο επισκέπτη με καχυποψία, μέχρι που η Luce ανακαλύπτει ότι εκείνο που αρχικά μοιάζει ξένο μπορεί τελικά να είναι πολύ πιο οικείο απ’ όσο φανταζόταν.

Το One, Two, Tree της Yulia Aronova ακολουθεί ένα δέντρο που βρίσκει ένα ζευγάρι μπότες και ξεκινά να περπατά. Στην πορεία, όλο και περισσότεροι το ακολουθούν, σχηματίζοντας μια αλλόκοτη και παιχνιδιάρικη πομπή. Μια απλή, σουρεαλιστική ιστορία για τη συλλογικότητα και τους απρόσμενους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται δεσμοί.

Τέλος, το Symphony No. 42 της Réka Bucsi παρουσιάζει έναν παράξενο κόσμο από ανθρώπους, ζώα και άλλα πλάσματα, μέσα από μια αλληλουχία σουρεαλιστικών συναντήσεων. Διαφορετικές συμπεριφορές, ζωές και οπτικές συνυπάρχουν σε ένα απρόβλεπτο σύμπαν, όπου η ποικιλομορφία αποτελεί μέρος της ίδιας της ζωής.

Οι τέσσερις ταινίες συνθέτουν μια διαδρομή από την ατομική ταυτότητα προς τη συλλογική εμπειρία. Από την ανάγκη για αποδοχή και τη συνάντηση με το άγνωστο μέχρι τη δημιουργία μιας κοινότητας και τη συνύπαρξη διαφορετικών μορφών ζωής, το πρόγραμμα προτείνει μια ανοιχτή ματιά στο τι σημαίνει να είμαστε μαζί, διατηρώντας τη μοναδικότητά μας.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του EUnity20, συνδέοντας την τέχνη του animation με τις αξίες της ένταξης, της συμμετοχής και της ελευθερίας της έκφρασης. Μέσα από μια προσιτή και παιχνιδιάρικη εμπειρία στον δημόσιο χώρο, τα «Σπιτάκια με Οθόνες» προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τις ιστορίες και να σκεφτούν τη θέση τους σε έναν κόσμο γεμάτο διαφορές.

Πληροφορίες

Σπιτάκια με Οθόνες x Art Cargo

Ημερομηνίες: 22–24 Οκτωβρίου 2026

Ώρες: [Προς ανακοίνωση]

Τοποθεσίες: Πλατεία Ελευθερίας, Δημοτικός Κήπος και κοντά στο CYENS, Λευκωσία

Σχετικά με την ABR – Alternative Brains Rule

Η ABR – Alternative Brains Rule είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο, που δραστηριοποιείται στους τομείς της τέχνης και του σχεδιασμού, δημιουργώντας έργα με ουσιαστικό κοινωνικό σκοπό.

Instagram: @alternativebrainsrule

Σχετικά με το EUnity20

Το EUnity20 χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CERV-2024-CITIZENS-REM, σε συνεργασία με την ABR – Alternative Brains Rule, τη YEU Cyprus, το Sigmalive, το Πανεπιστήμιο Λεμεσού και το ερευνητικό του κέντρο.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/-έων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι’ αυτές.

Το διαμόρφωσα σε δημοσιογραφικό ύφος κατάλληλο για το ΠΑΡΑΘΥΡΟ, με έναν πιο ελκυστικό τίτλο, εισαγωγή που δίνει αμέσως το στίγμα της δράσης και σύντομες, αφηγηματικές παρουσιάσεις των τεσσάρων ταινιών. Κράτησα επίσης τις πληροφορίες του EUnity20 και την υποχρεωτική δήλωση χρηματοδότησης.