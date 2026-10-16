«Η Υφάντρα που ύφαινε τραγούδια»: Ένα κυπριακό μουσικό παραμύθι ζωντανεύει στο Ξυδάδικο

«Η Υφάντρα που ύφαινε τραγούδια» είναι ένα νέο κυπριακό μουσικό παραμύθι της Κορίνας Βασιλείου, εμπνευσμένο από τις εικόνες, τις παραδόσεις και τη λαϊκή σοφία των κυπριακών παραμυθιών και θρύλων.

Η παράσταση αφηγείται την ιστορία μιας μυστηριώδους Υφάντρας, που δεν υφαίνει ρούχα και χαλιά, αλλά τραγούδια. Κάθε χρωματιστή κλωστή που περνά από τον αργαλειό της γεννά ένα διαφορετικό τραγούδι, το οποίο ταξιδεύει με τον άνεμο σε όλη την Κύπρο.

Μια μέρα όμως, ο αργαλειός της σιωπά. Τα τραγούδια έχουν χαθεί. Η Υφάντρα ξεκινά το μακρύ ταξίδι για να ξαναβρεί τη μουσική της. Στον δρόμο συναντά τη Χαρουπιά, την Πηγή και τον Άνεμο, που κρατούν ο καθένας ένα μικρό κομμάτι της μουσικής που έχει χαθεί. Μαζί της ταξιδεύει ένα μικρό αηδόνι, που θυμάται μόνο τρεις νότες από το τελευταίο τραγούδι. Με τη βοήθεια του αηδονιού και των ήχων της κυπριακής φύσης, η Υφάντρα μας ίσως ξαναβρεί το δικό της τραγούδι.

Η ιστορία παρουσιάζεται μέσα από αφήγηση, ζωντανή μουσική και τραγούδι, με αφηγητή, σοπράνο, όμποε και πιάνο.

Συντελεστές:

Νεκτάριος Θεοδώρου – Αφήγηση

Άντρεα Σοφοκλέους – Τραγούδι

Κορίνα Βασιλείου – Πιάνο

Νάταλη Νεοφύτου – Όμποε

Πληροφορίες

Παράσταση: Η Υφάντρα που ύφαινε τραγούδια

Ημερομηνία: Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 11 μ.μ. [προς επιβεβαίωση]

Χώρος: Ξυδάδικο

Είσοδος: €10

Διοργάνωση: Πολιτιστική Κίνηση Επιλογή

Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού