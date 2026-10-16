Michael Owen: Η ζωγραφική κληρονομιά του Βρετανοκύπριου καλλιτέχνη σε έκθεση στη Λάνια

Η γκαλερί Michael Owen στη Λάνια φιλοξενεί, από τις 25 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026, έκθεση αφιερωμένη στο έργο του Βρετανοκύπριου ζωγράφου Michael Owen (1944–2024), ο οποίος έζησε και δημιούργησε στην Κύπρο για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν αυθεντικά έργα του καλλιτέχνη, καθώς και αντίτυπα περιορισμένης έκδοσης από διάφορες δημιουργίες του, εκτυπωμένα σε χαρτί Fine Art και σε καμβά με τη μέθοδο Giclée. Το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να δει μικρότερες εκτυπώσεις έργων του.

Ο Michael Owen γεννήθηκε στο Northumberland της Αγγλίας και σπούδασε ζωγραφική κοντά στη Γαλλίδα ζωγράφο Louise Henderson, στο Πανεπιστήμιο του Auckland. Έφτασε στην Κύπρο το 1971 και δύο χρόνια αργότερα, το 1973, άνοιξε τη δική του γκαλερί στη Λάνια, όπου διατηρούσε μόνιμη έκθεση των έργων του.

Έχοντας αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα, ο Owen έζησε και εργάστηκε στη Λάνια, ενώ διατηρούσε επίσης κτήμα στον Ακάμα. Το κυπριακό τοπίο αποτέλεσε βασική πηγή έμπνευσης για τη ζωγραφική του. Γνωστός κυρίως για τις τοπιογραφίες του, εργάστηκε με λάδι, ακουαρέλα και, περιστασιακά, ακρυλικά, αποτυπώνοντας διαφορετικές όψεις του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.

Ξεχωριστή θέση στην καλλιτεχνική του πορεία κατέχει η έκθεση «Η Νεκρή Ζώνη», που παρουσιάστηκε το 2001 στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία. Για τη δημιουργία της, ο ζωγράφος είχε εξασφαλίσει άδεια πρόσβασης κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, αποτυπώνοντας σε πίνακες τοπία από τα 183 χιλιόμετρα της διαχωριστικής γραμμής της Κύπρου. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, υπήρξε ο μοναδικός ζωγράφος που πραγματοποίησε ένα τέτοιο εγχείρημα.

Το 2018, το Ε.ΚΑ.ΤΕ. διοργάνωσε την έκθεση «45 Years of Michael Owen Gallery», τιμώντας τη μακρόχρονη παρουσία του καλλιτέχνη στην Κύπρο. Ο Owen υπήρξε επίσης επίτιμο μέλος του Ε.ΚΑ.ΤΕ.

Τα έργα του έχουν ταξιδέψει σε 56 χώρες, μέσα από συλλέκτες που επισκέφθηκαν την γκαλερί του στη Λάνια. Πίνακές του βρίσκονται επίσης στην Κρατική Πινακοθήκη Κύπρου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο Προεδρικό Μέγαρο και στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού.

Ο Michael Owen έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2024, αφήνοντας πίσω του ένα εκτενές ζωγραφικό έργο, στενά συνδεδεμένο με τον τόπο όπου επέλεξε να ζήσει και να δημιουργήσει. Η έκθεση στη Λάνια δίνει στο κοινό την ευκαιρία να επιστρέψει στη ζωγραφική του και να γνωρίσει διαφορετικές πτυχές της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Πληροφορίες

Έκθεση ζωγραφικής Michael Owen

Ημερομηνίες: 25 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: 11:00–13:00 και 16:00–19:00

Χώρος: Γκαλερί Michael Owen, Λάνια

Τηλέφωνο: 25 432404

Ιστοσελίδα: www.michaelowengallery.com