Η «Κοκκινοσκουφίτσα» επιστρέφει στη σκηνή του ΘΟΚ σε μια σύγχρονη διασκευή

Με μια νέα προσέγγιση του κλασικού παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας ξεκινά τη φετινή σεζόν η Σκηνή 018 του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Η παράσταση, σε διασκευή της Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία του Φώτη Νικολάου, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία.

Με κεντρικό μήνυμα «Χάνεις χρόνο αν φοβάσαι!», η νέα εκδοχή της ιστορίας προσεγγίζει τα μικρά και μεγάλα ερωτήματα της ζωής, συνδυάζοντας το χιούμορ με τη φαντασία και τη συγκίνηση.

Η διαδρομή της Κοκκινοσκουφίτσας μέσα στο δάσος μετατρέπεται σε ένα συμβολικό ταξίδι ενηλικίωσης, κατά το οποίο η ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με τις αγωνίες, τις επιθυμίες και τα διλήμματά της. Ο Λύκος δεν αποτελεί μόνο μια εξωτερική απειλή, αλλά και μια εσωτερική φωνή αβεβαιότητας, ενώ το δάσος γίνεται ένα τοπίο συναισθημάτων, σχημάτων και χρωμάτων, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Φώτη Νικολάου αξιοποιεί το χορογραφικό του υπόβαθρο και τη σωματική έκφραση των ηθοποιών, δημιουργώντας έναν σκηνικό κόσμο όπου η κίνηση, η μουσική και η εικόνα συνδιαμορφώνουν την αφήγηση. Η ιστορία μιλά για το θάρρος να προχωρά κανείς, να αμφισβητεί τους φόβους του και να ανακαλύπτει τη δική του αλήθεια.

Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο ecati, ενώ η Ελένη Ιωάννου αναλαμβάνει τη σκηνογραφία και η Σοφία Μαυρομιχάλη τα κοστούμια. Τον σχεδιασμό και την κατασκευή των μασκών έχει αναλάβει η Μάρθα Φωκά.

Συντελεστές

Ερμηνεύουν: Ελίνα Αντωνίου, Χρήστος Γκρόζος, Νίκη Δραγούμη, Άρης Κυπριανού, Ιώ Λατουσάκη, Γιάννης Οικονομίδης, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κυβέλη Παπαντωνίου.

Διασκευή: Άνδρη Θεοδότου

Σκηνοθεσία – Κίνηση: Φώτης Νικολάου

Σκηνικά: Ελένη Ιωάννου

Κοστούμια: Σοφία Μαυρομιχάλη

Μουσική: ecati

Στίχοι τραγουδιών: Άνδρη Θεοδότου, ecati

Μάσκες: Μάρθα Φωκά

Μουσική διδασκαλία: Νίκος Ευαγγέλου

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Παπαγεωργίου

Βοηθός ενδυματολόγου: Λουίζα Μαρία Χαραλάμπους

Πρόγραμμα παραστάσεων

Λευκωσία: Κτίριο ΘΟΚ, Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης. Από τις 18 Οκτωβρίου 2026 και κάθε Κυριακή στις 10:30.

Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00.

Λάρνακα: Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00.

Λεμεσός: Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00.

Υπερτιτλισμένες παραστάσεις

Λευκωσία:

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους.

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026, με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Λεμεσός:

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους.

Πληροφορίες – Εισιτήρια

Τιμή εισιτηρίου: €6 για παιδιά και ενήλικες.

Ηλεκτρονική προπώληση: www.thoc.org.cy

Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ: 77772717

Τρίτη–Κυριακή, 10:00–13:30 και 16:00–18:00.

Φωτογραφίες: Παύλος Βρυωνίδης