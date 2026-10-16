«ALL OF IT»: Επτά επιπλέον παραστάσεις στη Λευκωσία

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δέκα παραστάσεων, οι έξι τελευταίες από τις οποίες ήταν sold out, το θεατρικό έργο «ALL OF IT» επιστρέφει στο Κτήριον 53, στη Λευκωσία, με επτά επιπλέον παραστάσεις. Η αυξημένη ζήτηση του κοινού φέρνει ξανά στη σκηνή την Αντωνία Χαραλάμπους, σε έναν μονόλογο που επιχειρεί να χωρέσει μια ολόκληρη ζωή μέσα σε μια αδιάκοπη ροή σκέψεων, αναμνήσεων και συναισθημάτων.

Το έργο του Άλιστερ Μακντάουαλ, σε μετάφραση, δραματουργία και σκηνοθεσία της Μαρίας Ιόλης Καρολίδου, ακολουθεί την πορεία μιας ανώνυμης γυναίκας από τη στιγμή της γέννησής της μέχρι τον οριστικό αποχωρισμό. Μέσα από την τεχνική του stream of consciousness (ροή της συνείδησης), η αφήγηση εξελίσσεται ως ένας χείμαρρος σκέψεων και εικόνων, όπου οι αναμνήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, άλλοτε αποσπασματικά και άλλοτε συνειρμικά, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο θεατρικό σύμπαν.

Με χιούμορ, αμηχανία, ειλικρίνεια και τρυφερότητα, η παράσταση διατρέχει όλα τα στάδια της ανθρώπινης ύπαρξης. Από τη βρεφική ηλικία και την παιδική περιέργεια μέχρι τις αναζητήσεις της εφηβείας και τις αντιφάσεις της ενηλικίωσης, η ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με εμπειρίες που διαμορφώνουν την ταυτότητα και την προσωπική της διαδρομή.

Η σεξουαλικότητα, η έμμηνος ρύση, ο γάμος, η μητρότητα, το διαζύγιο, η καθημερινή ρουτίνα, η απώλεια και ο θάνατος συνθέτουν ένα μωσαϊκό εμπειριών, μέσα από το οποίο αναδύονται τόσο οι μικρές, φαινομενικά ασήμαντες στιγμές όσο και τα καθοριστικά γεγονότα μιας ζωής.

Η πειραματική φόρμα του έργου, με τις επαναλήψεις, τις ελλειπτικές φράσεις και τις διαρκείς εναλλαγές σκέψεων, επιχειρεί να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανθρώπινη μνήμη. Παράλληλα, καλεί τον θεατή να ακολουθήσει έναν καταιγιστικό εσωτερικό μονόλογο, που υπενθυμίζει πόσο γρήγορα κυλά ο χρόνος και πόσο εύθραυστες είναι οι στιγμές που συγκροτούν την ανθρώπινη εμπειρία.

Επιπλέον παραστάσεις:

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 20:00

Χώρος: ΚΤΗΡΙΟΝ 53, Αθηνάς 25-27, εντός των τειχών Λευκωσίας

Εισιτήρια: more.com

Πληροφορίες: 70001384

Οι συντελεστές της παράστασης

Το κείμενο υπογράφει ο Άλιστερ Μακντάουαλ, ενώ τη μετάφραση, τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Μαρία Ιόλη Καρολίδου. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Μαρίας Γεωργίου, η μουσική επιμέλεια και ο σχεδιασμός ήχου της Χριστίνας Γεωργίου και ο σχεδιασμός βιντεοπροβολών του Γιώργου Αλεξάνδρου.

Τις φωτογραφίες υπογράφει ο Νικόλας Λουκάς και τη διεύθυνση παραγωγής έχει αναλάβει ο Στέλιος Θεοχάρους. Επί σκηνής βρίσκεται η Αντωνία Χαραλάμπους.

Η παράσταση πραγματοποιείται με τη χορηγία του Υφυπουργείου Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι το ΡΙΚ.

Η παράσταση συστήνεται για άτομα άνω των 16 ετών.