«A Planet in Common»: Ο Γιάννος Οικονόμου εξερευνά τη σχέση ανθρώπου και φύσης

Τη νέα ατομική έκθεση του Γιάννου Οικονόμου, με τίτλο A Planet in Common, παρουσιάζει το Diatopos Art Centre στη Λευκωσία, σε επιμέλεια της Δάφνης Νικήτα. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 13 Νοεμβρίου.

Συνεχίζοντας την έρευνά του γύρω από τη σχέση ανθρώπου και φύσης, ο Οικονόμου στρέφει αυτή τη φορά την κάμερά του στα ζώα που ζουν μέσα σε ένα περιβάλλον διαμορφωμένο από την ανθρώπινη δραστηριότητα.Ο τίτλος A Planet in Common παραπέμπει στην ιδέα ενός πλανήτη που δεν ανήκει αποκλειστικά στον άνθρωπο, αλλά αποτελεί κοινό τόπο ζωής για όλα τα είδη.

Στα έργα της έκθεσης, η ανθρώπινη παρουσία παραμένει στο παρασκήνιο. Γίνεται αντιληπτή κυρίως μέσα από δρόμους, κτίρια, αεροπλάνα και άλλες κατασκευές, που επηρεάζουν τις συνθήκες ζωής των υπόλοιπων οργανισμών.

Ένας γάτος, δύο κοράκια και μια απρόσμενη σύγκρουση

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται μια πολυκάναλη βιντεοεγκατάσταση που καταγράφει ένα πραγματικό περιστατικό στη γειτονιά του καλλιτέχνη: τη διαμάχη ανάμεσα σε έναν γάτο και δύο κοράκια. Ο Οικονόμου ακολούθησε με την κάμερά του, στον βαθμό που ήταν εφικτό, την επίμονη καταδίωξη του γάτου από τα δύο πουλιά, καταγράφοντας τις αντιδράσεις και τη μεταξύ τους δυναμική. Το περιστατικό γίνεται αφετηρία για μια ευρύτερη διερεύνηση της συμπεριφοράς των ζώων και της δυνατότητάς τους να βιώνουν σύνθετα συναισθήματα, να θυμούνται γεγονότα και να αναπτύσσουν σχέσεις με τον κόσμο γύρω τους.

Μέσα από αυτή την οπτική, η έκθεση αμφισβητεί την αντίληψη ότι η συμπεριφορά των ζώων καθορίζεται αποκλειστικά από τα ένστικτα της επιβίωσης και της αναπαραγωγής.

Όταν τα ζώα ανταποδίδουν το βλέμμα

Η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο που παρατηρεί και στο ζώο που παρατηρείται αποτελεί έναν ακόμη άξονα της έκθεσης.

Η προσέγγιση του Οικονόμου συνομιλεί με τη σκέψη του φιλοσόφου Ζακ Ντεριντά, ο οποίος έθεσε υπό αμφισβήτηση την παραδοσιακή ιεραρχία ανάμεσα στον άνθρωπο και στα υπόλοιπα ζώα, επισημαίνοντας ότι τα ζώα δεν αποτελούν απλώς αντικείμενα του ανθρώπινου βλέμματος, αλλά μπορούν και τα ίδια να μας κοιτάζουν. Στη βιντεοεγκατάσταση, τα ζώα στρέφουν κατά στιγμές το βλέμμα τους απευθείας στον φακό, ανατρέποντας προσωρινά τη θέση του ανθρώπου ως αποκλειστικού παρατηρητή.

Η έκθεση αντλεί επίσης από τις ιδέες του Τίμοθι Μόρτον και του Αμιτάβ Γκος, που εξετάζουν τη θέση των μη ανθρώπινων οργανισμών σε έναν κόσμο όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει καθοριστικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Το ερώτημα που διατρέχει το A Planet in Common είναι κατά πόσο μπορούμε να αναγνωρίσουμε στα άλλα είδη τη δυνατότητα να επικοινωνούν, να θυμούνται και να δημιουργούν νόημα, πέρα από τις ανθρώπινες ερμηνείες της συμπεριφοράς τους.

Η καλλιτεχνική πορεία του Γιάννου Οικονόμου

Ο Γιάννος Οικονόμου γεννήθηκε στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στο βίντεο, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και το animation, με την κινούμενη εικόνα να αποτελεί τον βασικό άξονα της δουλειάς του.

Αρχικά σπούδασε Οικονομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, προτού στραφεί στις Καλές Τέχνες και ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Kent Institute of Arts and Design.

Στην καλλιτεχνική του πρακτική, η κάμερα λειτουργεί ως μέσο παρατήρησης και διερεύνησης της καθημερινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στον φυσικό ήχο και στην αμεσότητα της καταγραφής.

Το 2022 παρουσίασε τις ατομικές εκθέσεις Θηριάνθρωποι στην A+ Gallery στη Λευκωσία και ΒιοΓεωΜετρίες στην Knapp Gallery του Λονδίνου.

Την ίδια χρονιά συνίδρυσε την In Sutu, μια άτυπη ομάδα καλλιτεχνών και θεωρητικών που εξετάζει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, υπό την αιγίδα του Sotto Voce Contemporary Arts.

Η νέα του έκθεση συνεχίζει αυτή την αναζήτηση, προτείνοντας μια διαφορετική προσέγγιση στη συνύπαρξη του ανθρώπου με τα υπόλοιπα έμβια όντα.

INFO

Έκθεση: A Planet in Common του Γιάννου Οικονόμου

Επιμέλεια: Δάφνη Νικήτα

Εγκαίνια: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 19:00

Διάρκεια: Έως 13 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Diatopos Art Centre, Κρήτης 11Δ-Ζ, Λευκωσία

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη–Παρασκευή 16:30–19:00, Σάββατο 11:00–13:00. Εκτός ωραρίου με ραντεβού.

Πληροφορίες: 22 766117 | info@diatopos.com | www.diatopos.com