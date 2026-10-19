«Χοροί του Φθινοπώρου»: Συναυλία της μουσικής ακαδημίας του ΠΚ στο «Αττικόν» στην Πάφο

Συναυλία με τίτλο «Χοροί του Φθινοπώρου» διοργανώνει η Μουσική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στις 20:00, στον Πολυχώρο «Αττικόν» στην Πάφο, με ελεύθερη είσοδο.

Η συναυλία, με σολίστ και μουσικά σύνολα, θα παρουσιαστεί και στη Βουδαπέστη σε λίγες εβδομάδες, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Μουσικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με την Ανώτατη Μουσική Ακαδημία Ferenc Liszt της Βουδαπέστης και το Κονσερβατόριο Béla Bartók.

Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη δύναμη του ρυθμού, του χορού και της λαϊκής μουσικής παράδοσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες των νέων μουσικών της Ακαδημίας. Στο επίκεντρό του βρίσκονται ο Béla Bartók και ο Νίκος Σκαλκώτας, δύο σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής του 20ού αιώνα.

Οι «Ρουμάνικοι Λαϊκοί Χοροί» του Bartók αποτελούν μουσική περιήγηση στις παραδόσεις της Ανατολικής Ευρώπης, με έντονο ρυθμό και πληθωρικά λαϊκά ηχοχρώματα. Οι «Ελληνικοί Χοροί» του Σκαλκώτα μεταφέρουν στο συμφωνικό ρεπερτόριο τη ζωντάνια και την απλότητα της ελληνικής μουσικής παράδοσης, με ρυθμούς και οικεία μελωδικά στοιχεία από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Στον πυρήνα της συναυλίας βρίσκεται και η σολιστική ερμηνεία. Το κοντσέρτο για δύο βιολοντσέλα σε σολ ελάσσονα του Antonio Vivaldi θα ερμηνεύσουν οι Αθηναΐς Κλουβάτου και Τζωρτζίνα Σκέντερ. Το έργο αναδεικνύει τον μουσικό διάλογο ανάμεσα στα δύο βιολοντσέλα και την ορχήστρα, με ζωηρές αντιπαραθέσεις, λυρικές μελωδίες και εντυπωσιακές εναλλαγές, αποτυπώνοντας τη δεξιοτεχνία και την εκφραστική δύναμη της εποχής του μπαρόκ.

Σολίστ στο βιολί θα είναι ο Ανδρέας Ιωάννου. Συμμετέχει η Ορχήστρα Εγχόρδων της Μουσικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ τη μουσική και καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο Πέτρος Στυλιανού.

Μουσική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Μουσική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Κύπρου εστιάζει σε παιδιά με εξαιρετικές ικανότητες στη μουσική αντίληψη και αποτελεί εκπαιδευτικό θεσμό αφιερωμένο στην παραγωγή και προαγωγή της μουσικής τέχνης και της καλλιτεχνικής αριστείας. Με πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχο με εκείνα κορυφαίων μουσικών σχολών, επιδιώκει να αναδείξει νέους ταλαντούχους μουσικούς και να λειτουργεί ως πρεσβευτής του κυπριακού μουσικού πολιτισμού διεθνώς.

Νέοι μουσικοί της Ακαδημίας έχουν διακριθεί και βραβευθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς μουσικής ερμηνείας, ενώ έχουν πετύχει σε ακροάσεις εισδοχής σε κορυφαίες μουσικές ακαδημίες, μεταξύ άλλων στο Royal College of Music, στο Conservatorium van Amsterdam και στη Norwegian Academy of Music. Μουσικά σύνολα της Ακαδημίας εμφανίζονται τακτικά σε επίσημες εκδηλώσεις θεσμών και φορέων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο 22893045 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο musict@ucy.ac.cy.