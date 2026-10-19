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«Symphony»: Η Έλενα Παπαριστοτέλους παρουσιάζει τη νέα της έκθεση στο NYX Hotel Limassol, με μέρος των εσόδων να διατίθεται στον Σύνδεσμο ΔΕΠΥ Κύπρου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύθηκε 19.10.2026 11:26
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Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, από τις 18:00 έως τις 20:00, και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Το NYX Hotel Limassol υποδέχεται στον χώρο υποδοχής του την έκθεση «Symphony» της εικαστικού Έλενας Παπαριστοτέλους. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, από τις 18:00 έως τις 20:00, και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με δεξίωση κοκτέιλ στις 18:00, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την καλλιτέχνιδα και να ανακαλύψουν τα έργα της σε ένα χαλαρό περιβάλλον.

Η έκθεση έχει επίσης φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον Σύνδεσμο ΔΕΠΥ Κύπρου (ADD-ADHD Cyprus),συνδυάζοντας την τέχνη με την κοινωνική προσφορά.

Σχετικά με την καλλιτέχνιδαΗ  Έλενα Παπαριστοτέλους γεννήθηκε και ζει στην Λευκωσία. Είναι αυτοδίδακτη εικαστικός και ασχολείται με την τέχνη από την παιδική της ηλικία.Το 2020 ίδρυσε τη Helena Papa Art Gallery στη Λευκωσία, της οποίας παραμένει ιδιοκτήτρια και επιμελήτρια.  Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις και καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, αποσπώντας τοπική και διεθνή αναγνώριση.

Το 2025 συμμετείχε στην Triennale Αγίας Νάπας, όπου τιμήθηκε με World Premio Award, ενώ το 2026 ασκεί καθήκοντα επιμελήτριας στην Biennale Αγίας Νάπας. Τα έργα της έχουν επίσης φτάσει σε συλλέκτες και κοινό του Ισραήλ, ΗΠΑ, της Αυστραλία και της Ιταλίας.

Στοιχεία έκθεσης:

Έκθεση: Symphony
Καλλιτέχνιδα: Έλενα Παπαριστοτέλους
Εγκαίνια: Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, 18:00-20:00 (cocktail reception στις 18:00)
Διάρκεια: 17-31 Οκτωβρίου 2026
Χώρος: Χώρος υποδοχής, NYX Hotel Limassol,  Ανεξαρτησίας & Χριστοδούλου Σόζου, 3036 Λεμεσός
Για την ενίσχυση του Συνδέσμου ΔΕΠΥ Κύπρου.

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