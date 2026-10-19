Οι προφεστιβαλικές δράσεις του φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος» από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την υλοποίηση της τρίτης έκδοχης του φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος», που θα πραγματοποιηθεί στις 4–8 Νοεμβρίου 2026 στη δυτική Λεμεσό με κεντρική θεματική «μετακινήσεις και διαδρομές», ενώ ολοκληρώνει τις προφεστιβαλικές του δράσεις. Μέσα από διεθνείς ανταλλαγές, εκπαιδευτικές συνεργασίες και εργαστήρια με κατοίκους της γειτονίας και φορείς οι δράσεις συνδέουν την καλλιτεχνική έρευνα με την καθημερινή ζωή της γειτονιάς και ενισχύουν τη συμμετοχική πρακτική που βρίσκεται στον πυρήνα του φεστιβάλ.

Με αφετηρία τη συλλογική μνήμη και τις διαφορετικές πολιτισμικές εμπειρίες των κατοίκων, το ΜΙΤΟΣ αναπτύσσει συνεργασίες που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία σχέσεων μέσα στην κοινότητα. Οι προφεστιβαλικές δράσεις (Ιούλιος – Οκτώβριος), σε συνδυασμό με τη συνεχή αρχειακή και εκπαιδευτική εργασία, διευρύνουν τον διάλογο γύρω από τη γειτονιά ως τόπο συνύπαρξης και κοινής εμπειρίας.

Ανταλλαγή καλών πρακτικών για Συνεκτικές Γειτονιές

25–31 Ιουλίου 2026 | Πολωνία

Οκταμελής αποστολή του ΜΙΤΟΣ επισκέφθηκε την Πολωνία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA210-ADU Μικρές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές», σε συνεργασία με τον πολωνικό οργανισμό Association for the Earth. Από το Λούμπλιν μέχρι την πολωνική εξοχή, τα μέλη της αποστολής αντάλλαξαν εμπειρίες και πρακτικές με καλλιτέχνες, δημιουργούς και άτομα από διαφορετικές κοινότητες και εργάστηκαν μαζί με τους εταίρους για τις επόμενες δράσεις του έργου.

Republic of Dreams

8–12 Σεπτεμβρίου 2026 | Λούμπλιν, Πολωνία

Το ΜΙΤΟΣ συμμετείχε στο διεθνές συμπόσιο και φεστιβάλ Republic of Dreams του Eastern Theater Foundation, έπειτα από πρόσκληση του μακροχρόνιου συνεργάτη του, Teatr Wschodni. Στην ενότητα Best Practice, η καλλιτεχνική διευθύντρια του ΜΙΤΟΣ, Έλενα Αγαθοκλέους, παρουσίασε στις 9 Σεπτεμβρίου την εισήγηση «Αντι-αφηγήσεις και Πρακτικές Ενσώματης Μνήμης». Με βασικά παραδείγματα το Interwoven Narrative Hub και το φεστιβάλ Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος, η παρουσίαση διερεύνησε τις αντι-αφηγήσεις, την ενσώματη μνήμη και τις σύγχρονες πρακτικές σε έργα που αναπτύσσονται με τη συμμετοχή κοινοτήτων.

Η παρουσία του ΜΙΤΟΣ στο φεστιβάλ περιλάμβανε επίσης, στις 11 Σεπτεμβρίου, τη σκηνική παρουσίαση «Τα σώματα της Χρυσόθεμης», βασισμένη στο αντιπολεμικό έργο της Έλενας Τουμαζή Ρεμπελίνας, με ζωντανή μουσική και ανάγνωση.

Πιλοτικές δράσεις στη γειτονιά

7–12 Οκτωβρίου 2026 | Λεμεσός και Αμμόχωστος

Η συνεργασία με τον οργανισμό Association for the Earth συνεχίστηκε στην Κύπρο, με την επίσκεψη οκταμελούς αποστολής για πιλοτικές εκπαιδευτικές δράσεις στη Λεμεσό και την Αμμόχωστο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+ «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές», ως συνέχεια της ανταλλαγής πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των δύο οργανισμών.

Round Table

7 Οκτωβρίου 2026 | Ξυδάδικο

Μέλη του Association for the Earth, του ΤΕΠΑΚ και του ΜΙΤΟΣ συμμετείχαν σε συζητήσεις και παρουσιάσεις γύρω από τις θεματικές «Φύλο, κουλτούρα και εμπειρία» και «Χώροι αντοχής: μνήμη, κοινωνικές ιστορίες, πρακτικές επιβίωσης». Η συνάντηση έφερε σε διάλογο τις προσεγγίσεις των τριών φορέων γύρω από την εμπειρία, τη μνήμη και τη ζωή των κοινοτήτων.

Η οικειότητα του gharib

7 Οκτωβρίου 2026 | Ξυδάδικο

Στο Ξυδάδικο πραγματοποιήθηκε εργαστήρι για τον χορό τσιφτετέλι από μέλη της τοπικής κοινότητας του Αγίου Αντωνίου, σε συνεργασία με το Σωματείο Ρομά και Φίλων Κύπρου. Η δράση ενέταξε τις πολιτισμικές πρακτικές της κοινότητας στο προφεστιβαλικό πρόγραμμα, με τους ίδιους τους κατοίκους στον ρόλο των συντελεστών.

Οι τεχνικές του Φερβολιτέ

8 Οκτωβρίου 2026 | Αυλή ιδιωτικού σπιτιού

Η κυρία Νούλα Στυλιάνου, με καταγωγή από τον Καραβά και σημερινή κάτοικος της γειτονιάς, παρουσίασε τεχνικές της παραδοσιακής κυπριακής δαντέλας σε εργαστήρι που φιλοξενήθηκε στην αυλή ιδιωτικού σπιτιού. Η χειροτεχνική γνώση των κατοίκων βρέθηκε στο επίκεντρο μιας συνάντησης αφιερωμένης στη μετάδοση αυτής της τέχνης.

Αρχείο Ιστοριών της Γειτονιάς

Διαδικτυακά

Το Αρχείο Ιστοριών της Γειτονιάς εμπλουτίζεται με ιστορίες και άλλο υλικό από την περιοχή, μέσα από τη συνεχή καταγραφή και συλλογή τους. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΜΙΤΟΣ και του Εργαστηρίου Εθνογραφικής Έρευνας του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ, που συμβάλλει στη διαφύλαξη και την ανάδειξη των αφηγήσεων των κατοίκων.

Πολυτροπική Ανθρωπολογία

Σεπτέμβριος–Δεκέμβριος 2026

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Πολυτροπική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ, με λέκτορα τον κοινωνικό ανθρωπολόγο Θεόδωρο Κούρο και σε συνεργασία με τον Λουκά Σταύρου, δημιουργούνται τέσσερις εθνογραφικές ταινίες μικρού μήκους. Οι ταινίες εστιάζουν σε βιογραφικές αφηγήσεις γυναικών από τη γειτονιά, δίνοντας χώρο στις προσωπικές τους ιστορίες μέσα από την εθνογραφική κινηματογραφική προσέγγιση.

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