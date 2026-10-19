«Nada»: Μια παράσταση σύγχρονου χορού για το τραύμα και την ελπίδα

Τη νέα της παράσταση σύγχρονου χορού, με τίτλο Nada, παρουσιάζει η Stylish Junkies Collective στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2026, στις 20:30, στην Υπόγεια Σκηνή του Πολυχώρου Συνεργείο στη Λεμεσό.

Η παράσταση αντλεί τον τίτλο της από μια λέξη με δύο διαφορετικές σημασίες: «Nada» σημαίνει «ελπίδα» στα σερβικά και «τίποτα» στα ισπανικά. Αυτή η αντίθεση αποτελεί την αφετηρία μιας χορογραφικής έρευνας γύρω από το τραύμα, την αποσύνδεση και τη δυνατότητα αλλαγής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η στιγμή κατά την οποία, έπειτα από μια τραυματική εμπειρία ή μια περίοδο βαθιάς αποξένωσης, αρχίζει να εμφανίζεται ξανά η επιθυμία για ζωή και κίνηση.

Η παράσταση εξετάζει αυτό το μεταβατικό στάδιο, όταν το αίσθημα του κενού συνυπάρχει με την πιθανότητα μιας νέας αρχής. Μέσα από τη χορευτική κίνηση, οι δημιουργοί επιχειρούν να αποδώσουν την επιστροφή ενός παλμού, την ανάδυση μιας επιθυμίας και τη σταδιακή αναγνώριση ότι η αλλαγή είναι δυνατή.

Το πρώτο μέρος της καλλιτεχνικής έρευνας αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια φιλοξενίας της ομάδας στο ProArte Studio στη Γερμανία και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Freiart.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι χορευτές Μάγδα Αργυρίδου, Κατερίνα Τυλλιρίδου, Άννα Νικολάου και Κωνσταντίνος Χαραλάμπους.Την πρωτότυπη μουσική υπογράφουν ο Γιώργος Κούλας και η Δάφνη Κούλας, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Stylish Junkies Collective Ltd., με τη χορηγία του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου.

Η Stylish Junkies Collective

Η Stylish Junkies Collective λειτουργεί ως καλλιτεχνική συλλογικότητα εδώ και έξι χρόνια, ενώ το 2025 απέκτησε επίσημη μορφή μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει οκτώ παραγωγές σύγχρονου χορού, με πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις.

Η ομάδα έχει παρουσιάσει τη δουλειά της στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με συμμετοχές σε διοργανώσεις και παραστάσεις στο Λουξεμβούργο, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Τενερίφη και τα Κανάρια Νησιά, καθώς και στον Παναμά και την Κόστα Ρίκα.

Με το Nada, η συλλογικότητα συνεχίζει τη δημιουργική της πορεία, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στη σωματική έκφραση του τραύματος και στην εύθραυστη διαδικασία της επανασύνδεσης.

INFO

Παράσταση: Nada της Stylish Junkies Collective

Ημερομηνίες: Παρασκευή 6 και Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Χώρος: Υπόγεια Σκηνή, Πολυχώρος Συνεργείο, Ελευθερίας 91, Λεμεσός

Χορευτές: Μάγδα Αργυρίδου, Κατερίνα Τυλλιρίδου, Άννα Νικολάου, Κωνσταντίνος Χαραλάμπους

Μουσική: Γιώργος Κούλας, Δάφνη Κούλας

Εισιτήρια: €10 και €12. Προβλέπεται μειωμένη τιμή για σπουδαστές και επαγγελματίες του χορού, καθώς και για άτομα με αναπηρία.

Προπώληση: SoldOut Tickets