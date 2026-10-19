«It rests to the bones»: Σήμερα η συζήτηση στο φυτώριο με τη Μαρίνα Ξενοφώντος και την Πάολα Σιαμτάνη

Με αφορμή το Κυπριακό Περίπτερο στην 61η Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας, το Σωματείο Εικαστικών Καλλιτεχνών και Θεωρητικών Τέχνης - φυτώριο, διοργανώνει σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, συζήτηση με τίτλο «It rests to the bones», με τη συμμετοχή της Μαρίνας Ξενοφώντος και της Πάολα Σιαμτάνη.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του φυτωρίου, στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας, υπό τον συντονισμό του Ευαγόρα Βανέζη.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθούν το έργο των δύο συμμετεχουσών, η διαδικασία συνεργασίας τους και η εμπειρία τους από τη συμμετοχή στο Κυπριακό Περίπτερο της Μπιενάλε.

Παράλληλα, η συζήτηση θα διευρυνθεί σε ζητήματα που αφορούν τον θεσμό της Μπιενάλε της Βενετίας και τον ρόλο των εθνικών περιπτέρων στη διεθνή παρουσίαση της σύγχρονης τέχνης.

Πληροφορίες

«It rests to the bones»: Συζήτηση στο φυτώριο με τη Μαρίνα Ξενοφώντος και την Πάολα Σιαμτάνη

Ημερομηνία: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 19:00

Τοποθεσία: Φυτωριο [Οδός Νεχρού 2, Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας]

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.phytorio.org.