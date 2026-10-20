«Φροστ/Νίξον»: Η ιστορική τηλεοπτική αναμέτρηση ζωντανεύει στη σκηνή του ΘΟΚ

Μια από τις πιο εμβληματικές τηλεοπτικές συνεντεύξεις του 20ού αιώνα μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή, μέσα από το έργο «Φροστ/Νίξον» του Πήτερ Μόργκαν, που παρουσιάζει η Νέα Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ). Η παράσταση, σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Ανδρέα Αραούζου, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 στη Λευκωσία, πριν ταξιδέψει σε άλλες πόλεις της Κύπρου.

Με φόντο το σκάνδαλο Watergate και την παραίτηση του Ρίτσαρντ Νίξον από την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, το έργο αναβιώνει την ιστορική συνάντηση του πρώην Αμερικανού προέδρου με τον Βρετανό τηλεπαρουσιαστή Ντέιβιντ Φροστ, την άνοιξη του 1977. Μια συνέντευξη που έμελλε να εξελιχθεί σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές αναμετρήσεις της εποχής, μετατρέπεται σε μια θεατρική μονομαχία για την αλήθεια, την εξουσία και τη δημόσια εικόνα.

Στους δύο κεντρικούς ρόλους συναντάμε τον Βαρνάβα Κυριαζή ως Ρίτσαρντ Νίξον και τον Γιώργο Αναγιωτό ως Ντέιβιντ Φροστ. Δύο άνδρες με διαφορετικές αφετηρίες και στόχους έρχονται αντιμέτωποι μπροστά στις κάμερες. Από τη μία, ένας δημοσιογράφος που επιδιώκει να αποσπάσει απαντήσεις για ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα της αμερικανικής ιστορίας. Από την άλλη, ένας πρώην πρόεδρος που επιχειρεί να υπερασπιστεί τις επιλογές του και να διαμορφώσει την εικόνα που θα αφήσει πίσω του.

Μια μάχη για την αλήθεια και την εξουσία

Η συνέντευξη εξελίσσεται σε ένα παιχνίδι στρατηγικής και ψυχολογικής πίεσης, όπου κάθε ερώτηση, κάθε σιωπή και κάθε απάντηση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Ο Φροστ αναζητά τη μεγάλη δημοσιογραφική στιγμή που θα καθορίσει την καριέρα του, ενώ ο Νίξον αξιοποιεί την πολιτική του εμπειρία και τη ρητορική του δεινότητα για να διατηρήσει τον έλεγχο της συζήτησης.

Μέσα από αυτή την αντιπαράθεση, ο Πήτερ Μόργκαν εξερευνά ζητήματα που ξεπερνούν το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Ποιος έχει τη δύναμη να καθορίζει τη δημόσια αφήγηση; Ποια είναι τα όρια της δημοσιογραφίας απέναντι στην πολιτική εξουσία; Και πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο που έχει βρεθεί στην κορυφή της εξουσίας να αναγνωρίσει δημόσια τα λάθη του;

Το «Φροστ/Νίξον» δεν περιορίζεται στην αναπαράσταση μιας ιστορικής συνέντευξης, αλλά εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης και την κατασκευή της δημόσιας εικόνας. Παρότι η ιστορία εκτυλίσσεται σχεδόν πέντε δεκαετίες πριν, τα ερωτήματα που θέτει παραμένουν επίκαιρα σε μια εποχή όπου η εικόνα και ο έλεγχος της πληροφορίας εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημόσια ζωή.

Συντελεστές

Τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Αραούζος, ενώ τη διανομή συμπληρώνουν οι Σταύρος Δημόπουλος, Ανδρέας Βούλγαρης, Γρηγόρης Γεωργίου, Μιχάλης Παπέττας, Μαρίνα Μακρή, Δημήτρης Αντωνίου, Φάνος Θεοφάνους και Ιωάννα Κεραυνού.

Τα σκηνικά είναι του Γιώργου Γιάννου, τα κοστούμια της Έλενας Κατσούρη, η μουσική του Δημήτρη Ζαχαρίου, ο σχεδιασμός βιντεοπροβολών του Νίκου Μυλωνά και ο σχεδιασμός φωτισμού του Γεώργιου Κουκουμά. Βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Φάνος Θεοφάνους και βοηθός ενδυματολόγου η Κατερίνα Σταύρου.

Παραστάσεις

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 στη Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους» του ΘΟΚ, στη Λευκωσία, όπου θα παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 20:00 και κάθε Κυριακή στις 18:00.

Στη συνέχεια, το έργο θα ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις της Κύπρου:

Ελεύθερη Αμμόχωστος: Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας, στις 20:30.

Λάρνακα: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος», στις 20:30.

Λεμεσός: Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, Θέατρο Ριάλτο, στις 20:30.

Πάφος: Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, Μαρκίδειο Θέατρο, στις 20:30.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, μετά το τέλος της παράστασης στη Λευκωσία, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση του κοινού με τους ηθοποιούς και τους συντελεστές.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις με υπέρτιτλους για τη διευκόλυνση της πρόσβασης περισσότερων θεατών. Στη Λευκωσία, η παράσταση της 20ής Νοεμβρίου θα διαθέτει αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους, ενώ εκείνη της 21ης Νοεμβρίου ελληνικούς. Στη Λεμεσό, στις 17 Δεκεμβρίου, θα υπάρχουν αγγλικοί και τουρκικοί υπέρτιτλοι.

Πληροφορίες και εισιτήρια

Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ, με μειωμένη τιμή 6 ευρώ για ανέργους, συνταξιούχους, πολύτεκνους και άτομα κάτω των 25 ετών, με την επίδειξη των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων.

Για τις παραστάσεις σε Λευκωσία, ελεύθερη Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο, τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.thoc.org.cy και του ταμείου του ΘΟΚ στο 77772717.

Για την παράσταση στη Λεμεσό, τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.rialto.com.cy και του ταμείου του Θεάτρου Ριάλτο στο 77777745.

Φωτογραφίες: Νίκος Μυλωνάς