«Τυπογραφικές Μέρες 11»: Εργαστήριο δημιουργίας αφίσας και παρουσιάσεις από 5 γραφίστες στη Λεμεσό

Την τυπογραφία, την τέχνη της αφίσας και τη δημιουργία οπτικής ταυτότητας εξερευνούν οι «Τυπογραφικές Μέρες 11», που διοργανώνει το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στη Λεμεσό.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Τριενάλε Αφίσας Κύπρου (Cyprus Poster Triennial) και φέρνει κοντά δημιουργούς από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πολωνία, ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από τη σύγχρονη γραφιστική πρακτική, τη διαμόρφωση της οπτικής γλώσσας και τη σχέση της με την προσωπική δημιουργική ταυτότητα.

Προσκεκλημένοι είναι ο Πολωνός γραφίστας Bartosz Mamak, οι Νέαρχος Ντάσκας και Κλαίρη Γεωργέλληαπό το αθηναϊκό γραφείο Polkadot Design, καθώς και οι Κύπριες γραφίστριες Χριστίνα Ολυμπίου και Δέσποινα Καννάουρου.

Εργαστήριο τυπογραφικής αφίσας

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 10:00 με το εργαστήριο «Language of Letters» του Bartosz Mamak, στο Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών (ΕΓΡΑ), στην Πλατεία Ηρώων.

Με αφετηρία τη μορφή των γραμμάτων, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν πώς η τυπογραφία μπορεί να μεταδώσει νόημα και συναίσθημα χωρίς την παρουσία εικονογράφησης ή άλλων γραφιστικών στοιχείων.

Κατά τη διάρκεια του τρίωρου εργαστηρίου θα δημιουργήσουν τις δικές τους τυπογραφικές αφίσες, από την αρχική ιδέα μέχρι την τελική υλοποίηση, χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και χειροποίητες τεχνικές.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με περιορισμένο αριθμό 20 θέσεων. Απαιτείται προεγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Τέσσερις παρουσιάσεις για τη σύγχρονη γραφιστική

Από τις 17:00 έως τις 20:00 θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων δημιουργών στο Αμφιθέατρο 2, στο Κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος του ΤΕΠΑΚ.

Ο Bartosz Mamak, διακεκριμένος Πολωνός γραφίστας με διεθνείς διακρίσεις, θα παρουσιάσει την ομιλία «Poster Without Typography?», εξετάζοντας κατά πόσο μια αφίσα μπορεί να υπάρξει χωρίς τυπογραφία. Μέσα από την πολωνική παράδοση της αφίσας θα αναδείξει τη σχέση κειμένου και εικόνας και τον τρόπο με τον οποίο τα γράμματα μπορούν να λειτουργήσουν ως αναπόσπαστο στοιχείο της οπτικής σύνθεσης.

Οι Νέαρχος Ντάσκας και Κλαίρη Γεωργέλλη, συνιδρυτές του βραβευμένου γραφείου Polkadot Design, θα παρουσιάσουν την ομιλία «Η Χειρονομία ως Οπτική Γλώσσα», με επίκεντρο τη νέα οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Θα αναφερθούν στη μετατροπή της ανθρώπινης κίνησης σε ένα σύστημα οπτικής επικοινωνίας, μέσα από οργανικές κυκλικές φόρμες και τυπογραφικά στοιχεία που επιχειρούν να αποτυπώσουν τη ζωντανή εμπειρία του Φεστιβάλ.

Η Χριστίνα Ολυμπίου, γραφίστρια με έδρα τη Λεμεσό και συνεργασίες στον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού, θα μιλήσει για την προσωπική της δημιουργική διαδρομή στην παρουσίαση «Reinventing Oneself: Rerouting My Design Journey After a ‘Dangerous’ Turn». Μέσα από τις εμπειρίες της θα εξετάσει πώς οι αλλαγές κατεύθυνσης και οι δημιουργικές επιλογές μπορούν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική πρακτική ενός σχεδιαστή.

Τέλος, η Δέσποινα Καννάουρου, γραφίστρια με διεθνή επαγγελματική εμπειρία, θα παρουσιάσει την ομιλία «Letters Shape My Practice», εστιάζοντας στη σχέση ανάμεσα στην αυθεντικότητα, την προσωπική σχεδιαστική ταυτότητα και την επαγγελματική πρακτική. Θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, πώς ένας δημιουργός μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαφορετικών έργων, διατηρώντας παράλληλα τη δική του οπτική γλώσσα και τις αξίες του.

Πληροφορίες

Τυπογραφικές Μέρες 11

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026

Εργαστήριο «Language of Letters»

Ώρες διεξαγωγής: 10.00–13.00

Τοποθεσία: Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών (ΕΓΡΑ) [Πλατεία Ηρώων, Λεμεσός].

Παρουσιάσεις: 17.00-20.00

Τοποθεσία: Αμφιθέατρο 2, Κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος ΤΕΠΑΚ [γωνία Θέμιδος και Ιφιγένειας, Λεμεσός].

Δωρεάν συμμετοχή, απαραίτητη η εγγραφή. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.