Ημερίδα για τις αρχειακές συλλογές και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη Βιβλιοθήκη του ΠΚ

Η σημασία της διατήρησης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για τη διαφύλαξη και την ανάδειξή της, βρίσκονται στο επίκεντρο ημερίδας που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Η ημερίδα, με τίτλο «Οι αρχειακές συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου: διατήρηση ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών», θα πραγματοποιηθεί από τις 09:00 έως τις 13:00, στο αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου» (LRC012) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μέσα από παρουσιάσεις και καλές πρακτικές, θα αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος των αρχειακών συλλογών στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η συμβολή των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη συντήρηση, την ψηφιοποίηση, την πρόσβαση και την προβολή του αρχειακού υλικού.

Η ημερίδα φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, ώστε οι αρχειακές συλλογές να παραμένουν προσβάσιμες και αξιοποιήσιμες τόσο από την ερευνητική κοινότητα όσο και από το ευρύτερο κοινό.

Πληροφορίες

«Οι αρχειακές συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου: διατήρηση ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών»

Ημερομηνία: Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 09:00–13:00

Χώρος: Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου» (LRC012), Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου