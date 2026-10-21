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Πεζοπορία στο φράγμα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου από τον νεοσύστατο Όμιλο Ορεινής Πεζοπορίας Δήμου Στροβόλου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 21.10.2026 11:06
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Η πρωινή εξόρμηση στη φύση απευθύνεται τόσο σε έμπειρους όσο και σε αρχάριους πεζοπόρους.

Την πρώτη του εξόρμηση διοργανώνει ο νεοσύστατος Όμιλος Ορεινής Πεζοπορίας του Δήμου Στροβόλου, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν το μονοπάτι της φύσης Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου.

Μια πρωινή εξόρμηση στη φύση, στο μονοπάτι που περιβάλλει το φράγμα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, διοργανώνουν ο Δήμος Στροβόλου και ο νεοσύστατος Όμιλος Ορεινής Πεζοπορίας του Δήμου, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026.

Πρόκειται για την πρώτη δράση του Ομίλου, η οποία απευθύνεται τόσο σε έμπειρους όσο και σε αρχάριους πεζοπόρους. Η διαδρομή χαρακτηρίζεται σχετικά εύκολη και η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ η πρόσκληση απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους όλων των ηλικιών. Τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από γονέα, κηδεμόνα ή άλλον υπεύθυνο ενήλικα.

Η συγκέντρωση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το πρωί, στον νότιο χώρο στάθμευσης του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου, πίσω από το ταχυδρομείο, στη λεωφόρο Στροβόλου 100. Η αναχώρηση με λεωφορείο έχει προγραμματιστεί για τις 9:00 π.μ., ενώ η επιστροφή αναμένεται γύρω στη 1:00 μ.μ.

Στους συμμετέχοντες θα προσφερθούν δωρεάν σνακ, νερό και χυμός. Για την πεζοπορία συνιστώνται άνετα αθλητικά ρούχα και αθλητικά παπούτσια ή ειδικά παπούτσια πεζοπορίας.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στα τηλέφωνα 22318350 και 22470322, από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ.

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ΚΥΠΡΟΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ
φράγμα
φράγματα
ΦΡΑΓΜΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
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