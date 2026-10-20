«Φαίδων ή ο ίλιγγος»: Η ποιητική γραφή της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ ζωντανεύει στο Παττίχειο Λεμεσού

Μετά την καλοκαιρινή παρουσίασή του στη Λευκωσία, το έργο ταξιδεύει στη Λεμεσό, όπου θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, στις 8 το βράδυ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Μεγάλοι Έλληνες Δημιουργοί».

Η παράσταση αντλεί το υλικό της από τη συλλογή «Φωτιές» της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, στην οποία η σπουδαία Γαλλίδα συγγραφέας επανεξετάζει μορφές της ιστορίας και της μυθολογίας, προσδίδοντάς τους ανθρώπινο βάθος μέσα από έναν έντονα ποιητικό και προσωπικό λόγο.

Η εξομολόγηση του Φαίδωνα

Στο επίκεντρο της θεατρικής αφήγησης βρίσκεται ο Φαίδων, ένας νεαρός αριστοκράτης από την Ηλεία, ο οποίος ανατρέχει στις καθοριστικές εμπειρίες της ζωής του και στη σχέση του με τον μεγάλο Αθηναίο φιλόσοφο Σωκράτη.

Απευθυνόμενος στον Κέβη, με τον οποίο μοιράστηκε τη μαθητεία κοντά στον Σωκράτη, ο Φαίδων ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, από τα χρόνια της νεανικής του δόξας ως αθλητή μέχρι τη βίαιη ανατροπή της ζωής του, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δουλεία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Καθοριστική στιγμή στην πορεία του αποτελεί η απελευθέρωσή του από τον Αλκιβιάδη, ο οποίος, ενεργώντας για λογαριασμό του Σωκράτη, τον εξαγοράζει και του ανοίγει τον δρόμο προς έναν διαφορετικό κόσμο, εκείνον της φιλοσοφίας, της σκέψης και της πνευματικής αναζήτησης.

Μέσα από την ιδιαίτερη γραφή της Γιουρσενάρ, η προσωπική ιστορία του Φαίδωνα μετατρέπεται σε έναν στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη εμπειρία, τη δύναμη της επιθυμίας, τα τραύματα του παρελθόντος και τη βαθιά επίδραση που μπορεί να ασκήσει ένας δάσκαλος στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συνείδησης.

«Ξέρω για τον έρωτα τα λίγα που με έμαθαν τα μάτια που με αγάπησαν», αναφέρει χαρακτηριστικά το έργο, συμπυκνώνοντας την τρυφερότητα αλλά και την υπαρξιακή ένταση που διατρέχουν την αφήγηση.

Ανάμεσα στην ηδονή και την οδύνη

Ο «Φαίδων ή ο ίλιγγος» φωτίζει έναν άνθρωπο που επιχειρεί να συμφιλιωθεί με τις αντιφάσεις της ζωής του. Η ηδονή και η οδύνη, η ελευθερία και η υποδούλωση, η σωματική εμπειρία και η πνευματική καλλιέργεια συνυπάρχουν σε μια αφήγηση που κινείται ανάμεσα στη μνήμη και την εξομολόγηση.

Η Γιουρσενάρ προσεγγίζει τον αρχαίο κόσμο όχι ως ένα μακρινό ιστορικό τοπίο, αλλά ως πεδίο διαχρονικών ανθρώπινων συγκρούσεων. Μέσα από τον λόγο του Φαίδωνα, αναδύονται ερωτήματα για την αγάπη, την απώλεια, τη γνώση και την αναζήτηση νοήματος.

Τη σκηνική μεταφορά υπογράφει ο Ανδρέας Αραούζος, ο οποίος συμπράττει επί σκηνής με τον Σταύρο Δημόπουλο, σε μια παράσταση διάρκειας 45 λεπτών.

Η μετάφραση είναι της Ιωάννας Δ. Χατζηνικολή, οι φωτισμοί και οι φωτογραφίες του Νίκου Μυλωνά, ενώ το μουσικό ηχοτοπίο έχει δημιουργήσει ο Σταύρος Μακρής.

Πληροφορίες παράστασης

Χώρος: Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού

Ημερομηνία: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Διάρκεια: 45 λεπτά

Σύλληψη και σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος

Ερμηνεύουν: Ανδρέας Αραούζος και Σταύρος Δημόπουλος

Μετάφραση: Ιωάννα Δ. Χατζηνικολή

Φωτισμοί και φωτογραφίες: Νίκος Μυλωνάς

Μουσικό ηχοτοπίο: Σταύρος Μακρής

Εισιτήρια: €15, μέσω της πλατφόρμας ticketmaster.cy.