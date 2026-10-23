«Μνήμη Αμμοχώστου»: Φωτογραφίες και ποίηση συνομιλούν με τον χρόνο και την απουσία

Η δράση «Memory of Famagusta / Μνήμη Αμμοχώστου» παρουσιάζεται στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης.

Τα εγκαίνια στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, από τις 18:00 έως τις 23:00, στο ARTos House, στη Λεωφόρο Αγίων Ομολογητών 64. Η δράση, με θεματική τον «Χρόνο», θα παραμείνει ανοικτή έως τις 24 Οκτωβρίου 2026.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του φεστιβάλ, η Μνήμη Αμμοχώστου έχει ξεχωριστή θέση στη θεματική του για το 2026. Πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η προσμονή της επιστροφής παραμένει ζωντανή, ενώ στην κλεψύδρα του χρόνου η άμμος που κυλά είναι η χρυσή άμμος της Αμμοχώστου.

Στη δράση παρουσιάζονται φωτογραφίες της σημερινής εικόνας της περίκλειστης Αμμοχώστου από τις Ερατώ Καντούνα και Κάτια Χριστοδούλου, οι οποίες επισκέφθηκαν την πόλη μετά το άνοιγμα τμήματός της, τον Οκτώβριο του 2020. Οι δύο φωτογράφοι καταγράφουν, μέσα από διαφορετική ματιά, δρόμους και κτήρια, καθώς και τη φύση που εισβάλλει σταδιακά στο αστικό τοπίο.

Φωτογραφία Ερατώ Καντούνα

Οι φωτογραφίες συνομιλούν με την ποίηση των Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Νίκης Κατσαούνη και Κλαίρης Αγγελίδου, με 12 ποιήματα που επιλέχθηκαν από το open call «Μνήμη Αμμοχώστου» και με βίντεο με μελοποιημένη ποίηση.

Κεντρική θέση στη δράση έχει επίσης «Ο Τοίχος των Οικογενειακών Φωτογραφιών», με οικογενειακά στιγμιότυπα που τραβήχτηκαν σε φωτογραφικά στούντιο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φωτογραφίες αναδεικνύουν τα πρόσωπα και τα ονόματα των ανθρώπων της Αμμοχώστου, συνδέοντας την οικογενειακή μνήμη με την ιστορία της πόλης.

Μετά τη Λευκωσία, η δράση θα παρουσιαστεί στη Λεμεσό. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 18:30, στη Μικρή Σαλαμίνα, στο Πάρκο Γλυπτικής – Yiapanis Art Studio. Η δράση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 3 Νοεμβρίου 2026.