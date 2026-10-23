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Ο Γιώργος Περρής συναντά 200 κιθάρες σε δύο συναυλίες σε Λευκωσία και Λεμεσό
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.10.2026 16:10
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Η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου συμπράττει με τον Ελληνογάλλο ερμηνευτή στις 22 και 23 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ταξίδι από τη Μεσόγειο έως τη Λατινική Αμερική.

Η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου ενώνει τις δυνάμεις της με τον διακεκριμένο ερμηνευτή Γιώργο Περρή για δύο συναυλίες με τίτλο «Παγκόσμιες Αντηχήσεις – Μουσικές του Κόσμου», που θα πραγματοποιηθούν στη Λεμεσό και τη Λευκωσία.

Στη σκηνή θα βρεθούν 200 κιθάρες, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει εμβληματικά έργα της παγκόσμιας μουσικής δημιουργίας με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Στις συναυλίες συμμετέχει επίσης η ερμηνεύτρια Μαρίζα Αναστασιάδη.

Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαφορετικές παραδόσεις και ηχοχρώματα, με αναφορές στην Ισπανία, τη Μεσόγειο και τη Λατινική Αμερική. Ισπανικοί και λατινοαμερικανικοί ρυθμοί συναντούν λυρικές συνθέσεις και μελωδίες της ελληνικής μουσικής, δημιουργώντας μια μουσική διαδρομή ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και εποχές.

Μέσα από τις εναλλαγές ρυθμών και μουσικών ιδιωμάτων, οι συναυλίες επιχειρούν να αναδείξουν τη μουσική ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας, που υπερβαίνει τα γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο Αντώνης Κοΐζας, ενώ τη διεύθυνση της ορχήστρας αναλαμβάνει ο Αντώνης Μυτακίδης.

Πληροφορίες 

Λεμεσός: Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο.

Λευκωσία: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, με τη φιλοξενία και τη στήριξη του Δήμου Στροβόλου.

Ώρα έναρξης: 20:30

Εισιτήρια: €25, €28 και €30. Για παιδιά έως 12 ετών: €15.

Προπώληση: www.ticketmaster.cy και ACS Courier.

Πληροφορίες: 99430654.

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Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου
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