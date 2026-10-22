Παρουσιάζεται στη Λευκωσία η έκδοση «Φωνές και μνήμες Μικρασίας και Κύπρου»

Μια έκδοση αφιερωμένη στη συλλογική μνήμη, την προσφυγιά και τους ιστορικούς δεσμούς της Κύπρου με τη Μικρά Ασία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Λευκωσία, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026.

Πρόκειται για τον πρώτο τόμο του δίτομου έργου «Φωνές και μνήμες Μικρασίας και Κύπρου. Δεν σβήνουν, δεν λησμονούνται», που κυκλοφορεί από την «Τετρακτύς φιλμς», έπειτα από εκτενή ιστορική έρευνα στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία.

Την έρευνα, τη συγγραφή και την επιμέλεια της έκδοσης υπογράφει ο δρ Χρύσανθος Χρυσάνθου, ενώ τον συντονισμό έχει αναλάβει ο Σταύρος Παπαγεωργίου.

Μαρτυρίες, φωτογραφίες και ιστορικά τεκμήρια

Ο πρώτος τόμος αριθμεί 768 σελίδες και συγκεντρώνει πρωτογενές αρχειακό υλικό, σπάνιες φωτογραφίες και αυθεντικές μαρτυρίες που φωτίζουν πτυχές της κοινής ιστορίας της Μικράς Ασίας και της Κύπρου.

Η έκδοση επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανές τις προσωπικές και συλλογικές μνήμες ανθρώπων που βίωσαν την προσφυγιά και τον ξεριζωμό, αναδεικνύοντας ιστορίες που συνδέουν διαφορετικές γενιές και γεωγραφικούς τόπους. Το έργο απευθύνεται τόσο σε ανθρώπους που διατηρούν οικογενειακές μνήμες προσφυγιάς όσο και σε ιστορικούς, ερευνητές και αναγνώστες που ενδιαφέρονται για τις ιστορικές διαδρομές και τις σχέσεις των δύο περιοχών.

Η συγκέντρωση του υλικού προέκυψε μέσα από συστηματική έρευνα σε τρεις γεωγραφικούς χώρους, με στόχο τη διάσωση και την ανάδειξη ιστορικών τεκμηρίων και προσωπικών αφηγήσεων.

Πρώτη παρουσίαση στη Λευκωσία

Η επίσημη παρουσίαση του πρώτου τόμου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στις 19:30, στην Αίθουσα Τελετών «Αρχάγγελος» του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου, στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Αναστάσης και Ευφροσύνη Τοσούνογλου».

Μετά τη Λευκωσία, η έκδοση θα παρουσιαστεί στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του 5th Limassol Book Fair, που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου 2026.

Ο κύκλος των παρουσιάσεων θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα, στις 26 Νοεμβρίου, στο Σπίτι της Κύπρου.

Μια έκδοση αφιερωμένη στους πρόσφυγες

Η πραγματοποίηση της έκδοσης κατέστη δυνατή χάρη στη χορηγία της Άννας Τοσούνογλου – Χριστοφή, προέδρου και ιδρύτριας του Ιδρύματος «Αναστάσης και Ευφροσύνη Τοσούνογλου».

Το έργο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των γονέων της, καθώς και σε όλους τους πρόσφυγες, Μικρασιάτες και Κυπρίους.

Μέσα από τις μαρτυρίες και τα ιστορικά τεκμήρια που συγκεντρώνει, η δίτομη έκδοση φιλοδοξεί να συμβάλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στη μεταβίβασή της στις επόμενες γενιές.

Πληροφορίες

Παρουσίαση του Α΄ Τόμου «Φωνές και μνήμες Μικρασίας και Κύπρου. Δεν σβήνουν, δεν λησμονούνται»

Ημερομηνία: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 19:30

Χώρος: Αίθουσα Τελετών «Αρχάγγελος», Πολιτιστικό Ίδρυμα Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία

Δηλώσεις συμμετοχής: tetraktys@cytanet.com.cy ή 99694407.