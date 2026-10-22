«Οι Τρίπλαροι τζαι ο Δράκος της Μηλιάς» επιστρέφουν στη σκηνή δέκα χρόνια μετά

Ένα παραδοσιακό κυπριακό παραμύθι, με ιστορία που ξεπερνά τους τρεις αιώνες, επιστρέφει στη θεατρική σκηνή με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυση του Θεάτρου ΑντίΛογος.

Η παράσταση «Οι Τρίπλαροι τζαι ο Δράκος της Μηλιάς», σε διασκευή της Άνδρης Θεοδότου, παρουσιάζεται ξανά τον Οκτώβριο του 2026, δέκα χρόνια μετά την πρώτη παραγωγή της παιδικής σκηνής του θεάτρου.

Τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία της νέας παραγωγής υπογράφει ο Φώτης Φωτίου, ενώ η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στον «Άλλο Χώρο» του Θεάτρου Ένα, στη Λευκωσία.

Ένα παραμύθι με τρία βασιλόπουλα και έναν μυστηριώδη κλέφτη

Η ιστορία μάς μεταφέρει στο βασίλειο των Τρίπλαρων, τριών δίδυμων ως προς τη γέννηση βασιλόπουλων, που καλούνται να λύσουν ένα παράξενο μυστήριο. Τα μήλα από τη μηλιά του βασιλικού κήπου εξαφανίζονται μυστηριωδώς και τα τρία αδέλφια αναλαμβάνουν να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από την κλοπή. Η αναζήτησή τους εξελίσσεται σε μια περιπέτεια γεμάτη απρόοπτα, εμπόδια, κυνηγητά και ανατροπές, στην οποία δεν λείπουν ο έρωτας και η αγάπη. Μέσα από τη δράση και τη φαντασία, η παράσταση προσεγγίζει θέματα όπως η φιλία, η οικογένεια, το θάρρος και η σημασία της συνεργασίας, απευθυνόμενη τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Από την κυπριακή προφορική παράδοση στο θέατρο

Το παραμύθι «Οι Τρίπλαροι τζαι ο Δράκος της Μηλιάς» αποτελεί μέρος της κυπριακής λαϊκής παράδοσης και έχει διασωθεί μέσα από την καταγραφή του Λάμπρου Πολυκάρπου. Η ιστορία περιλαμβάνεται σε βραβευμένη έκδοση που συνοδεύεται από χαρακτικά του Χαμπή, τα οποία αποτελούν μία από τις βασικές πηγές έμπνευσης της θεατρικής παραγωγής. Παραλλαγές του ίδιου παραμυθιού συναντώνται και σε άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Τουρκία, η Αλβανία, η Ρωσία, η Ιταλία και η Νορβηγία, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα και την ευρεία διάδοση των λαϊκών αφηγήσεων. Η νέα σκηνική μεταφορά αντλεί στοιχεία τόσο από την εικονογράφηση του βιβλίου όσο και από την τέχνη της προφορικής αφήγησης, αναδεικνύοντας την αξία της ως μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Μια επιστροφή με ιδιαίτερη σημασία για το Θέατρο ΑντίΛογος

Η επαναφορά του έργου στη σκηνή έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με την πρώτη παραγωγή της παιδικής σκηνής του Θεάτρου ΑντίΛογος. Η αρχική παράσταση παρουσιάστηκε το 2016 σε σκηνοθεσία της αείμνηστης Αλεξίας Παπαλαζάρου, στενής φίλης και συνεργάτιδας του θεάτρου. Η παραγωγή εκείνη ταξίδεψε σε θεατρικές σκηνές και σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο έως το 2020, φέρνοντας το παραδοσιακό παραμύθι κοντά σε εκατοντάδες μικρούς θεατές. Δέκα χρόνια αργότερα, το Θέατρο ΑντίΛογος επιστρέφει στο έργο με μια νέα καλλιτεχνική προσέγγιση, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη και την προσφορά της Αλεξίας Παπαλαζάρου.

Οι συντελεστές της παράστασης

Τη διασκευή υπογράφει η Άνδρη Θεοδότου και τη σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία ο Φώτης Φωτίου.Τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία έχει αναλάβει η Θέλμα Κασουλίδου, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Κάρβελλος. Επί σκηνής εμφανίζονται οι ηθοποιοί Βαλάντης Λουκά, Ανδριανή Νεοκλέους και Έλυα Παλάτου.

Πληροφορίες

Πρεμιέρα: Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

Χώρος: «Άλλος Χώρος», Θέατρο Ένα, Αθηνάς 4, 1016 Λευκωσία

Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή, στις 11:00, έως και τις 29 Νοεμβρίου 2026

Διάρκεια: 45 λεπτά