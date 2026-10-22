«Το Βιβλίο της Ζούγκλας» ζωντανεύει με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο του Μόγλη, παρουσιάζοντας τη συμφωνική σουίτα «Το Βιβλίο της Ζούγκλας» του Ουγγροαμερικανού συνθέτη Miklós Rózsa.

Οι οικογενειακές συναυλίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γ. Λυκούργος» και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, στη Λευκωσία. Υπό τη μουσική διεύθυνση της Κύπριας αρχιμουσικού Κυριακής Κουντούρη, η ορχήστρα θα παρουσιάσει τη μουσική που συνέθεσε ο Rózsa για την κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ το 1942. Την αφήγηση αναλαμβάνει ο Πέτρος Γιωρκάτζης, ενώ συμμετέχει η μέτζο σοπράνο Μαριλένα Νησίδη, η οποία θα ερμηνεύσει το νανούρισμα του Μόγλη.

Μαριλένα Νησίδη και Πέτρος Γιωρκάτζης

Η ιστορία του Μόγλη μέσα από τη μουσική

Η συναυλία βασίζεται στη μουσική της ταινίας «The Jungle Book» του 1942, σε σκηνοθεσία Ζόλταν Κόρντα και με πρωταγωνιστή τον Σαμπού στον ρόλο του Μόγλη. Η κινηματογραφική αυτή εκδοχή, που προηγήθηκε κατά 25 χρόνια από τη γνωστή ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney, αντλεί την έμπνευσή της από πέντε ιστορίες του Μόγλη, οι οποίες περιλαμβάνονται στο ομώνυμο βιβλίο του Κίπλινγκ, που εκδόθηκε το 1894. Η ιστορία εκτυλίσσεται στην Ινδία και παρουσιάζεται μέσα από τις αναμνήσεις ενός ηλικιωμένου αφηγητή. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Μόγλης, ένα αγόρι που μεγάλωσε στη ζούγκλα και ξεκινά μια περιπετειώδη διαδρομή, επιδιώκοντας να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα του από τον φοβερό τίγρη Σιρ Χαν. Στην πορεία ανακαλύπτει μια χαμένη πόλη και έναν κρυμμένο θησαυρό, αντιμετωπίζει κινδύνους και καταφέρνει να σώσει το χωριό του από την καταστροφή. Στο τέλος, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον κόσμο των ανθρώπων και την ελευθερία της ζούγκλας.

Δεκαοκτώ μουσικά θέματα για τους ήρωες της ζούγκλας

Η μουσική του Miklós Rózsa αποτελεί βασικό στοιχείο της αφήγησης, καθώς κάθε χαρακτήρας και κάθε σημαντική στιγμή αποκτούν τη δική τους μουσική ταυτότητα. Ο συνθέτης δημιούργησε δεκαοκτώ χαρακτηριστικά μουσικά θέματα, τα οποία συνδέονται με πρόσωπα, ζώα και καταστάσεις της ιστορίας. Ο Μόγλης, ο τίγρης Σιρ Χαν, ο πύθωνας Κάα και η ίδια η ζούγκλα αποκτούν ξεχωριστά μουσικά μοτίβα, που μεταβάλλονται ανάλογα με την εξέλιξη της δράσης. Η προσέγγιση αυτή παραπέμπει στην τεχνική του leitmotif, γνωστή κυρίως από την όπερα, όπου συγκεκριμένα μουσικά θέματα συνδέονται με χαρακτήρες ή γεγονότα και επανέρχονται σε διαφορετικές μορφές.

Για τη σύνθεση της μουσικής, ο Rózsa μελέτησε στοιχεία της ινδικής μουσικής παράδοσης, ενσωματώνοντας επιλεγμένους ρυθμούς, μελωδίες και ηχοχρώματα στη δυτική συμφωνική γραφή. Το αποτέλεσμα είναι μια παρτιτούρα που κινείται ανάμεσα στη γαλήνη και την ένταση, το χιούμορ και το μυστήριο, την παιδική περιέργεια και τον κίνδυνο.

Στη συναυλιακή σουίτα για αφηγητή και ορχήστρα, η μουσική λειτουργεί αυτόνομα από την κινηματογραφική εικόνα. Η αφήγηση συνδέει τα επεισόδια της ιστορίας, ενώ η ορχήστρα δημιουργεί την ατμόσφαιρα και αποδίδει τα συναισθήματα των χαρακτήρων.

Ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του Χόλιγουντ

Ο Miklós Rózsa υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της κινηματογραφικής μουσικής του 20ού αιώνα. Γεννημένος στην Ουγγαρία, σπούδασε στη Λειψία, εργάστηκε στο Παρίσι και στο Λονδίνο και εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1940. Στη διάρκεια της καριέρας του συνέθεσε μουσική για σχεδόν εκατό ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Μπεν-Χουρ», «Spellbound», «Ελ Σιντ» και «Ο κλέφτης της Βαγδάτης». Απέσπασε συνολικά δεκαεπτά υποψηφιότητες για Όσκαρ και τιμήθηκε τρεις φορές, για τις ταινίες «Spellbound», «A Double Life» και «Ben-Hur». Η μουσική του για «Το Βιβλίο της Ζούγκλας» ήταν επίσης υποψήφια για Όσκαρ και θεωρείται χαρακτηριστικό δείγμα της κινηματογραφικής συμφωνικής γραφής της εποχής. Λίγο μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η εταιρεία RCA Victor ηχογράφησε τη συναυλιακή σουίτα με αφηγητή τον ίδιο τον πρωταγωνιστή Σαμπού και τον Rózsa στο πόντιουμ της Victor Symphony Orchestra. Η ηχογράφηση συγκαταλέγεται στις πρώτες περιπτώσεις κατά τις οποίες μια εκτεταμένη κινηματογραφική παρτιτούρα παρουσιάστηκε ως αυτοτελές μουσικό έργο.

Μια συναυλία για όλη την οικογένεια

Στην κυπριακή παρουσίαση, ο Πέτρος Γιωρκάτζης θα αναλάβει να αφηγηθεί τις περιπέτειες του Μόγλη, ενώ η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου θα ζωντανέψει μουσικά τους χαρακτήρες και τα τοπία της ιστορίας.

Συμμετέχει η μέτζο σοπράνο Μαριλένα Νησίδη, η οποία απέσπασε έπαινο στο πρόσφατο Διεθνές Masterclass και Διαγωνισμό για Σολίστ Όπερας της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Τη μουσική διεύθυνση έχει η Κυριακή Κουντούρη. Οι συναυλίες φιλοδοξούν να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τον κόσμο της συμφωνικής μουσικής μέσα από μια γνωστή ιστορία, συνδυάζοντας τη ζωντανή αφήγηση με τον πλούσιο ήχο της ορχήστρας.

Πληροφορίες

Λάρνακα: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γ. Λυκούργος».

Λευκωσία: Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις 16:00 και στις 17:30, Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου.

Τιμή εισιτηρίου: €12 για όλους.

Δωρεάν είσοδος: Για ανέργους, λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Για τα ΑμεΑ διατίθεται περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Η κράτηση δωρεάν θέσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cyso.org.cy, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη συναυλία, με επισύναψη του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.

Προπώληση εισιτηρίων: cyso.interticket.com και στα θέατρα 1,5 ώρα πριν από την έναρξη.

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γ. Λυκούργος»: 24 665794

Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία: 22 410181

Η συναυλία στη Λάρνακα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Λάρνακας.