Φεστιβάλ ArtCargo: Η 12χρονη πρωταθλήτρια slackline Kanon Ito έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο

Μόλις 12 ετών, η Kanon Ito έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει διεθνώς στον κόσμο του slackline, ενός αθλήματος που συνδυάζει ισορροπία, ακροβατικές κινήσεις και εντυπωσιακά άλματα πάνω σε έναν στενό, ελαστικό ιμάντα.

Η νεαρή αθλήτρια από την Ιαπωνία, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης κοριτσιών στο freestyle tricklining για την περίοδο 2025/2026, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, ως η νεότερη συμμετέχουσα του φετινού ArtCargo Festival.

Στις 24 και 25 Οκτωβρίου θα παρουσιάσει τις ικανότητές της στο κέντρο της Λευκωσίας, μέσα από τρεις παραστάσεις και ένα εργαστήρι για το κοινό, στο πλαίσιο του Προγράμματος Νεολαίας του φεστιβάλ.

Ακροβατικά πάνω σε έναν στενό ιμάντα

Η Kanon Ito έχει ήδη σημειώσει σημαντικές διακρίσεις στο freestyle tricklining, μια απαιτητική μορφή του slackline στην οποία οι αθλητές εκτελούν άλματα, περιστροφές και εναέρια ακροβατικά.

Είναι το πρώτο κορίτσι που κατάφερε να εκτελέσει το «Rikuto flip» πάνω σε slackline, ενώ έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια κοριτσιών στο Trickline World Cup στο Μόναχο της Γερμανίας. Παράλληλα, έχει αναγνωριστεί ως International Gibbon Pro Rider. Στις εμφανίσεις της στη Λευκωσία θα παρουσιάσει μια σειρά από ακροβατικές κινήσεις, ανάμεσά τους και το χαρακτηριστικό της «Cannon Ball», ισορροπώντας πάνω σε έναν ιμάντα πλάτους μόλις λίγων εκατοστών. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία μπροστά από το παλιό Δημαρχείο Λευκωσίας, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας.

Εργαστήρι slackline για το κοινό

Πέρα από τις επιδείξεις, η 12χρονη αθλήτρια θα μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία της με όσους επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά το slackline.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, από τις 13:00 έως τις 15:00, θα πραγματοποιήσει εργαστήρι στον εξωτερικό χώρο του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της ισορροπίας και της κίνησης πάνω στον ιμάντα, καθώς και να εξοικειωθούν με στοιχεία του tricklining. Η δραστηριότητα εντάσσεται στο Πρόγραμμα Νεολαίας του ArtCargo Festival, το οποίο συνδυάζει τον αθλητισμό, τις τέχνες του τσίρκου και τη σύγχρονη κουλτούρα του δρόμου.

Graffiti, μουσική και επιδείξεις από Κύπριους slackliners

Το πρόγραμμα του διημέρου περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά και νέους, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν DJ sets και επιδείξεις από ντόπιους slackliners, δημιουργώντας μια ανοιχτή γιορτή αστικής κουλτούρας στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 15:30, ο Γιώργος Κύρου θα πραγματοποιήσει εργαστήρι graffiti tagging, σε συνεργασία με το Spot Art Supplies. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους υπογραφές graffiti, χρησιμοποιώντας ειδικούς μαρκαδόρους και γνωρίζοντας μια χαρακτηριστική μορφή έκφρασης της κουλτούρας του δρόμου.

Η συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας

Το φετινό Πρόγραμμα Νεολαίας πραγματοποιείται με κύριο συνεργάτη το VF Foundation και τη στήριξη της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή του, το VF Foundation επισημαίνει τη σημασία της αξιοποίησης των δημόσιων χώρων από τους νέους, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία νέων καλλιτεχνών και αθλητών δημιουργεί ευκαιρίες έμπνευσης, συμμετοχής και επικοινωνίας.

Από την πλευρά της, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή της Kanon Ito στο φεστιβάλ, σημειώνοντας ότι η παρουσία της συμβάλλει στη γεφύρωση της γεωγραφικής και πολιτιστικής απόστασης μεταξύ Ιαπωνίας και Κύπρου.

Το πρόγραμμα του διημέρου

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026

13:00–14:00: DJ set από τον 0zee

14:00–14:30: Παράσταση της Kanon Ito

14:30–15:00: Επιδείξεις από ντόπιους slackliners

15:00–18:00: DJ set από elswhre

18:00–18:30: Δεύτερη παράσταση της Kanon Ito

18:30–19:00: DJ set από Worryless

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

12:30–13:00: DJ set από Worryless

13:00–15:00: Εργαστήρι slackline με την Kanon Ito

15:00–17:00: DJ set από elswhre

15:30–16:30: Εργαστήρι graffiti tagging με τον Γιώργο Κύρου

17:00–17:30: Παράσταση της Kanon Ito

17:30–18:00: DJ set από Ariadne

Όλες οι παραστάσεις και τα εργαστήρια προσφέρονται με ελεύθερη είσοδο, με τη στήριξη των Exness και bbf.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον εξωτερικό χώρο του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.artcargofest.com.