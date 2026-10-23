«Κύπρος: Ιστορίες του Τόπου»: Κύκλος προβολών ντοκιμαντέρ αφιερωμένων στο έργο του Πασχάλη Παπαπέτρου

Πέντε επιλεγμένα ντοκιμαντέρ, που δημιουργήθηκαν την περίοδο 2002–2022 με τη χορηγία του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, προσκαλούν το κοινό να ανακαλύψει διαφορετικές πτυχές της Κύπρου, από την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά έως την ιστορία και το φυσικό τοπίο του νησιού. Οι ταινίες αναδεικνύουν ιστορίες, τόπους και πτυχές της κυπριακής ταυτότητας, φωτίζοντας τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τον τόπο του. Μέσα από την κινηματογραφική ματιά του Πασχάλη Παπαπέτρου, η έρευνα και η τεκμηρίωση συναντούν την αφήγηση, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να προσεγγίσει την ιστορία, τη μνήμη και τον πολιτισμό της Κύπρου.

Ο κύκλος προβολών αποτελεί παράλληλα μια έκφραση της διαχρονικής δέσμευσης του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης να στηρίζει δημιουργούς και έργα με ουσιαστικό πολιτιστικό περιεχόμενο, συμβάλλοντας στην έρευνα, την καταγραφή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος, τα μέλη του οποίου, ως πρεσβευτές του έργου και των αξιών του, συμβάλλουν ενεργά στη διάδοση της γνώσης, στην καλλιέργεια του πολιτιστικού διαλόγου και στη σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με την ευρύτερη κοινωνία.

Κάθε προβολή θα προλογίζεται από διακεκριμένο επιστήμονα ή ειδικό στη θεματολογία της ταινίας και θα ακολουθεί σύντομη συζήτηση με το κοινό, δημιουργώντας ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσεων, σκέψεων και απόψεων.

Η πρώτη προβολή

Ο κύκλος εγκαινιάζεται την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, με το ντοκιμαντέρ «Κυπριακή Μεσαιωνική Εφυαλωμένη Κεραμική» (2014, 45΄).

Την ταινία θα προλογίσει η Δρ Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Ομότιμη Διευθύντρια του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας.

Μετά την προβολή, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις σκέψεις και τις εντυπώσεις τους, απολαμβάνοντας ένα ποτήρι κρασί.

Πρόγραμμα προβολών 2026–2027

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 | 19:00*

Κυπριακή Μεσαιωνική Εφυαλωμένη Κεραμική (2014) | 45΄

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2026 | 19:00

Δια χειρός (2002) | 73΄

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2027 | 19:00

Ανασκάπτοντας τη Σαλαμίνα της Κύπρου 1952–1974. 34 χρόνια μετά (2008) | 60΄

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2027 | 19:00

Πενταδάκτυλος τόσο κοντά... μα τόσο μακριά (2017) | 70΄

Τρίτη 6 Απριλίου 2027 | 19:00

Περί Κυπριακού μαρμάρου (2022) | 68΄

Πληροφορίες

Χώρος φιλοξενίας: Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης», Λεβέντειος Πινακοθήκη, Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5, 1097 Λευκωσία.

Ώρα προσέλευσης: 18:45

Είσοδος: Ελεύθερη

Κρατήσεις απαραίτητες: +357 22 667706 / info@leventis.org/cy

*Για την πρώτη προβολή, οι κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.