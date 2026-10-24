Δέκα χρόνια Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας με κινηματογράφο, μουσική και αρχιτεκτονική

Τη δέκατη διοργάνωσή τους συμπληρώνουν φέτος οι Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας (WddS), που επιστρέφουν από τις 3 έως τις 19 Νοεμβρίου 2026 με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη γλώσσα, τη μουσική, τον κινηματογράφο, την αρχιτεκτονική και την εκπαίδευση.

Τη διοργάνωση πραγματοποιούν από κοινού οι Πρεσβείες της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας και το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων, το πρόγραμμα αναδεικνύει διαφορετικές όψεις του γερμανόφωνου πολιτισμού, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις συναντήσεις και τις συνεργασίες με καλλιτέχνες και φορείς από την Κύπρο.

Από την Ελφρίντε Γέλινεκ στον σύγχρονο γερμανικό κινηματογράφο

Η αυλαία ανοίγει στις 3 Νοεμβρίου με ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Αυστριακή συγγραφέα Ελφρίντε Γέλινεκ, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη γέννησή της.

Η Πρεσβεία της Αυστρίας παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ Elfriede Jelinek: Language Unleashed (2022) της Claudia Müller, ένα κινηματογραφικό πορτρέτο της συγγραφέα που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2004. Η ταινία εξετάζει τη σχέση της Γέλινεκ με τη γλώσσα και τις ιδιαίτερες τεχνικές γραφής της. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τη μελετήτρια κινηματογράφου Δρ Όλγα Κουρέλου και τη σκηνοθέτιδα και μελετήτρια της πρόσληψης της κλασικής αρχαιότητας Δρ Μαγδαλένα Ζήρα.

Στις 4 Νοεμβρίου, το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου παρουσιάζει στο Πάνθεον την ταινία Two to One (2024) της Νάτγια Μπρούνκχορστ, με πρωταγωνίστρια τη Σάντρα Χούλερ. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα από τις τελευταίες ημέρες της Ανατολικής Γερμανίας, η ταινία προσεγγίζει με χιούμορ θέματα φιλίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής αλλαγής.

Το κινηματογραφικό πρόγραμμα συνεχίζεται στις 10 Νοεμβρίου, επίσης στο Πάνθεον, με την ταινία The Frog and the Water (2025) του Thomas Stuber, την οποία παρουσιάζει η Πρεσβεία της Ελβετίας. Η ιστορία ακολουθεί τη γνωριμία ενός άνδρα με μια ομάδα Ιαπώνων τουριστών και τη φιλία που αναπτύσσεται ανάμεσα σε εκείνον και έναν από τους ταξιδιώτες.

Στις 11 Νοεμβρίου, η Πρεσβεία της Γερμανίας παρουσιάζει τη γερμανική κωμωδία Oh, this unspeakable void (2026) του Simon Verhoeven, η οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, απέσπασε τρία βραβεία στα Γερμανικά Βραβεία Κινηματογράφου 2026. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού επίδοξου ηθοποιού που προσπαθεί να συνδυάσει τις σπουδές του με τη ζωή στο σπίτι των εκκεντρικών παππούδων του.

Μια κοινή σκηνή για μουσικούς από τρεις χώρες

Στις 5 Νοεμβρίου, το Κινηματοθέατρο Παλλάς φιλοξενεί τη συναυλία ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ ÷ τρία, που αποτελεί την κεντρική μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης.

Στη σκηνή θα συναντηθούν τρία σχήματα από την Κύπρο, τη Γερμανία και την Αυστρία, με διαφορετικές μουσικές αφετηρίες. Το κυπριακό τρίο Monsieur Doumani συνδυάζει στοιχεία της μεσογειακής μουσικής με την ψυχεδελική φολκ και το ροκ. Από το Βερολίνο συμμετέχουν ο τραγουδιστής Erik Leuthäuser και ο πιανίστας Julius Windisch, με μουσικές αναφορές στην τζαζ και την dream pop, ενώ το αυστριακό ντουέτο beauchamp*geissler κινείται ανάμεσα στην πειραματική ποπ και την ηλεκτρονική μουσική.

Κάθε σχήμα θα παρουσιάσει αρχικά το δικό του πρόγραμμα, προτού οι μουσικοί συναντηθούν επί σκηνής για ένα κοινό φινάλε.

Εκπαίδευση, παιδικός κινηματογράφος και Bauhaus

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δράσεις με επίκεντρο τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Στις 7 Νοεμβρίου, το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου διοργανώνει την Κυπριακή Ημερίδα Καθηγητών και Καθηγητριών Γερμανικής Γλώσσας 2026, με εργαστήρια για την τεχνητή νοημοσύνη, την ορθοφωνία, τη γερμανική κουλτούρα και τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Στις 13 Νοεμβρίου, το The Heritage Private School και το The International School of Paphos, μέλη του διεθνούς δικτύου PASCH «Σχολεία: Εταίροι για το Μέλλον», θα φιλοξενήσουν προβολές της παιδικής ταινίας What the Finn?! Summer of Surprises (2023) του Stefan Westerwelle. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται στις 19 Νοεμβρίου στο CYENS με τη διάλεξη 100 χρόνια Bauhaus στο Ντέσαου, την οποία διοργανώνει ο Κυπρογερμανικός Πολιτιστικός Σύνδεσμος. Δύο ειδικοί θα εξετάσουν τη διαχρονική επιρροή του Bauhaus, καθώς και τη σχέση των ψηφιακών τεχνολογιών με τον σύγχρονο σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική.

Οι Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Charles Haimoff.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

3 Νοεμβρίου: Elfriede Jelinek: Language Unleashed και συζήτηση με τις Όλγα Κουρέλου και Μαγδαλένα Ζήρα.

4 Νοεμβρίου: Προβολή της ταινίας Two to One, Πάνθεον.

5 Νοεμβρίου: Συναυλία ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ ÷ τρία, Κινηματοθέατρο Παλλάς.

7 Νοεμβρίου: Κυπριακή Ημερίδα Καθηγητών/τριών Γερμανικής Γλώσσας.

10 Νοεμβρίου: Προβολή της ταινίας The Frog and the Water, Πάνθεον.

11 Νοεμβρίου: Προβολή της ταινίας Oh, this unspeakable void, Πάνθεον.

13 Νοεμβρίου: Σχολικές προβολές της ταινίας What the Finn?! Summer of Surprises.

19 Νοεμβρίου: Διάλεξη 100 χρόνια Bauhaus στο Ντέσαου, CYENS.

INFO

Ημερομηνίες: 3–19 Νοεμβρίου 2026

Διοργανωτές: Πρεσβείες Αυστρίας, Γερμανίας και Ελβετίας και Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου

Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες: www.wddscyprus.com