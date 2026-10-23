Περιπατητική ξενάγηση στη Σουσκιού: Η ιστορία ενός εγκαταλελειμμένου χωριού μέσα από το τοπίο

Μια περιπατητική ξενάγηση στο εγκαταλελειμμένο χωριό Σουσκιού, στην κοιλάδα του Διαρίζου, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:30 έως τις 13:30, με τη συμμετοχή του αρχαιολόγου Andrea Villani και της αρχιτέκτονα και ερευνήτριας πολιτιστικής κληρονομιάς Σεβίνας Φλωρίδου.

Η δράση επιχειρεί να αναδείξει τις σχέσεις ανάμεσα στην ανθρώπινη κατοίκηση, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον, μέσα από την ιστορία και τα ίχνη που παραμένουν στο τοπίο της Σουσκιού.

Αντλώντας από την έρευνά του για τα εγκαταλελειμμένα χωριά της κοιλάδας, ο Andrea Villani θα εξετάσει τη σταδιακή κατάρρευση και τη βιοαποδόμηση των παραδοσιακών πλινθόκτιστων κατασκευών της Σουσκιού. Θα τοποθετήσει παράλληλα την ιστορία του οικισμού στο ευρύτερο πλαίσιο της ανθρώπινης παρουσίας στην Κύπρο, από τη Νεολιθική περίοδο έως το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις διαδικασίες φθοράς των κτισμάτων και στη σταδιακή επιστροφή των υλικών τους στο φυσικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση της λαϊκής αρχιτεκτονικής με τη γη από την οποία προήλθε.

Από την πλευρά της, η Σεβίνα Φλωρίδου θα προσεγγίσει το τοπίο του ποταμού Διαρίζου μέσα από μια αναδυόμενη εικαστική και μνημονική χαρτογράφηση. Με αφετηρία την παρατήρηση της σημερινής, αποξηραμένης κοίτης, θα εξετάσει τρόπους με τους οποίους μπορεί να ανακτηθεί νοητά η υδάτινη ταυτότητα του ποταμού.

Η εποχικότητα, η γεωλογία, οι φυσικοί κύκλοι, τα τοπωνύμια και τα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς για μια συζήτηση γύρω από τις μεταβολές του τοπίου και τον τρόπο με τον οποίο η Σουσκιού εγγράφεται σε αυτό.

Η περιπατητική ξενάγηση εντάσσεται σε ένα συνεχιζόμενο ερευνητικό εγχείρημα των Πάρη Χριστοδούλου και Μαρίνα Δημοσθένους γύρω από το τοπίο και την ιστορία της Σουσκιού. Η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

INFO

Ημερομηνία: Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 10:30–13:30

Σημείο συνάντησης: Εκκλησία Αγίας Μαρίνας, Σουσκιού

Γλώσσα: Αγγλικά, με ελληνική μετάφραση

Είσοδος: Ελεύθερη

Εγγραφές: 96 754548 ή megadencestudio@gmail.com