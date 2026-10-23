Οι «Παράλληλες Ιστορίες» του Ασγκάρ Φαραντί στο Πάνθεον

Την ταινία «Παράλληλες Ιστορίες» (Histoires Parallèles, 2026) του Ιρανού σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαραντί παρουσιάζει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 20:30, στον κινηματογράφο Πάνθεον στη Λευκωσία.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια μοναχική συγγραφέας, με δύστροπο χαρακτήρα, η οποία προσπαθεί να ολοκληρώσει το νέο της βιβλίο. Αντλώντας έμπνευση από όσα παρατηρεί να συμβαίνουν στο απέναντι διαμέρισμα, αρχίζει να μετατρέπει τις ζωές των άλλων σε υλικό για τη μυθοπλασία της.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Ιζαμπέλ Ιπέρ, η Βιρζινί Εφιρά και ο Βενσάν Κασέλ. Η διάρκειά της είναι 139 λεπτά και θα προβληθεί στα γαλλικά, με ελληνικούς υπότιτλους.

INFO

Ταινία: «Παράλληλες Ιστορίες» (Histoires Parallèles)

Σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαραντί

Ημερομηνία: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Χώρος: Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία

Διάρκεια: 139 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά, με ελληνικούς υπότιτλους

Διοργάνωση: Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου