Parathyro logo
Ατζέντα
Θέματα
Μουσική
Windcraft Back: 10 χρόνια Windcraft Loud, με τη μουσική στο προσκήνιο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.10.2026 18:07
Header Image

Μια σειρά εργαστηρίων και συναυλιών μεταξύ 31 Οκτωβρίου – 29 Νοεμβρίου 2026 στη Λευκωσία

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Windcraft Loud συμπληρώνει δέκα χρόνια δημιουργίας, συνεργασιών, μουσικών συναντήσεων και νέων διαδρομών, και γιορτάζει με μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Windcraft Back». Η σειρά φέρνει ξανά στο προσκήνιο συνεργασίες που γεννήθηκαν μέσα από την πορεία του οργανισμού και του Windcraft Music Fest. 

Από την ίδρυσή του, το Windcraft Loud έχει ως βασικό στόχο να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στην τοπική και τη διεθνή μουσική σκηνή, φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων, διασυνοριακών μουσικών συνεργασιών. Μέσα από το Windcraft Music Fest, δεκάδες μουσικοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά, πειραματίστηκαν με διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και δημιούργησαν πρωτότυπες μουσικές προτάσεις. 

Το “Windcraft Back” επιστρέφει σε κάποιες από αυτές τις συναντήσεις, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξαναζωντανέψουν και να εξελιχθούν εκ νέου. Κύπριοι και διεθνείς μουσικοί συναντιούνται ξανά στη Λευκωσία, παρουσιάζοντας τη μουσική τους μέσα από τέσσερις ξεχωριστές συναυλίες, ενώ παράλληλα μοιράζονται τη γνώση και την εμπειρία τους με την τοπική μουσική κοινότητα μέσα από τέσσερα εξειδικευμένα εργαστήρια. 

Στο πλαίσιο της σειράς, ο Χάρης Λαμπράκης συναντά τον Οδυσσέα Τουμάζου σε μια μουσική εξερεύνηση με αναφορές στην  τροπική μουσική, ο Toms Rudzinskis συμπράττει με τον Χρίστο Γερολατσίτη σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη σύγχρονη τζαζ, ο Federico Pascucci ξανασυναντά τους Larva (Βασίλης Φιλίππου & Αλέξης Κάσινος) σε μια σύγχρονη προσέγγιση της παραδοσιακής μουσικής, ενώ ο Αντρέας Πολυζωγόπουλος συνομιλεί μουσικά με τον Μάριο Τακούσιη σε μια ακόμη δημιουργική τζαζ σύμπραξη. 

Οι συναυλίες πλαισιώνονται από εργαστήρια τροπικής μουσικής, τζαζ, swing και βαλκανικής μουσικής, προσφέροντας σε σπουδαστές, επαγγελματίες και φίλους της μουσικής την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με καταξιωμένους μουσικούς από την Κύπρο και το εξωτερικό. 

Με το Windcraft Back, το Windcraft Loud γιορτάζει δέκα χρόνια δράσης, επανασυνδέοντας καλλιτέχνες και συνεργασίες που διαμόρφωσαν την πορεία του και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για καλλιτεχνική εξέλιξη, εκπαίδευση και διεθνή δικτύωση.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  • Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, 5-7μ.μ., Windcraft Music Centre 

Εργαστήρι τροπικής μουσικής με Χάρη Λαμπράκη 

 

  • Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, 8μ.μ. Ella Music House 

Συναυλία: Χάρης Λαμπράκης & Οδυσσέας Τουμάζου  

  • Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, 5-7μ.μ., Windcraft Music Centre 

Εργαστήρι τζαζ με τον Toms Rudzinskis 

  • Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, 8μ.μ. Ella Music House 

Συναυλία: Toms Rudzinskis & Χρίστος Γερολατσίτης 

  • Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, 5-7μ.μ., Windcraft Music Centre 

Εργαστήρι βαλκανικής μουσικής με τον Federico Pascucci 

  • Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, 8μ.μ. Ella Music House 

Συναυλία: Federico Pascucci & Larva (Βασίλης Φιλίππου & Αλέξης Κάσινος) 

  • Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, 3-5μ.μ., Windcraft Music Centre 

Εργαστήρι swing με τον William Scott 

  • Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, 8μ.μ. Ella Music House 

Συναυλία: Αντρέας Πολυζωγόπουλος & Μάριος Τακούσιης 

]

INFO

Είσοδος συναυλιών: €15 (Προπώληση στο more.com. Κράτηση θέσης απαραίτητη) 

Συμμετοχή στα εργαστήρια: €10 (δωρεάν για μέλη Windcraft Loud) 

Πληροφορίες & Κρατήσεις: www.windcraftloud.com, 22-377748, info@windcraftloud.com  

Διοργανωτής: Windcraft Loud  |Κύριος χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού | Υποστηρικτές: Ella Music House, Windcraft Music Centre, Railway Sessions, Warehouse Diaries 

Tags

Συναυλίες
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
WINDCRAFT
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Windcraft Back
Windcraft Loud
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα