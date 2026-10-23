Windcraft Back: 10 χρόνια Windcraft Loud, με τη μουσική στο προσκήνιο

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Windcraft Loud συμπληρώνει δέκα χρόνια δημιουργίας, συνεργασιών, μουσικών συναντήσεων και νέων διαδρομών, και γιορτάζει με μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Windcraft Back». Η σειρά φέρνει ξανά στο προσκήνιο συνεργασίες που γεννήθηκαν μέσα από την πορεία του οργανισμού και του Windcraft Music Fest.

Από την ίδρυσή του, το Windcraft Loud έχει ως βασικό στόχο να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στην τοπική και τη διεθνή μουσική σκηνή, φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων, διασυνοριακών μουσικών συνεργασιών. Μέσα από το Windcraft Music Fest, δεκάδες μουσικοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά, πειραματίστηκαν με διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και δημιούργησαν πρωτότυπες μουσικές προτάσεις.

Το “Windcraft Back” επιστρέφει σε κάποιες από αυτές τις συναντήσεις, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξαναζωντανέψουν και να εξελιχθούν εκ νέου. Κύπριοι και διεθνείς μουσικοί συναντιούνται ξανά στη Λευκωσία, παρουσιάζοντας τη μουσική τους μέσα από τέσσερις ξεχωριστές συναυλίες, ενώ παράλληλα μοιράζονται τη γνώση και την εμπειρία τους με την τοπική μουσική κοινότητα μέσα από τέσσερα εξειδικευμένα εργαστήρια.

Στο πλαίσιο της σειράς, ο Χάρης Λαμπράκης συναντά τον Οδυσσέα Τουμάζου σε μια μουσική εξερεύνηση με αναφορές στην τροπική μουσική, ο Toms Rudzinskis συμπράττει με τον Χρίστο Γερολατσίτη σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη σύγχρονη τζαζ, ο Federico Pascucci ξανασυναντά τους Larva (Βασίλης Φιλίππου & Αλέξης Κάσινος) σε μια σύγχρονη προσέγγιση της παραδοσιακής μουσικής, ενώ ο Αντρέας Πολυζωγόπουλος συνομιλεί μουσικά με τον Μάριο Τακούσιη σε μια ακόμη δημιουργική τζαζ σύμπραξη.

Οι συναυλίες πλαισιώνονται από εργαστήρια τροπικής μουσικής, τζαζ, swing και βαλκανικής μουσικής, προσφέροντας σε σπουδαστές, επαγγελματίες και φίλους της μουσικής την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με καταξιωμένους μουσικούς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Με το Windcraft Back, το Windcraft Loud γιορτάζει δέκα χρόνια δράσης, επανασυνδέοντας καλλιτέχνες και συνεργασίες που διαμόρφωσαν την πορεία του και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για καλλιτεχνική εξέλιξη, εκπαίδευση και διεθνή δικτύωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, 5-7μ.μ., Windcraft Music Centre

Εργαστήρι τροπικής μουσικής με Χάρη Λαμπράκη

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, 8μ.μ. Ella Music House

Συναυλία: Χάρης Λαμπράκης & Οδυσσέας Τουμάζου

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, 5-7μ.μ., Windcraft Music Centre

Εργαστήρι τζαζ με τον Toms Rudzinskis

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, 8μ.μ. Ella Music House

Συναυλία: Toms Rudzinskis & Χρίστος Γερολατσίτης

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, 5-7μ.μ., Windcraft Music Centre

Εργαστήρι βαλκανικής μουσικής με τον Federico Pascucci

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, 8μ.μ. Ella Music House

Συναυλία: Federico Pascucci & Larva (Βασίλης Φιλίππου & Αλέξης Κάσινος)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, 3-5μ.μ., Windcraft Music Centre

Εργαστήρι swing με τον William Scott

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, 8μ.μ. Ella Music House

Συναυλία: Αντρέας Πολυζωγόπουλος & Μάριος Τακούσιης

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INFO

Είσοδος συναυλιών: €15 (Προπώληση στο more.com. Κράτηση θέσης απαραίτητη)

Συμμετοχή στα εργαστήρια: €10 (δωρεάν για μέλη Windcraft Loud)

Πληροφορίες & Κρατήσεις: www.windcraftloud.com, 22-377748, info@windcraftloud.com

Διοργανωτής: Windcraft Loud |Κύριος χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού | Υποστηρικτές: Ella Music House, Windcraft Music Centre, Railway Sessions, Warehouse Diaries