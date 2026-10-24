«Πάμε Καϊμακλί»: Οι εκθέσεις και οι εγκαταστάσεις

Η ιστορία του κυπριακού σιδηροδρόμου, οι μνήμες της γειτονιάς, η αρχιτεκτονική και οι νέες χρήσεις του δημόσιου χώρου βρίσκονται στο επίκεντρο των εκθέσεων και εγκαταστάσεων του φεστιβάλ «Πάμε Καϊμακλί», που πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.

Το εικαστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχειακό υλικό, ηχητικές εγκαταστάσεις, έργα στον δημόσιο χώρο, παρεμβάσεις αρχιτεκτονικής και διαδραστικές δημιουργίες.

Οι δράσεις παρουσιάζονται και τις δύο ημέρες, από τις 16:00 έως τις 22:00, μετατρέποντας την περιοχή σε έναν χώρο περιήγησης και συνάντησης με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Ο σιδηρόδρομος και η μνήμη της γειτονιάς

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνουν έργα που αναφέρονται στην ιστορία του κυπριακού σιδηροδρόμου και στις διαδρομές που συνέδεαν διαφορετικές περιοχές του νησιού.

Η έκθεση Wagon 152, των Urban Gorillas, Ραφαέλλας Κωνσταντίνου και Κλειώς Δημητρίου, συγκεντρώνει αρχειακό υλικό και προφορικές ιστορίες που σχετίζονται με το τρένο.

Στο ίδιο θεματικό πεδίο εντάσσεται το ντοκιμαντέρ A History of the Cyprus Railway της Anastasia Charalambous Barnfather, το οποίο εξετάζει την ιστορία του κυπριακού σιδηροδρόμου.

Ο μουσικός Αντώνης Αντωνίου παρουσιάζει το Sonic Rail, μια ηχητική εγκατάσταση που προσεγγίζει το θέμα μέσα από τον ήχο.

Η Αγάθη Βασιλάγα Γιανγκουλλή συμμετέχει με την εγκατάσταση From Kaimakli to Evrichou: The Trails Unite Us, People Keep Us Together, η οποία δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών από τα δημοτικά σχολεία Ευρύχου και Καϊμακλίου.

Αρχιτεκτονική και δημόσιος χώρος

Η σχέση των κατοίκων με τον αστικό χώρο αποτελεί ακόμη έναν βασικό άξονα του προγράμματος.

Οι Urban Gorillas, σε συνεργασία με το Gardens of the Future, παρουσιάζουν το Playscape, μια χωρική εγκατάσταση που εντάσσεται στο περιβάλλον της γειτονιάς.

Η ίδια ομάδα συμμετέχει επίσης με το Mobile Gardens & Mobile Capsules, μια σειρά κινητών δημόσιων χώρων.

Το Architecture Research Centre του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρουσιάζει το Urban Tapestries, μια συνεργατική αρχιτεκτονική εγκατάσταση, ενώ η γαλλική συλλογικότητα Collectif ETC συμμετέχει με το Common Tracks.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και το Unfinished Barricade της ιταλικής ομάδας Post Disaster, η οποία συμμετέχει στο φεστιβάλ και μέσα από πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας.

Σύγχρονη τέχνη, συμμετοχή και διαδραστικές εγκαταστάσεις

Οι Έβη Τσελίκα και Κωνσταντίνος Ταλιώτης παρουσιάζουν το Chronotopic Wanderings, μια έκθεση έργων τεταρτοετών φοιτητών του προγράμματος Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ομόνοια Βόρειος Πόλος.

Η Χριστίνα Παπακυριάκου συμμετέχει με το Until the Message Makes Its Way There, and Word Finds Its Way Back, μια επιτόπια εγκατάσταση που συνδυάζεται με συλλογικό παιχνίδι.

Η εγκατάσταση Liquid Play, των Julie Michael και Στέλιου Αντωνίου, προσκαλεί το κοινό σε μια διαδραστική εμπειρία, ενώ η ομάδα ABR παρουσιάζει το Birdbox Cinemas.

Στον δημόσιο χώρο θα βρίσκεται επίσης το Playscape του Pest, μια παρέμβαση τέχνης δρόμου.

Προβολές και ηχητικές δράσεις

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και οπτικοακουστικά έργα που προσεγγίζουν την ιστορία, τον τόπο και τη σύγχρονη κοινωνική εμπειρία.

Η Χριστιάνα Ξενοφώντος παρουσιάζει το «Oikeiotopia» – YOU_inspire, μια προβολή podcast με θέμα το Καϊμακλί.

Παράλληλα, θα προβάλλεται το ντοκιμαντέρ Tokyo Reels, ενώ η Gaia Zaccagni και ο Παναγιώτης Μητίδης θα πραγματοποιούν ραδιοφωνική εκπομπή στο πλαίσιο του φεστιβάλ.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης ενημερωτικό σημείο της Global Sumud.

Μέσα από αυτές τις διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, το «Πάμε Καϊμακλί» στρέφει το βλέμμα στην ιστορία και τη σημερινή ζωή της περιοχής, αξιοποιώντας τον δημόσιο χώρο ως τόπο έκθεσης, έρευνας και συμμετοχής.

INFO

Ημερομηνίες: 24 και 25 Οκτωβρίου 2026

Ώρες εκθέσεων και εγκαταστάσεων: 16:00–22:00, και τις δύο ημέρες

Περιοχή: Καϊμακλί, Λευκωσία, με επίκεντρο την οδό Συνεργασίας

Περιλαμβάνει: Εκθέσεις, χωρικές και ηχητικές εγκαταστάσεις, τέχνη δρόμου, ντοκιμαντέρ και οπτικοακουστικές δράσεις.