«Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος» επιστρέφει με πέντε ημέρες τέχνης και δράσεων στη δυτική Λεμεσό

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει, για τρίτη συνεχή χρονιά, το φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος», από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026, στη δυτική Λεμεσό, με κεντρική θεματική τις «μετακινήσεις και διαδρομές». Για πέντε ημέρες, οι χώροι της γειτονιάς φιλοξενούν ένα διαθεματικό πρόγραμμα που συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με την καθημερινή ζωή και ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη συνάντηση διαφορετικών γενεών και ταυτοτήτων.

Μέσα από θεατρικά αναλόγια, κινηματογραφικές προβολές, μουσική, εργαστήρια, ιστορικούς περιπάτους, ανοιχτές συζητήσεις, διαγενεακές δράσεις και άλλες εκδηλώσεις, το φεστιβάλ αφουγκράζεται τις ανθρώπινες διαδρομές και τις μνήμες που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα της γειτονιάς. Ενεργοποιώντας συνεργασίες με κατοίκους, σχολεία, καλλιτέχνες, ομάδες και τοπικούς φορείς, το ΜΙΤΟΣ μετατρέπει πάρκα, αυλές, καφενεία και κοινοτικούς χώρους σε τόπους συνάντησης και κοινής εμπειρίας, ενισχύοντας τους δεσμούς της κοινότητας.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Το πρόγραμμα ξεκινά με το διαγενεακό εργαστήριο «Υφαίνοντας διαδρομές Ι». Μαθήτριες και μαθητές της Α΄ Αστικής Σχολής Λεμεσού συναντούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαρτογραφούν μαζί διαδρομές «όχι σε έναν συνηθισμένο χάρτη», με συντονίστρια τη δασκάλα Μαρία Ιζαμπέλλα Αχιλλέως. Η δράση είναι κλειστή για το κοινό.

Το Σωματείο Βαβυλάς φιλοξενεί το «μια γυναίκα 116 χρονών» (18:30–19:30), έναν μονόλογο σε μορφή θεατρικού αναλογίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία Άδωνη Φλωρίδη, με την Έλενα Καλλινίκου. Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι 116 χρονών και ότι ζει στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας.

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο πραγματοποιείται η προβολή του ντοκιμαντέρ Cutting Through Rocks (19:30–21:30), των Μοχαμάντρεζα Έινι και Σάρα Χάκι, που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας η οποία αμφισβητεί τις πατριαρχικές δομές ενός ιρανικού χωριού και διεκδικεί αλλαγές στην κοινότητά της.

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, σε επιμέλεια Γιάγκου Χατζηγιάννη. Μετά την προβολή, τη συζήτηση ανοίγει η δρ Κάλια Νικολάου, κλινική ψυχολόγος και λειτουργός θεραπείας στο Κέντρο «ΝΗΜΑ» του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Το αγγειοπλαστείο Φωσάκι πραγματοποιεί το δημιουργικό εργαστήριο κεραμικής «πηλώνουμε τα χέρια μας» για τα παιδιά του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αντώνη και Ινώς Χατζηπαύλου. Η δράση είναι κλειστή για το κοινό.

Στο Καφενείο Γιαπούνα πραγματοποιείται η δράση «Ιστορίες που τον μαχαλλά της Λεμεσού» (19:00–20:00). Στον Τουρκομαχαλλά της Λεμεσού, οι ηθοποιοί Νεκτάριος Θεοδώρου και Μαρία Φιλίππου διαβάζουν τουρκοκυπριακά αφηγήματα για την κοινωνική ζωή στη γειτονιά πριν από το 1974. Τα αφηγήματα προέκυψαν από το Interwoven Narratives Hub, μια συνεργασία του ΜΙΤΟΣ, του Famagusta New Museum και του Famagusta Walled City Association.

Στο Σωματείο Προσφύγων Αναγέννηση προβάλλεται η ταινία μικρού μήκους Upshot (20:00–21:00), της Μάχα Χατζ, σε συνεργασία με το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου (PIFF). Ένα ζευγάρι ζει απομονωμένο στη φάρμα του και συζητά για τις επιλογές των παιδιών του. Την ταινία σχολιάζει και τη συζήτηση συντονίζει η δρ Λουκία Δημητρίου.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Το διαγενεακό εργαστήριο «Υφαίνοντας διαδρομές ΙΙ» μεταφέρεται στη γειτονιά του Σίνε Βόλος. Μαθήτριες και μαθητές της Α΄ Αστικής Σχολής Λεμεσού συναντούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για τη χαρτογράφηση των διαδρομών τους, με συντονίστρια τη δασκάλα Μαρία Ιζαμπέλλα Αχιλλέως. Η δράση είναι κλειστή για το κοινό.

Στο Πάρκο Σίνε Βόλος πραγματοποιείται ανοιχτό διαγενεακό μάθημα γυμναστικής (10:30–11:15), με μέλη του Παττίχειου Κέντρου Ενασχόλησης Ενηλίκων και τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών.

Το Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων φιλοξενεί το the future is dark, which is the best thing the future can be (16:00–19:00), ένα εργαστήριο/διαδραστική παράσταση που διερευνά πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε κριτικά τα επείγοντα ζητήματα της σημερινής πραγματικότητας. Δημιουργοί είναι ο Πέτρος Κονναρής και η Ροδιά Βόμβολου, ενώ το εργαστήριο συντονίζουν ο Πέτρος Κονναρής και η Κωνσταντίνα Σκαλιώντα. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο 99 962686.

Η αυλή του Κοινωνικού Παντοπωλείου φιλοξενεί το Open Mic – Μικροδιηγήματα (19:00–20:00), με αναγνώσεις πρωτότυπων μικροδιηγημάτων με θέμα τη γειτονιά. Συντονίζει ο Μάριος Αγαθοκλέους, σε συνεργασία με το Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής και Ανάγνωσης της Ευτυχίας Αλεξάνδρας Λουκίδου.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με την «Τόμπολα της γειτονιάς» (20:30–21:30), στην αυλή του Παττίχειου Κέντρου Ενασχόλησης Ενηλίκων. Με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Γιολάντα Χριστοδούλου, η τόμπολα γίνεται παράσταση και κάθε αριθμός κρύβει ιστορίες και ευτράπελα της γειτονιάς.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Στο καφενείο του Παττίχειου Κέντρου Ενασχόλησης Ενηλίκων πραγματοποιείται η ανοιχτή συζήτηση «Κουβέντες στον Καφενέ: Ο δημοτικός βρεφικός και παιδικός σταθμός» (11:00–12:30). Σε επιμέλεια και συντονισμό της διδακτορικής ερευνήτριας Ιάνθης Παπαδήμα, η συζήτηση προσεγγίζει τον σταθμό ως κοινωνική υποδομή και σημείο αναφοράς για τη γειτονιά του Σίνε Βόλος.

Στις 15:00, με σημείο εκκίνησης το Μουσείο Νερού, ο αρχιτέκτονας Φειδίας Παυλίδης καθοδηγεί τον δίωρο περίπατο «Τα Τσιφλικούδια της Λεμεσού», στην ιστορική βιομηχανική συνοικία της πόλης, με έμφαση στον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και κοινωνικό χαρακτήρα της.

Από τις 18:00 έως τις 18:30, στην αυλή του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το φεστιβάλ φιλοξενεί τους Baron duo, με μουσικές του κόσμου για φλάουτο και βιολοντσέλο, από τους Δώρο Ζήσιμο και Κωνσταντίνο Μακαρίτη.

Στις 19:00, ο κινηματογράφος «Σίνε Βόλος» αναβιώνει στο Πάρκο Σίνε Βόλος με την προβολή της βραβευμένης ταινίας «Θανάση, Πάρε τ’ Όπλο σου» του Ντίνου Κατσουρίδη, με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγγο, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Η τελευταία ημέρα του φεστιβάλ διαμορφώνεται ως μια ανοιχτή σκηνή, με εργαστήρια για παιδιά, μουσική, προβολές και δράσεις συνάντησης στο Πάρκο Σίνε Βόλος και στην οδό Φιλελλήνων.

Στο Πάρκο Σίνε Βόλος, ο οργανισμός Φίλοι της Γης πραγματοποιεί το εργαστήριο για παιδιά «Οι φροντιστές του πάρκου», από τις 15:00 έως τις 16:00. Από τις 16:00 έως τις 18:00 ακολουθούν η «Αγγειοπλαστική ως πράξη κοινοτική», από το αγγειοπλαστείο Φωσάκι, και το «Χρωματίζουμε τη γειτονιά», με τη Δανάη Λαού / Santa Nomeni.

Η οδός Φιλελλήνων κλείνει από τις 17:00 έως τις 20:00 για το Παζαράκι της Γειτονιάς, με χειροτεχνίες και τοπικά προϊόντα που διαθέτουν προς πώληση κάτοικοι της περιοχής. Τις ίδιες ώρες λειτουργούν περίπτερα ενημέρωσης, με τη συμμετοχή των Κοινωνικών Προγραμμάτων του Δήμου Λεμεσού, του Παττίχειου Κέντρου Ενασχόλησης Ενηλίκων, του Σωματείου Ρομά και Φίλων Κύπρου, του Ιδρύματος Ιθάκη και του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας.

Στο πάρκο, από τις 17:00 έως τις 19:00, πραγματοποιείται Live Link από το CUT Radio 95.2 FM του ΤΕΠΑΚ, ενώ το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου παρουσιάζει το «Κοίταξέ με», μια δράση διαγενεακού speed dating.

Από τις 17:00 έως τις 20:00 προβάλλεται φοιτητικό ντοκιμαντέρ που προέκυψε από την έρευνα του Αρχείου Γειτονιάς Σίνε Βόλος. Η ταινία δημιουργήθηκε από φοιτητές και φοιτήτριες του μαθήματος Πολυτροπικής Ανθρωπολογίας (2025), με διδάσκοντα τον λέκτορα Θεόδωρο Κούρο, στο ΤΕΠΑΚ.

Από τις 18:00 έως τις 20:00, η Σκηνή Συνάντησης φιλοξενεί τη Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, την «Κοινοτική Μουσική σε Δράση» από τη Μουσική Πολυχρωμία, το «Τραγουδάμε μαζί – Μια φωνή» από την Αντιγόνη Κυριακίδου, το Σωματείο Ρομά και Φίλων Κύπρου, την Α΄ Αστική Σχολή Λεμεσού και τμήματα του Παττίχειου Κέντρου Ενασχόλησης Ενηλίκων.

Ομάδα φεστιβάλ

Επιμέλεια και συν-σχεδιασμός: Έλενα Αγαθοκλέους.

Συν-σχεδιασμός: Θεόδωρος Κούρος, Κωνσταντίνα Peter, Ελένη Πασιά.

Σε συνεργασία με: Εργαστήριο Εθνογραφικής Έρευνας, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, ΤΕΠΑΚ.

Υποστήριξη δράσεων: Βαγγέλης Κονιώτης.

Προβολή και επικοινωνία: Ιωάννα Λάμπρου.

Γραφιστικά: Χαράλαμπος Σάββα.

Τεχνική υποστήριξη: AV lumina productions.

Κινηματογράφηση: Λουκάς Σταύρου.

Φωτογράφηση: Πάρις Χριστοφή.

Επικοινωνία και γενικές πληροφορίες

Email: mitos@mitos.org.cy

Τηλέφωνο: +357 97 879793

Ιστοσελίδα: www.mitos.org.cy

Instagram: @mitos_org

Χορηγοί και υποστηρικτές

Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού. Το φεστιβάλ χρηματοδοτείται από το χορηγικό πρόγραμμα για Φεστιβάλ Τεχνών ΚΥΠΡΙΑ 2026.

Υποστηρικτές: allwyn, Δήμος Λεμεσού, ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA210-ADU «Μικρές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων», μέσω του έργου «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές», σε συνεργασία με τον πολωνικό οργανισμό Association for the Earth.

Χορηγός επικοινωνίας: ΡΙΚ.

Σημαντικές διευθύνσεις φεστιβάλ

Πάρκο Σίνε Βόλος (πλατεία παρά την οδό Φιλελλήνων): Οδός Φιλελλήνων, 3016.

Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων: Πειραιώς 41, γωνία Φιλελλήνων, 3016.

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λεμεσού: Γωνία Φιλελλήνων και Μουσών, 3016.

Σωματείο Βασίλειας Βαβυλάς: Μουσών 36, 3016.

Καφενείο Γιαπούνα: Ισμέτ Πασά 32, 3042.

Σωματείο Προσφύγων Αναγέννηση: Οδός Μπεγιαζίτ, 3042.

Μουσείο Νερού – ΕΟΑ Λεμεσού: Φραγκλίνου Ρούζβελτ 66–76, 3012.