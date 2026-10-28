Εργαστήρι παραδοσιακής τσαέρας στο Φοινί από το DIO DIO Handmade

Την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την παραδοσιακή τέχνη κατασκευής και επισκευής της κυπριακής τσαέρας θα έχουν όσοι συμμετάσχουν στο εργαστήρι που διοργανώνει το DIO DIO Handmade, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στο Φοινί.

Το εργαστήρι επικεντρώνεται στην τέχνη της τόνενης τσαέρας, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και την επιδιόρθωση παραδοσιακών καθισμάτων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τη δική τους τσαέρα ή καρέκλα που χρειάζεται επισκευή, ενώ για όσους δεν διαθέτουν κάποιο κάθισμα, οι διοργανωτές έχουν εξασφαλίσει περιορισμένο αριθμό παλιών σκελετών.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 4.00 το απόγευμα, στον χώρο του Diodio Handmade στο Φοινί.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 45 ευρώ, στα οποία προστίθεται η αξία των υλικών, ανάλογα με το είδος του καθίσματος. Ενδεικτικά, για μια παραδοσιακή φοινιώτικη τσαέρα το κόστος των υλικών υπολογίζεται περίπου στα 45 ευρώ, ενώ για μια καρέκλα καφενείου στα 30 ευρώ.

Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές.

Πληροφορίες

Εργαστήρι τόνενης τσαέρας

Ημερομηνία: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

Ώρες: 10.00-16.00

Τοποθεσία: DIO DIO Handmade, Φοινί

Κόστος: €45, επιπλέον κόστος υλικών ανάλογα με το κάθισμα

Απαραίτητη η προκράτηση.