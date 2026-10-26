Στη μνήμη της Αλεξίας Παπαλαζάρου, 12 νέες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή του ΘΟΚ

Ο Μαραθώνιος Θεατρικών Αναγνώσεων με τίτλο «Κάθε ανάγνωση ένας κόσμος που ξυπνά» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης και διαλόγου ανάμεσα στους νέους συγγραφείς, τους ανθρώπους του θεάτρου και το κοινό, δίνοντας βήμα σε νέες ιστορίες, διαφορετικές οπτικές και σύγχρονους προβληματισμούς. Δώδεκα νέες φωνές της σύγχρονης θεατρικής γραφής, σε τέσσερις βραδιές αφιερωμένες στο νέο κυπριακό θεατρικό έργο.

Στις 30 Οκτωβρίου, 13, 20 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου, δώδεκα πρωτότυπα θεατρικά κείμενα θα ακουστούν για πρώτη φορά σε αναγνώσεις από επαγγελματίες ηθοποιούς του ΘΟΚ, σε επιμέλεια του Νεοκλή Νεοκλέους.

Η δράση αποτελεί την κορύφωση του εργαστηρίου θεατρικής γραφής μακράς διαρκείας [Δεν είναι μόνο] Λόγια στο χαρτί υπό τη δραματουργική καθοδήγηση της αείμνηστης Αλεξίας Παπαλαζάρου το 2024-2025, με συνεισφορά και από τον συγγραφέα Μιχάλη Παπαδόπουλο και γενική επιμέλεια της Μαρίνας Μαλένη.

Η Αλεξία Παπαλαζάρου υπήρξε μια σημαντική παρουσία στο κυπριακό θέατρο, με ουσιαστική συμβολή στη θεατρική δημιουργία και την ανάδειξη νέων φωνών. Με την ευαισθησία, τη γνώση και την αφοσίωσή της, στήριξε νέους δημιουργούς και τους ενθάρρυνε να αναζητήσουν τη δική τους θεατρική γλώσσα. Ο Μαραθώνιος Θεατρικών Αναγνώσεων αποτελεί, με τον τρόπο του, συνέχεια αυτής της πολύτιμης παρακαταθήκης.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν δεκαπέντε νέοι συγγραφείς, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στη θεατρική γραφή. Μέσα από μια δημιουργική διαδικασία που διήρκεσε αρκετούς μήνες, γεννήθηκαν δώδεκα πρωτότυπα έργα, τα οποία περνούν πλέον από το χαρτί στη σκηνή, συναντώντας για πρώτη φορά το κοινό.

Μετά την παρουσίαση κάθε έργου θα ακολουθεί σύντομη συζήτηση με τον/τη συγγραφέα του, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τους δημιουργούς, να ανακαλύψει τις αφετηρίες των έργων τους και να έρθει σε επαφή με τη διαδικασία της θεατρικής γραφής.

Το πρόγραμμα των αναγνώσεων

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

«Λεβάντα», του Αντώνη Αντωνίου (70-80 λεπτά)

«Ας πεθάνει μια φορά και ένας άνδρας», της Μαρίας Μεσαρίτη (60 λεπτά)

«Λευκό παλτό», της Ειρήνης Πολυδώρου (40 λεπτά)

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

«Opzelura», της Ευαγγελίας Κ. Κυπριανού (50 λεπτά)

«Πώς γαμιούνται οι σκαντζόχοιροι», της Βαλεντίνας Φαίδωνος (60 λεπτά)

«Ο τροπικός του σκορπιού», της Γεωργίας Βλαδιμήρου (40 λεπτά)

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

«Άλφα στερητικό», της Γεωργίας Μανούχου (70 λεπτά)

«Ό,τι χάθηκε», της Ελένης Αριστείδου (60 λεπτά)

«Τζείνες τζιαι ο δαίμων της πορνείας», της Μαρίας Δίπλαρου (45 λεπτά)

Σημείωση: Το έργο «Ό,τι χάθηκε» περιέχει εικόνες εμπόλεμης βίας και αναφορές σε αυτοκτονικές σκέψεις.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου

«Μπλε λωτόφυλλο», του Πασχάλη Ρετζέπη (60 λεπτά)

«Στο κάλεσμα του κότσυφα», του Λοΐζου Ιωάννου (60 λεπτά)

«Εξωμοσία ή η επίσημη αποκήρυξη με όρκο πεποιθήσεων», του Μιχάλη Γεωργίου (80 λεπτά)

Πληροφορίες

Πότε: 30 Οκτωβρίου, 13 και 20 Νοεμβρίου, 4 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00

Πού: Κτίριο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης», Λευκωσία

Είσοδος: Ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση θέσεων στο 77 77 27 17.