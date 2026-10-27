Νοέμβριος στο Ριάλτο με θέατρο, μουσική και Flash Festival

Τον Νοέμβριο, το Θέατρο Ριάλτο παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με ξεχωριστές μουσικές και θεατρικές προτάσεις, την έναρξη των προβολών NT Live και το Flash Festival, που αναδεικνύει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία στην Κύπρο.

4 Νοεμβρίου, Τετάρτη, 20:30

«Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός» | Θέατρο Ανεμώνα

Θεσσαλονίκη 1943, κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής. Δύο άτεκνα ζευγάρια ζουν στοιβαγμένα σε ένα παλιό σπίτι, με τη λαχτάρα για ένα μωρό, ενώ προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στην πείνα, τον τρόμο και τις δυσκολίες της εποχής. Οι ισορροπίες ανατρέπονται όταν ένας Εβραίος δραπέτης από το Άουσβιτς τούς ζητά καταφύγιο.

Το δράμα και η κωμωδία συνυπάρχουν στο έργο των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη αλληλεγγύη.

Σκηνοθεσία: Μαρίνος Ξενοφώντος.

Παίζουν: Ειρήνη Κωνσταντίνου, Γιάννης Κόκκινος, Κρίστοφερ Γκρέκο, Έλενα Χειλέτη, Γιάννα Λευκάτη, Άγγελος Χατζημιχαήλ, Νικόλας Αρκαδίου.

Διάρκεια: 120 λεπτά. Κατάλληλο για ηλικίες 13 ετών και άνω.

Εισιτήρια: €18 / €12 / €8.

6 Νοεμβρίου, Παρασκευή, 20:30

«The Fifth Step» του David Ireland | National Theatre Live

Μια αιχμηρή, απολαυστική παράσταση σε σκηνοθεσία του Finn den Hertog, σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το West End του Λονδίνου.

Έπειτα από χρόνια συμμετοχής στο πρόγραμμα των Ανώνυμων Αλκοολικών, ο Τζέιμς αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τον Λούκα, νέο μέλος στην ομάδα. Πίνοντας καφέ, ανταλλάσσοντας ιστορίες και εμπειρίες, οι δυο τους χτίζουν μια εύθραυστη φιλία.

Καθώς, όμως, ο Λούκα πλησιάζει στη στιγμή της εξομολόγησης, επικίνδυνες αλήθειες έρχονται στην επιφάνεια, απειλώντας την εμπιστοσύνη πάνω στην οποία στηρίζεται η πορεία τους προς την απεξάρτηση.

Ο βραβευμένος με Olivier Jack Lowden («Slow Horses», «Dunkirk») συμπρωταγωνιστεί με τον βραβευμένο με Emmy και BAFTA Martin Freeman («The Responder», «Sherlock») σε ένα ανατρεπτικό έργο, γεμάτο καυστικό χιούμορ, που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Διάρκεια: 80 λεπτά.

Εισιτήρια: €12 / €10.

13 Νοεμβρίου, Παρασκευή, 19:00

«Αποτύπωμα στον πηλό: Βαλεντίνος Χαραλάμπους και η ψηφιοποίηση ενός ζωντανού αρχείου»

Παρουσίαση του διεπιστημονικού έργου τεκμηρίωσης, μελέτης, οπτικοποίησης και προστασίας του πολυδιάστατου ζωντανού αρχείου του κεραμίστα καλλιτέχνη Βαλεντίνου Χαραλάμπους.

Συνδιοργανωτές: The Cyprus Institute / APAC Labs - Pylon Art and Culture.

Διάρκεια: 70 λεπτά.

Είσοδος ελεύθερη.

17 Νοεμβρίου, Τρίτη, 20:30

«Τα 39 Σκαλοπάτια» | Θέατρο Λέξη

Ο Ρίτσαρντ βρίσκεται μπλεγμένος σε μια υπόθεση κατασκοπείας, φόνου μιας μυστηριώδους γυναίκας και συνωμοσίας και αναγκάζεται να τραπεί σε φυγή.

Καταδιώκεται και προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια, ταξιδεύοντας σε ολόκληρη τη Βρετανία και συναντώντας μια σειρά από παράξενους χαρακτήρες που τον μπλέκουν σε απίθανες περιπέτειες.

Πρόκειται για ένα κωμικό θρίλερ γεμάτο δράση, ανατροπές και χιούμορ.

Διασκευή: Patrick Barlow. Σκηνοθεσία: Μαρίνα Βρόντη.

Παίζουν: Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Βασίλης Χαραλάμπους, Μάριος Δημητρίου, Μαρία Τσιάκκα.

Διάρκεια: 85 λεπτά.

Εισιτήρια: €25 / €22 / €18.

20 Νοεμβρίου, Παρασκευή, 20:30

«4 in Groop» | Μαρία Παπαγεωργίου

Η Μαρία Παπαγεωργίου έρχεται για πρώτη φορά στο Θέατρο Ριάλτο με μια νέα μουσική παράσταση, στην οποία συμπυκνώνει την καλλιτεχνική της διαδρομή αλλά και το παρόν της, που την έχει καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς του καιρού μας.

Κρατώντας μέσα της την προσωπική δισκογραφία της, αλλά και τραγούδια της «Αλληλογραφίας» του Μίκη Θεοδωράκη, την ποίηση στις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου, τις επανεκδόσεις των βιβλίων της που συνεχίζουν να ενσωματώνονται οργανικά στους στίχους της, τους σημαντικούς τραγουδοποιούς που αγαπά, αλλά και τα τραγούδια από τον νέο της δίσκο, η Μαρία Παπαγεωργίου συνομιλεί και αλληλεπιδρά επί σκηνής με τους μουσικούς συνεργάτες της, σε μια ουσιαστική συναυλιακή εμπειρία.

Μουσικοί: Θάνος Μιχαηλίδης (τύμπανα), Γιώργος Θεοδωρακόπουλος (πλήκτρα, μπάσο), Ευριπίδης Ζεμενίδης (κιθάρες, ενορχηστρώσεις), Μαρία Παπαγεωργίου (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα).

Διάρκεια: 120 λεπτά.

Εισιτήρια: €22 / €18.

22 Νοεμβρίου, Κυριακή, 19:00

«Βραδιά Οπερέτας – Τραγουδώντας στην Καταιγίδα» | Πολιτιστική Κίνηση «Επιλογή»

Ένα αφιέρωμα στην ελληνική οπερέτα μέσα από αγαπημένα αποσπάσματα έργων του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, όπως «Η Κόρη της Καταιγίδος», «Πικ Νικ», «Θέλω να δω τον Πάπα» και «Ο Βαφτιστικός».

Μαζί με αυτά θα ακουστούν και άλλα γνωστά «σουξέ» της εποχής, που ζωντανεύουν μελωδίες γεμάτες έρωτα, χιούμορ, θεατρικότητα και νοσταλγία.

Σολίστ: Μαργαρίτα Ηλία, Μαρίζα Αναστασιάδη, Μάριος Ανδρέου, Στέλιος Γεωργίου, Δανάη Κωμοδρόμου, Σάββια Ιακώβου, Αντρέας Θεοδώρου και Δημήτρης Σιγαλός.

Συμμετέχουν η Χορωδία της Πολιτιστικής Κίνησης «Επιλογή» και πενταμελές μουσικό σύνολο.

Σκηνοθεσία – Διασκευή σεναρίου: Αγγέλα-Κλεοπάτρα Σαρόγλου.

Μουσική επιμέλεια – Ενορχήστρωση: Μιχάλης Γρηγορίου.

Διάρκεια: 70 λεπτά.

Εισιτήρια: €15 / €10.

27-29 Νοεμβρίου, Παρασκευή έως Κυριακή, 19:00

Flash Festival

Το Flash Festival επιστρέφει για τη δεύτερη διοργάνωσή του ως φεστιβάλ. Ξεκίνησε το 2020 ως ετήσιο πρόγραμμα (FlashArt), με στόχο τη στήριξη και ανάδειξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής στην Κύπρο, και συνεχίζει να δίνει χώρο σε νέες δημιουργίες και διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

Η φετινή τριήμερη διοργάνωση θα φιλοξενήσει παραγωγές από δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο φάσμα της σύγχρονης τέχνης.

Ανάμεσα στις παραστάσεις, δράσεις και πρότζεκτ που θα παρουσιαστούν είναι το «21S» των Emiddio Vasquez και Στέλιου Αντωνίου, η παράσταση «TRACKS: From Stone to Concrete» του x.ypno, καθώς και προβολές σε συνεργασία με το Queer Wave.

Εισιτήρια: €8-€13. Κάρτα Φεστιβάλ: €30.

Πληροφορίες

Χώρος: Θέατρο Ριάλτο, Αντρέα Δρουσιώτη 19, Πλατεία Ηρώων, Λεμεσός.

Πληροφορίες και εισιτήρια: www.rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45.

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