Στις 5 Νοεμβρίου η επίσημη παρουσίαση της ιστορικής έκδοσης «Φωνές και μνήμες Μικρασίας και Κύπρου. Δεν σβήνουν, δεν λησμονούνται»

Η επίσημη παρουσίαση του Α’ Τόμου της δίτομης ιστορικής έκδοσης «Φωνές και μνήμες Μικρασίας και Κύπρου. Δεν σβήνουν, δεν λησμονούνται» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, στις 19.30, στην Αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου «Αρχάγγελος», στη Λευκωσία.

Την έκδοση, που κυκλοφορεί από την «Τετρακτύς φιλμς», υπογράφει ο δημοσιογράφος, ερευνητής και συγγραφέας δρ Χρύσανθος Χρυσάνθου, ο οποίος ανέλαβε την έρευνα, τη συγγραφή και την επιμέλειά της, με συντονιστή του έργου τον σκηνοθέτη και παραγωγό Σταύρο Παπαγεωργίου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του φιλεκπαιδευτικού και αγαθοεργού Ιδρύματος «Αναστάσης και Ευφροσύνη Τοσούνογλου». Η έκδοση υλοποιήθηκε με τη χορηγία της Άννας Τοσούνογλου-Χριστοφή, Προέδρου και ιδρύτριας του Ιδρύματος, και είναι αφιερωμένη στη μνήμη των γονέων της, καθώς και σε όλους τους πρόσφυγες, Μικρασιάτες και Κυπρίους.

Η παρουσίαση της έκδοσης στις 5 Νοεμβρίου περιλαμβάνει χαιρετισμούς από εκπροσώπους της Πολιτείας και της Εκκλησίας, καθώς και από συνεργάτες που συνέβαλαν στην υλοποίησή της. Θα ακολουθήσει σύντομο μουσικό πρόγραμμα με μικρασιατικά τραγούδια από τη Χριστίνα Πολυκάρπου και τον Συμεών Μερκούρη.

Στη συνέχεια, ο δρ Χρύσανθος Χρυσάνθου θα παρουσιάσει το περιεχόμενο του βιβλίου και τα σημαντικότερα ευρήματα της ιστορικής του έρευνας. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με δεξίωση, ενώ στον προθάλαμο της αίθουσας θα διατίθεται το βιβλίο.

Μια ιστορική διαδρομή από τη Μικρά Ασία στην Κύπρο

Ο δρ Χρυσάνθου ως ο συγγραφέας της έκδοσης πραγματοποίησε ενδελεχή έρευνα σε Κύπρο, Ελλάδα και Μικρά Ασία, ανασύροντας από επίσημα αρχεία και ιδιωτικές συλλογές πολύτιμο και αποκαλυπτικό αρχειακό υλικό. Στη συνέχεια ο ίδιος αξιολόγησε αυτό το υλικό, το ανέλυσε και το αξιοποίησε δεόντως, μετατρέποντάς το σε μνημειώδη τόμο των 768 σελίδων.

Εξαιρετικά αποδοτικός σταθμός σε αυτή την πορεία υπήρξε και το ερευνητικό ταξίδι που πραγματοποίησε ο συγγραφέας τον Ιούλιο του 2025, μαζί με το κινηματογραφικό συνεργείο της «ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ» στην Αλάγια, την Αττάλεια και άλλες περιοχές όπου ήκμασε ο Μικρασιατικός Ελληνισμός.

Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο προσεγμένο στην κάθε του λεπτομέρεια, τεκμηριωμένο με αυθεντικές μαρτυρίες, φωτογραφίες και πλουσιότατο αρχειακό υλικό. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά ήταν μέχρι σήμερα άγνωστα και βλέπουν το φως για πρώτη φορά.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της «ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ», ο δρ Χρύσανθος Χρυσάνθου, ως έγκριτος δημοσιογράφος, εμβριθής ερευνητής και πολυγραφότατος συγγραφέας ενστάλαξε σε αυτή την άρτια έκδοση όλο το συγγραφικό του ταλέντο.

Κατάφερε να συνδυάσει αριστοτεχνικά την ιστορική τεκμηρίωση με τα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα της εποχής. Πρόκειται πραγματικά για μια κιβωτό μνήμης και ιστορίας, ένα έργο που αξίζει να διαβάσετε εσείς και τα παιδιά σας.

Ακολουθούν βιβλιοπαρουσιάσεις στη Λεμεσό και την Αθήνα

Μετά τη Λευκωσία, η έκδοση θα παρουσιαστεί στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου 2026 στον χώρο «Χαρουπόμυλοι Λανίτη».

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 5 μ.μ. στον ίδιο χώρο ο συγγραφέας και ο εκδότης θα μιλήσουν για το βιβλίο στο κοινό και θα απαντήσουν σε ερωτήματά του, με συντονιστή τον αρχιτέκτονα και συγγραφέα Τάσο Ανδρέου.

Ο κύκλος των παρουσιάσεων της έκδοσης για το τρέχον έτος θα ολοκληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στο Σπίτι της Κύπρου, όπου θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ «Μνήμη Γλυκείας Πατρίδας» του σκηνοθέτη Σταύρου Παπαγεωργίου.

Πώς μπορείτε να προμηθευτείτε την έκδοση

Η έκδοση θα είναι διαθέσιμη προς πώληση από τις 5 Νοεμβρίου 2026 ως εξής:

Στους χώρους των βιβλιοπαρουσιάσεων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Αθήνα.

Σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου

Ο εκδότης αναλαμβάνει επίσης την κατ’ οίκον παράδοση της έκδοσης σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, μετά από συνεννόηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε με τον Σταύρο Παπαγεωργίου στο τηλ. 99694407 ή στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση tetraktys@cytanet.com.cy ή μέσω της ιστοσελίδας www.tetraktys.world