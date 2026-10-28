Από τον Σπινόζα στον Μοντεσκιέ: Η πολιτική εξουσία και ο δεσποτισμός στο επίκεντρο διεθνούς συμποσίου

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, και ειδικότερα το Γραφείο Έρευνας για την Πρόσληψη της Ελληνορωμαϊκής Αρχαιότητας, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνουν διεθνές συμπόσιο με τίτλο «Rethinking Despotism: Classical Antiquity and Its Afterlives», την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026, στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το συμπόσιο φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σημασία της αρχαίας πολιτικής σκέψης και τον τρόπο με τον οποίο οι έννοιες της τυραννίας και του δεσποτισμού επηρέασαν τη διαμόρφωση της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας. Μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση των σχέσεων μεταξύ πολιτικής εξουσίας, δημοκρατίας, ελευθερίας και θεσμών, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν πώς οι ιδέες της αρχαιότητας προσλήφθηκαν και επαναπροσδιορίστηκαν σε διαφορετικά ιστορικά και πολιτικά συμφραζόμενα.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται έξι εισηγήσεις από ερευνητές που εκπροσωπούν πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού. Οι θεματικές τους καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τη σχέση των φυσικών δικαιωμάτων με τη δημοκρατία στη φιλοσοφία του Σπινόζα, τη μετάβαση από την αρχαία έννοια της τυραννίας στη νεότερη αντίληψη του δεσποτισμού μέσα από το έργο του Μοντεσκιέ, καθώς και την αξιοποίηση της αρχαίας πολιτικής σκέψης στις συζητήσεις του 18ου αιώνα για τη μοναρχία και τα όρια της εξουσίας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και οι περιλήψεις των ανακοινώσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ https://www.academyofcyprus.cy/ Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες

Διεθνές Συμπόσιο «Rethinking Despotism: Classical Antiquity and Its Afterlives»

Ημερομηνία: Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 10:00

Χώρος: Αμφιθέατρο LRC 014, Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη.

Διοργάνωση: Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών – Γραφείο Έρευνας για την Πρόσληψη της Ελληνορωμαϊκής Αρχαιότητας – Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου.