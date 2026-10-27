Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου γιορτάζει 20 χρόνια με Barber, Tchaikovsky και την Diana Tishchenko

Με ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στον βαθύ λυρισμό, την ένταση και τη συμφωνική μεγαλοπρέπεια, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου γιορτάζει τα 20 χρόνια του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, παρουσιάζοντας τη συναυλία Starlight 2 σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται η διεθνώς αναγνωρισμένη βιολονίστρια Diana Tishchenko, η οποία συμπράττει με την ορχήστρα υπό τη μουσική διεύθυνση του Καλλιτεχνικού της Διευθυντή, Μύρωνα Μιχαηλίδη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο εμβληματικά έργα του Αμερικανού συνθέτη Samuel Barber και την Πέμπτη Συμφωνία του Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Από τη σιωπή του Barber στον θρίαμβο του Tchaikovsky

Η συναυλία ανοίγει με το Adagio για έγχορδα του Samuel Barber, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και συναισθηματικά φορτισμένα έργα της συμφωνικής μουσικής του 20ού αιώνα. Γραμμένο αρχικά ως μέρος ενός κουαρτέτου εγχόρδων το 1936 και παρουσιασμένο στην ορχηστρική του μορφή το 1938, το έργο έχει συνδεθεί με στιγμές δημόσιου πένθους και συλλογικής μνήμης.

Μέσα από μια μελωδία που αναπτύσσεται σταδιακά, κορυφώνεται και τελικά υποχωρεί στη σιωπή, ο Barber δημιουργεί έναν μουσικό χώρο περισυλλογής, όπου η θλίψη συνυπάρχει με την αίσθηση της παρηγοριάς.

Ακολουθεί το Κοντσέρτο για βιολί, έργο 14 του ίδιου συνθέτη, με σολίστ την Diana Tishchenko. Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει τη μελωδική ευαισθησία με τις υψηλές δεξιοτεχνικές απαιτήσεις. Τα δύο πρώτα μέρη χαρακτηρίζονται από λυρισμό και εκφραστική λεπτότητα, ενώ το τρίτο εξελίσσεται σε ένα εκρηκτικό φινάλε, απαιτώντας εξαιρετική τεχνική ακρίβεια από τον σολίστ.

Η Tishchenko έχει ήδη αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με το συγκεκριμένο κοντσέρτο, το οποίο ερμήνευσε τον Δεκέμβριο του 2025 με τη Duisburger Philharmoniker, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα αγαπημένα της έργα.

Το δεύτερο μέρος της συναυλίας είναι αφιερωμένο στην Πέμπτη Συμφωνία σε Μι ελάσσονα, έργο 64 του Tchaikovsky. Η συμφωνία, που ολοκληρώθηκε το 1888, διατρέχεται από ένα επαναλαμβανόμενο μουσικό θέμα, γνωστό ως «μοτίβο της μοίρας».

Από τη σκοτεινή εισαγωγή μέχρι το θριαμβευτικό φινάλε, ο συνθέτης αναπτύσσει μια δραματική μουσική αφήγηση γύρω από την ανθρώπινη πάλη με το πεπρωμένο. Η τελική μεταμόρφωση του αρχικού θέματος αφήνει ανοιχτή μια ενδιαφέρουσα ερμηνευτική διάσταση: πρόκειται για νίκη απέναντι στη μοίρα ή για την αποδοχή της;

Η Diana Tishchenko στην Κύπρο

Η ουκρανικής καταγωγής Diana Tishchenko συγκαταλέγεται στις διακεκριμένες βιολονίστριες της γενιάς της, έχοντας αναπτύξει διεθνή καριέρα με εμφανίσεις σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών και συνεργασίες με κορυφαίες ορχήστρες.

Το 2018 απέσπασε το Grand Prix στον Διεθνή Διαγωνισμό Long-Thibaud-Crespin στο Παρίσι, ενώ το 2023 τιμήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων.

Ως ECHO Rising Star για την περίοδο 2022-2023, εμφανίστηκε σε 20 σημαντικές ευρωπαϊκές αίθουσες, ανάμεσά τους η Elbphilharmonie του Αμβούργου, η Philharmonie de Paris, το Concertgebouw του Άμστερνταμ και το Barbican του Λονδίνου.

Πέρα από την ερμηνεία του κλασικού ρεπερτορίου, η Tishchenko διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη μουσική και συνεργάζεται στενά με εν ζωή συνθέτες. Παράλληλα, συμμετέχει σε πολιτιστικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, έχοντας πραγματοποιήσει φιλανθρωπικές συναυλίες για την Ουκρανία σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.

Στο πόντιουμ ο Μύρων Μιχαηλίδης

Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Μύρων Μιχαηλίδης, ο οποίος βρίσκεται στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2026.

Με διεθνή παρουσία σε συμφωνικές ορχήστρες και λυρικά θέατρα, ο Έλληνας αρχιμουσικός έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, καθώς και Γενικός Μουσικός Διευθυντής της Όπερας και Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Ερφούρτης.

Οι δύο συναυλίες αποτελούν μέρος του εορτασμού των 20 χρόνων του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, συνδυάζοντας ένα σημαντικό ορόσημο για τον οργανισμό με τρία έργα που εξερευνούν διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης συναισθηματικής εμπειρίας.

Πληροφορίες

Λευκωσία: Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, 20:30, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

Λεμεσός: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, 20:30, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο.

Εισιτήρια: €25 / €18, €20 / €15, €17 / €12, ανάλογα με την κατηγορία θέσης και τη δικαιούμενη έκπτωση.

Προβλέπονται μειωμένα εισιτήρια για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους και δικαιούχες οικογένειες, καθώς και δωρεάν είσοδος υπό προϋποθέσεις για ανέργους, λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και άτομα με αναπηρία.

Προπώληση: cyso.org.cy για τη Λευκωσία και soldouttickets.com.cy για τη Λεμεσό.

Πληροφορίες: 22 463144 | www.cyso.org.cy