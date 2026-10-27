«Ο φύλακας των σταφυλιών και άλλες παρεμφερείς ιστορίες»: Έκθεση του Χρίστου Ν. Χρίστου στη Λευκωσία

Η γκαλερί Αποκάλυψη στη Λευκωσία παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής του Χρίστου Ν. Χρίστου με τίτλο «Ο φύλακας των σταφυλιών και άλλες παρεμφερείς ιστορίες», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 19:30, και θα διαρκέσει έως τις 14 Νοεμβρίου.

Στην έκθεση, μορφές και πρόσωπα της κυπριακής ιστορίας μετατρέπονται σε ήρωες μιας προσωπικής αφήγησης, μέσα από την οποία ο καλλιτέχνης διερευνά ζητήματα μνήμης, ανθρώπινης ύπαρξης και λύτρωσης.

Όπως αναφέρει ο ίδιος στο συνοδευτικό σημείωμα της έκθεσης, πρόκειται για «ένα ταξίδι από τον Μύθο στην Αλληγορία, από το Αρχέτυπο στο Σύμβολο, από το πραγματικό γεγονός στην τραγική αίσθηση της ιστορίας».

Μέσα από αυτή τη διαδρομή, ο Χρίστος Ν. Χρίστου επιχειρεί να αποτυπώσει την ανθρώπινη εμπειρία και να δημιουργήσει έναν εικαστικό χώρο όπου το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν. Οι ήρωες της αφήγησής του αποκτούν υπόσταση μέσα από το έργο τέχνης, επιδιώκοντας να έρθουν σε διάλογο με τον θεατή.

Ιδιαίτερη θέση στη θεματολογία του καλλιτέχνη κατέχει η εμπειρία του εκτοπισμού και το τραύμα του 1974. Όπως σημειώνει, έχοντας βιώσει ο ίδιος τα γεγονότα ως πρόσφυγας, η ιστορική αυτή εμπειρία διαπερνά το έργο του και συνδέεται με μια ευρύτερη αναζήτηση γύρω από την τραγικότητα της ανθρώπινης φύσης.

Ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ιστορία μέσα από την ποιητική ερμηνεία, επιδιώκοντας, όπως αναφέρει, μια μεταποίηση που να εκφράζει την κατάφαση της ζωής. Ως αισθητικό άξονα επικαλείται τα λόγια του Διονυσίου Σολωμού για τη «φριχτή αγωνία» μέσα από την οποία μπορεί να φανερωθεί η «απείραχτη και αγία» πνευματική και ηθική διάσταση της ύπαρξης.

Ο ηνίοχος, ο κλέφτης των σταφυλιών, το θαλασσινό κοιμητήριο της Μαρίας της Συγκλητικής και ο Νικοκρέων αποτελούν ορισμένες από τις μορφές και τις αναφορές που τροφοδοτούν την εικαστική αφήγηση της έκθεσης.

Μέσα από αυτές τις ιστορίες, ο Χρίστος Ν. Χρίστου επανέρχεται σε πρόσωπα, γεγονότα και σύμβολα της κυπριακής ιστορίας, αναζητώντας νέους τρόπους ανάγνωσης και ερμηνείας τους.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει ο βουλευτής Λευκωσίας Χρύσης Παντελίδης.

Πληροφορίες

Χώρος: Γκαλερί Αποκάλυψη, Χύτρων 30, Μέγαρο Τοράκο, Λευκωσία

Εγκαίνια: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 19:30

Διάρκεια: 30 Οκτωβρίου – 14 Νοεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη–Παρασκευή 11:00–13:00 και 16:00–19:00, Σάββατο 10:30–13:00. Δευτέρα κλειστά.

Πληροφορίες: 22 300150 | info@apocalypse-gallery.com.cy