Οι «ΤΟΥΤΕΣ ΕΝΕΙ» επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά με νέο πρόγραμμα

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιστρέφουν οι «ΤΟΥΤΕΣ ΕΝΕΙ», η μουσική συνάντηση της Άννας Χρυσάνθου, της Άντρεας Μαύρου και της Νωαίνας, με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα που συνδυάζει ποπ, ροκ και έντεχνα ακούσματα.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στο Downtown Live, με τις τρεις ερμηνεύτριες να επιστρέφουν στη σκηνή έπειτα από την περσινή τους συνεργασία, αυτή τη φορά με νέες διασκευές, αγαπημένα τραγούδια και μουσικές εκπλήξεις.

Με διαφορετικές μουσικές αφετηρίες και προσωπικές διαδρομές, η Άννα Χρυσάνθου, η Άντρεα Μαύρου και η Νωαίνα δημιουργούν ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά είδη και εποχές. Από τραγούδια που σημάδεψαν προηγούμενες δεκαετίες μέχρι σύγχρονες μουσικές αναζητήσεις και κομμάτια από την προσωπική τους δισκογραφία, οι «ΤΟΥΤΕΣ ΕΝΕΙ» προτείνουν νέες προσεγγίσεις σε γνωστές μελωδίες, δίνοντας χώρο στον πειραματισμό και τον αυτοσχεδιασμό.

Η παράσταση βασίζεται στη μουσική συνύπαρξη των τριών ερμηνευτριών, με στόχο να δημιουργήσει μια ζωντανή και συμμετοχική εμπειρία για το κοινό.

Μαζί τους επί σκηνής θα βρίσκονται ο Ιούλιος Γεωργακόπουλος στα κρουστά, τα τύμπανα και τις ενορχηστρώσεις, η Ελίνα Γεωργίου στο κλαρίνο, ο Χαράλαμπος Ηρακλέους στο μπάσο και ο Νίκος Παντέχης στα πλήκτρα.

Με το σύνθημα «Έλα να σμίξουμεν φωνές, τραούθκια τζαι ιστορίες!», οι «ΤΟΥΤΕΣ ΕΝΕΙ» προσκαλούν το κοινό σε μια βραδιά με μουσικές εναλλαγές, χιούμορ και τραγούδια που ενώνουν διαφορετικές γενιές και μουσικές προτιμήσεις.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Τράβα καρέκλα να τραουδήσεις τζαι εν να περάσουμεν καλά!»

Πληροφορίες

Ερμηνεύουν: Άννα Χρυσάνθου, Άντρεα Μαύρου, Νωαίνα

Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Downtown Live

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Έναρξη: 21:15

Είσοδος: €10

Εισιτήρια: Στην είσοδο του χώρου

Κρατήσεις: 99 810011