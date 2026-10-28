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«Θαμαί»: Έκθεση ζωγραφικής του Πετρολέκα στη Marginalia Gallery
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 28.10.2026 15:26
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Ο Έλληνας εικαστικός παρουσιάζει μια σειρά έργων που διερευνούν τη μνήμη και τη διαρκή ανασύνθεση τόπων, προσώπων και αντικειμένων. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 6 Νοεμβρίου.

Την έκθεση ζωγραφικής του Έλληνα εικαστικού Δημήτρη Πετρολέκα, με τίτλο «Θαμαί», παρουσιάζει η γκαλερί Marginalia στον Στρόβολο. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 28 Νοεμβρίου.

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από το αρχαιοελληνικό επίρρημα «θαμαί», που δηλώνει κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά ή επαναλαμβάνεται. Από την ίδια ρίζα προέρχεται και η λέξη «θαμώνας», που περιγράφει τον άνθρωπο ο οποίος επισκέπτεται συστηματικά έναν συγκεκριμένο χώρο.

Αντλώντας από αυτή την έννοια της επανάληψης και της οικειότητας, ο Δημήτρης Πετρολέκας προσεγγίζει τη ζωγραφική ως μια διαρκή διαδικασία σύνθεσης και ανασύνθεσης προσωπικών εικόνων και αναμνήσεων.

Όπως σημειώνει ο ίδιος στο εισαγωγικό του κείμενο: «Θαμώνας και εγώ στον τόπο των προσωπικών μου εικόνων, σε μια διαρκή προσπάθεια σύνθεσης και ανασύνθεσης των τόπων, των προσώπων και των αντικειμένων, που ίσως να μην υπάρχουν πια, και από μόνα τους στερούνται τη δυνατότητα της μνήμης».

Ο Δημήτρης Πετρολέκας γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (2014-2021), με καθηγητές τους Πάνο Χαραλάμπους, Άγγελο Αντωνόπουλο και Μανώλη Μεραμπελιώτη. Παράλληλα, παρακολούθησε εργαστήρια Γραφικών Τεχνών και ψηφιδωτού. Έχει πραγματοποιήσει μία ατομική έκθεση και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έργα του περιλαμβάνονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.

Πληροφορίες

Έκθεση ζωγραφικής του Πετρολέκα

Εγκαίνια: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, 19:00-22:00

Διάρκεια: 6 έως 28 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Marginalia Gallery [Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 15Δ-Ε, Στρόβολος, Λευκωσία]

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή, 10:00-13:00 και 17:00-20:00. Σάββατο, 10:30-13:00.

Πληροφορίες: 99657080 | marginalia.gallery@gmail.com

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