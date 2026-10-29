«Αναγνώστες από Κούνια» στη Βιβλιοθήκη του ΠΚ για δεύτερη χρονιά

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιστρέφει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αναγνώστες από Κούνια», που διοργανώνει το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με το βιβλίο από τους πρώτους μήνες της ζωής τους.

Η πρώτη συνάντηση της νέας χρονιάς θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, στις 10:30, στον χώρο του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης, με τη συμμετοχή βρεφών ηλικίας από 4 μηνών έως 2,5 ετών και των συνοδών τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναγνώσεις παραμυθιών, δραστηριότητες πρώιμου γραμματισμού και δημιουργικές μορφές αλληλεπίδρασης, προσαρμοσμένες στην ηλικία και στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών. Μέσα από την αφήγηση, τον ρυθμό, την επανάληψη και την παρατήρηση εικόνων, τα βρέφη έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα και τον κόσμο των βιβλίων, καλλιεργώντας σταδιακά μια θετική σχέση με την ανάγνωση.

Η πρωτοβουλία βασίζεται στην αντίληψη ότι η επαφή με το βιβλίο μπορεί να αρχίσει πολύ πριν από την εκμάθηση της ανάγνωσης. Σε αυτή την ηλικία, η αναγνωστική εμπειρία συνδέεται κυρίως με την ακρόαση, την παρατήρηση, την επικοινωνία και τη συναισθηματική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο παιδί και τον ενήλικα που του διαβάζει.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των γονέων και των συνοδών, καθώς η κοινή ανάγνωση μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινότητα της οικογένειας, ενισχύοντας τόσο τη γλωσσική ανάπτυξη όσο και τη συναισθηματική σύνδεση με το παιδί.

Μέσα από το πρόγραμμα, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου επιδιώκει να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό της ρόλο, προσφέροντας στις οικογένειες ευκαιρίες για κοινές αναγνωστικές εμπειρίες και προωθώντας τη φιλαναγνωσία από τη βρεφική ηλικία.

Πληροφορίες

«Αναγνώστες από Κούνια» στη Βιβλιοθήκη του ΠΚ

Ημερομηνία: Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 10:30 Χώρος: Παιδικό Τμήμα Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου «Στέλιος Ιωάννου»

Ηλικίες: 4 μηνών έως 2,5 ετών, με συνοδό

Κρατήσεις: 22892037 (περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και απαιτείται προηγούμενη κράτηση.

Η δράση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Alpha Κύπρου, ενώ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση για σκοπούς προβολής. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν και θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συγκαταθέσεις για τη χρήση εικόνας ή ήχου.