Με μουσική, κινηματογράφο και ένα μεγάλο πάρτι αποχαιρετά το κοινό το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Με την πρώτη εμφάνιση της Camille O’Sullivan στην Κύπρο ολοκληρώνεται την Κυριακή 1 Νοεμβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026. Η αυλαία πέφτει με το NIFINALE, ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που αρχίζει από το απόγευμα και συνεχίζεται μέχρι τα μεσάνυχτα, συνδυάζοντας κινηματογράφο, ζωντανή μουσική και DJ sets.

Στο επίκεντρο της τελευταίας ημέρας βρίσκεται η παράσταση «Loveletter», την οποία η Ιρλανδή ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει στις 19:00, στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

Πρόκειται για μια μουσική παράσταση αφιερωμένη σε καλλιτέχνες που έχουν επηρεάσει την πορεία της, με τραγούδια των Shane MacGowan, Sinéad O’Connor, David Bowie, Radiohead, Jacques Brel και Nick Cave. Μέσα από τις ερμηνείες της, η O’Sullivan συνδυάζει προσωπικές ιστορίες αγάπης και απώλειας με τη μουσική και τη θεατρική έκφραση.

Μαζί της επί σκηνής θα βρίσκεται ο επί χρόνια συνεργάτης της Feargal Murray, στο πιάνο, τα πλήκτρα και την τρομπέτα. Γνωστή για την έντονη σκηνική της παρουσία και την ικανότητά της να μεταμορφώνεται μέσα από τα τραγούδια, η O’Sullivan προσεγγίζει το ρεπερτόριό της συνδυάζοντας τη συγκίνηση με το χιούμορ και τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό.

Από το ντοκιμαντέρ στο closing party

Το πρόγραμμα του NIFINALE αρχίζει στις 16:00, με την προβολή του ντοκιμαντέρ «The Oligarch & the Art Dealer», στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, με ελεύθερη είσοδο.

Ακολουθεί DJ set από τη MOHARMY, από τις 17:30 έως τις 19:00, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου.

Μετά την παράσταση της Camille O’Sullivan, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία, όπου ο SOFRONIS αναλαμβάνει τη μουσική του closing party, από τις 20:30 έως τα μεσάνυχτα. Η είσοδος και στα δύο DJ sets είναι ελεύθερη.

Το υπαίθριο μπαρ θα λειτουργεί από τις 15:00 έως τα μεσάνυχτα, ενώ από τις 17:00 θα διατίθεται φαγητό προς πώληση.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

Πρόγραμμα: 16:00 «The Oligarch & the Art Dealer» | 17:30 MOHARMY DJ set | 19:00 Camille O’Sullivan, «Loveletter» | 20:30 SOFRONIS DJ set

Είσοδος: Ελεύθερη για την προβολή ντοκιμαντέρ και τα DJ sets

Εισιτήρια για το «Loveletter»: more.com και ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Πληροφορίες: nif.cy