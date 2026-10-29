Οργανωμένες μαθητικές επισκέψεις στα έργα της Κρατικής Συλλογής που βρίσκονται στο Προεδρικό

Νέο εικαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού θεσμοθετείται στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη «Προεδρικό Ανοικτό στους Πολίτες».

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Προεδρία της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό του.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα βασίζονται στα έργα που παρουσιάζονται στο Προεδρικό Μέγαρο υπό τον τίτλο «Κύπρος: ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη», σε επιμέλεια Κώστα Μάντζαλου και Κωνσταντίνου Κουννή. Πρόκειται για έργα από την Κρατική Συλλογή Κυπριακής Τέχνης και ιδιωτικές συλλογές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα επιδιώκει να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την κυπριακή εικαστική δημιουργία, σημαντικούς Κύπριους καλλιτέχνες και την ιστορία του Προεδρικού Μεγάρου. Μέσα από βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες, όπως η παρατήρηση έργων τέχνης, ο διάλογος, το παιχνίδι εξερεύνησης και η συνεργατική δημιουργία, επιδιώκεται η καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού, της δημιουργικής έκφρασης και της κριτικής σκέψης.

Δεκαοκτώ επαναλήψεις μέχρι τον Ιούνιο

Συνολικά προγραμματίζονται 18 επαναλήψεις του προγράμματος κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2026 έως Ιουνίου 2027.

Για τον Νοέμβριο, οι επισκέψεις έχουν προγραμματιστεί στις 6, 12 και 27 του μήνα, με δύο επαναλήψεις κάθε ημέρα και δυνατότητα συμμετοχής έως 25 μαθητών ανά ομάδα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 90 λεπτά, ενώ για τη διευκόλυνση σχολείων εκτός Λευκωσίας προβλέπεται προσαρμοσμένη εκδοχή διάρκειας 60 λεπτών. Δυνατότητα συμμετοχής παρέχεται επίσης σε μαθητές συμπλεγμάτων Ε΄ και Στ΄ τάξης μικρών σχολικών μονάδων, εφόσον ο συνολικός αριθμός της ομάδας δεν υπερβαίνει τα 25 παιδιά.

Για σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δύο ομάδες σε διαδοχικά προγράμματα, προβλέπεται παράλληλη δραστηριότητα σε μουσειακό χώρο του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Οι κρατήσεις θα επιβεβαιώνονται με σειρά προτεραιότητας, βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης, ενώ για κάθε σχολική ομάδα απαιτείται ξεχωριστή κράτηση.

Οι επόμενες ημερομηνίες θα ανακοινώνονται σταδιακά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων του Προεδρικού Μεγάρου.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 6, 12 και 27 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία

Συμμετοχή: Μαθητές και μαθήτριες Στ΄ Δημοτικού, με πρόβλεψη για συμπλέγματα Ε΄–Στ΄ τάξης

Διάρκεια: 90 λεπτά ή 60 λεπτά για σχολεία εκτός Λευκωσίας

Κρατήσεις: Ηλεκτρονική πλατφόρμα Υφυπουργείου Πολιτισμού, με ξεχωριστή αίτηση για κάθε σχολική ομάδα.