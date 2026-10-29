«With What Remains» | Ανδρέας Μαλλουρής και Λεόντιος Τουμπουρής με έκθεση στο Κυπριακό Μουσείο

Τι μπορεί να δημιουργηθεί από όσα απομένουν; Με αφετηρία αυτό το ερώτημα, η εικαστική έκθεση «With What Remains» φέρνει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία σε διάλογο με τις αρχαιολογικές συλλογές του Κυπριακού Μουσείου, μέσα από έργα των Ανδρέα Μαλλουρή και Λεόντιου Τουμπουρή.

Η έκθεση, σε επιμέλεια της Cristina Anglada, εγκαινιάζεται στις 6 Νοεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για το Κυπριακό Μουσείο, το οποίο προετοιμάζεται για τη μετεγκατάσταση των συλλογών του σε νέο χώρο, με διαφορετικό αρχιτεκτονικό και μουσειολογικό σχεδιασμό.

Αξιοποιώντας αυτή τη μεταβατική συνθήκη, οι δύο καλλιτέχνες αναπτύσσουν τοποειδικές παρεμβάσεις που συνομιλούν με τα αρχαιολογικά εκθέματα και τους χώρους του μουσείου, εξετάζοντας τις έννοιες του θραύσματος, της μνήμης, της φροντίδας και της αναδόμησης.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται η ιδέα ότι ένα θραύσμα δεν αποτελεί μόνο μαρτυρία όσων χάθηκαν, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως αφετηρία για νέες αφηγήσεις και δυνατότητες. Η αναδόμηση δεν προσεγγίζεται ως προσπάθεια επιστροφής σε μια αρχική, ολοκληρωμένη κατάσταση, αλλά ως μια ανοιχτή διαδικασία ερμηνείας, φροντίδας και φαντασίας.

Το έργο του Λεόντιου Τουμπουρή διερευνά τη σχέση της αρχαιολογίας με το τοπίο και το μουσείο, αξιοποιώντας τη γλυπτική, τη μυθοπλασία και τις συλλογικές διαδικασίες. Μέσα από την καλλιτεχνική του πρακτική, αντιμετωπίζει τη μετάβαση και την απουσία οριστικής κατάληξης ως ευκαιρίες για πειραματισμό και διερεύνηση νέων δυνατοτήτων.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Μαλλουρής συνδέει την εικαστική του πρακτική με την εμπειρία του ως πλαστικού χειρουργού, εστιάζοντας στο ανθρώπινο σώμα, την ευαλωτότητα και την επούλωση. Μέσα από αναφορές σε εργαλεία, άνθη, χέρια και ουλές, εξετάζει την πληγή όχι μόνο ως σημάδι τραυματισμού, αλλά και ως φορέα μνήμης, γνώσης και φροντίδας. Αφετηρία της προσέγγισής του αποτελεί η διαπίστωση ότι «έξω από τη μήτρα, όλες οι πληγές αφήνουν ουλές».

Μέσα από αυτή τη συνάντηση της σύγχρονης τέχνης με την αρχαιολογία, η έκθεση προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση του μουσείου, όχι μόνο ως χώρου διατήρησης αντικειμένων και ιστοριών του παρελθόντος, αλλά και ως πεδίου όπου μπορούν να διαμορφωθούν νέες σχέσεις, ερμηνείες και μορφές γνώσης.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη του Pylon Art & Culture και του Προγράμματος Πτυχίου Καλών Τεχνών του Τμήματος Σχεδιασμού και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00

Διάρκεια: 6 Νοεμβρίου 2026 έως 31 Ιανουαρίου 2027

Χώρος: Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία

Ωράριο: Τρίτη έως Παρασκευή 08:00–18:00, Σάββατο 09:00–17:00, Κυριακή 10:00–13:00. Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα 08:00–20:00. Δευτέρα κλειστό.