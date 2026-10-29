«Ταπεινές Γαίες»: Η κυπριακή τέχνη σε διάλογο με διαφορετικούς μοντερνισμούς

Τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις και την ιστορία του μοντερνισμού διερευνά η εικαστική έκθεση «Ταπεινές Γαίες – Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο: Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού.

Η έκθεση φέρνει σε διάλογο έργα σύγχρονων καλλιτεχνών από την Κύπρο, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο με δημιουργίες από τη μόνιμη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης, μεταξύ των οποίων έργα των Χριστόφορου Σάββα, Στας Παράσχου και Glyn Hughes.

Μέσα από αυτή τη συνάντηση, επιχειρείται μια επανεξέταση του μοντερνισμού πέρα από τις κυρίαρχες δυτικές αφηγήσεις της ιστορίας της τέχνης, με έμφαση στις διαφορετικές πολιτισμικές, κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκαν καλλιτεχνικές πρακτικές.

Η έκθεση αναδεικνύει τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και τις πολλαπλές εκφράσεις του μοντερνισμού, εξετάζοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο ζητήματα ταυτότητας, τόπου, μνήμης και οικολογίας διαμορφώνουν την καλλιτεχνική δημιουργία.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η παρουσία έργων από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λεμεσού, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα επαναπροσέγγισης της κυπριακής εικαστικής ιστορίας μέσα από ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο. Η συνύπαρξη ιστορικών και σύγχρονων έργων δημιουργεί νέες συνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών και καλλιτεχνικές παραδόσεις.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η Janis Jefferies, ενώ η πρωτοβουλία ανήκει στην ομάδα In Situ και η διοργάνωση στη Sotto Voce Contemporary Arts.

Η παρουσίαση στη Λεμεσό αποτελεί συνέχεια προηγούμενων εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Πάφο, τη Λάρνακα και τις Σέρρες, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να συνεχιστεί στη Σόφια τον Απρίλιο του 2027.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026.

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, 18.00-22.00, επίσημος χαιρετισμός στις 19.30

Διάρκεια: 30 Οκτωβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού [Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 311, Λεμεσός]